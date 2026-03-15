Résultat municipale 2026 à Neuville-Saint-Rémy (59554) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neuville-Saint-Rémy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuville-Saint-Rémy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-Saint-Rémy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian DUMONT
Christian DUMONT NEUVILLE SAINT REMY ENCORE PLUS LOIN 		634 38,26%
Dimitri ROCQUET
Dimitri ROCQUET Ensemble pour Neuville Saint Rémy 		590 35,61%
Vincent FREMEAUX
Vincent FREMEAUX UN NOUVEAU CAP POUR NEUVILLE SAINT REMY 		433 26,13%
Participation au scrutin Neuville-Saint-Rémy
Taux de participation 60,49%
Taux d'abstention 39,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 1 710

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
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