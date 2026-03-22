Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-Saint-Rémy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Neuville-Saint-Rémy

Le deuxième tour des élections municipales à Neuville-Saint-Rémy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dimitri Rocquet
Dimitri Rocquet Liste divers droite
Ensemble pour Neuville Saint Rémy
  • Dimitri Rocquet
  • Anaïs Vilain
  • Xavier Fossier
  • Aline Gaillard
  • Rémy Colart
  • Ingrid Bruniaux
  • Pascal Lesage
  • Marine Gilleron
  • Tom Pagniez
  • Cassandre Bruniaux
  • Andy Laurens
  • Britany Hache
  • Bertrand Bigot
  • Marie Morgano
  • Bruno Palumbo
  • Pauline Duplouye
  • Richard Mairesse
  • Alicia Dartus
  • David Leroux
  • Tyffaine Gremaud
  • Steve Bru
  • Sylvie Morgano
  • Thomas Senez
  • Armelle Vin
  • Adrien Delacroix
  • Claire Capliez
  • Christophe Telle
  • Maria Pereira Pires
Vincent Fremeaux
Vincent Fremeaux Liste des Républicains
UN NOUVEAU CAP POUR NEUVILLE SAINT REMY
  • Vincent Fremeaux
  • Nathalie Desse
  • Daniel Sene
  • Stéphanie Delbart
  • Victor Dupuis
  • Sabine Gaillard
  • Valentin Pereira
  • Laura Bazin
  • Dimitri Bornand
  • Sarah Dinas
  • Ludovic Dhorme
  • Sandrine Gallet
  • David Rigaut
  • Jade Louiserre
  • François Reux
  • Sandrine Lefebvre
  • Sébastien Degroise
  • Isabelle Couvent
  • Daniel Poidevin
  • Sylvie Poidevin
  • Stéphane Remericq
  • Marieke Tielens
  • Sylvain Lenglet
  • Marie-Christine Cavro
  • Alain Veniat
  • Anne Welti
  • Cédric Devillers
  • Valérie Bornand
  • Thierry Cavro
Christian Dumont
Christian Dumont Liste divers droite
NEUVILLE SAINT REMY ENCORE PLUS LOIN
  • Christian Dumont
  • Julie Denise Odette Duriau (codron)
  • Jean-Pierre Legrand
  • Annick Catteaux
  • Grégory Delhalle
  • Martine Labalette
  • Julien Tabarie
  • Amandine Dehon
  • Jean-Marie Barbry
  • Audrey Véronique Lacroix
  • Guy Carrière
  • Cyrine Meurillon
  • Jean-Pierre Morlet
  • Catherine Coutelard
  • Marc Bovelette
  • Marie-France Vilain
  • Amaury Coupez
  • Manon Lacroix
  • Eric Georges Petit
  • Agathe Herbin
  • Jean-Marc Boulet
  • Amélie Tison
  • Daniel Nowak
  • Fernande Segard
  • Christophe Lancel
  • Aurélie Obled
  • Didier Tabarie
  • Anne-Sophie Leclercq
  • Gérard Alain Hoquet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Neuville-Saint-Rémy

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian DUMONT
Christian DUMONT (Ballotage) NEUVILLE SAINT REMY ENCORE PLUS LOIN 		634 38,26%
Dimitri ROCQUET
Dimitri ROCQUET (Ballotage) Ensemble pour Neuville Saint Rémy 		590 35,61%
Vincent FREMEAUX
Vincent FREMEAUX (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR NEUVILLE SAINT REMY 		433 26,13%
Participation au scrutin Neuville-Saint-Rémy
Taux de participation 60,49%
Taux d'abstention 39,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 1 710

Source : ministère de l’Intérieur

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