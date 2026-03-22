Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-Saint-Rémy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neuville-Saint-Rémy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Neuville-Saint-Rémy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Neuville-Saint-Rémy.
L'actu des élections municipales 2026 à Neuville-Saint-Rémy
11:43 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection municipale à Neuville-Saint-Rémy dimanche dernier ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Neuville-Saint-Rémy dimanche dernier, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 39,51 %. Pour ce premier tour, c'est Christian Dumont (Divers droite) qui a pris la pole position en récoltant 38,26 % des bulletins valides. À sa suite, Dimitri Rocquet (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 35,61 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Christian Dumont a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a chuté lourdement, abandonnant 61 points depuis 2020. Par ailleurs, avec 26,13 %, Vincent Fremeaux (Les Républicains) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Neuville-Saint-Rémy
Le deuxième tour des élections municipales à Neuville-Saint-Rémy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dimitri Rocquet
Liste divers droite
Ensemble pour Neuville Saint Rémy
|
|
Vincent Fremeaux
Liste des Républicains
UN NOUVEAU CAP POUR NEUVILLE SAINT REMY
|
|
Christian Dumont
Liste divers droite
NEUVILLE SAINT REMY ENCORE PLUS LOIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Neuville-Saint-Rémy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian DUMONT (Ballotage) NEUVILLE SAINT REMY ENCORE PLUS LOIN
|634
|38,26%
|Dimitri ROCQUET (Ballotage) Ensemble pour Neuville Saint Rémy
|590
|35,61%
|Vincent FREMEAUX (Ballotage) UN NOUVEAU CAP POUR NEUVILLE SAINT REMY
|433
|26,13%
|Participation au scrutin
|Neuville-Saint-Rémy
|Taux de participation
|60,49%
|Taux d'abstention
|39,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Nombre de votants
|1 710
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Neuville-Saint-Rémy
- Neuville-Saint-Rémy (59554)
- Ecole primaire à Neuville-Saint-Rémy
- Maternités à Neuville-Saint-Rémy
- Crèches et garderies à Neuville-Saint-Rémy
- Salaires à Neuville-Saint-Rémy
- Impôts à Neuville-Saint-Rémy
- Dette et budget de Neuville-Saint-Rémy
- Climat et historique météo de Neuville-Saint-Rémy
- Accidents à Neuville-Saint-Rémy
- Délinquance à Neuville-Saint-Rémy
- Inondations à Neuville-Saint-Rémy
- Nombre de médecins à Neuville-Saint-Rémy
- Pollution à Neuville-Saint-Rémy
- Entreprises à Neuville-Saint-Rémy
- Prix immobilier à Neuville-Saint-Rémy