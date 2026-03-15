En direct

19:19 - Le poids démographique et économique de Neuville-Saint-Rémy aux municipales Les données démographiques et socio-économiques de Neuville-Saint-Rémy révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 19,67% et une densité de population de 1649 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (76,41%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1701 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (22,52%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,84%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Neuville-Saint-Rémy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,90% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Neuville-Saint-Rémy ? Le RN était resté en retrait lors des élections municipales à Neuville-Saint-Rémy en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 40,62% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,21% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 32,71% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 53,11% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 51,72% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 51,33% pour le parti nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Dufosset.

16:58 - Les électeurs de Neuville-Saint-Rémy vont-ils se mobiliser aux municipales ? L'affluence dans les isoloirs de Neuville-Saint-Rémy constituera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces municipales. La participation atteignait 29,16 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score très inférieur aux 44,7 % du pays alors que le pays était durement touché par la pandémie du Covid-19. Il est pourtant de coutume d'observer que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le moment où les électeurs se mobilisent le plus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 72,15 %. Quoique ces élections nationales soient de nature différente en comparaison des élections locales, il est instructif d'analyser la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. La participation aux législatives, établie quant à elle à 43,23 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 63,64 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 49,27 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée assez peu mobilisée par rapport au reste du pays.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Neuville-Saint-Rémy Les Européennes 2024 à Neuville-Saint-Rémy avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,72%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,52% des suffrages. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Alexandre Dufosset (Rassemblement National) en tête du peloton avec 51,33% au premier tour, devant Nicolas Siegler (Divers droite) avec 32,43%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Neuville-Saint-Rémy ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Neuville-Saint-Rémy privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (40,62%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,21%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en donnant 61,21% pour Marine Le Pen, contre 38,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Neuville-Saint-Rémy accordaient leurs suffrages à Mélanie Disdier (RN) avec 32,71% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,11% des suffrages.

12:58 - Avant l'élection, les impôts sont stables à Neuville-Saint-Rémy Alors que les impôts locaux ont diminué à Neuville-Saint-Rémy depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 19,32 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 36 800 euros. Un montant loin des 677 430 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Neuville-Saint-Rémy atteint désormais un peu plus de 44,54 % en 2024 (contre 25,25 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Neuville-Saint-Rémy s'est chiffrée à 536 € en 2024 (contre 576 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Neuville-Saint-Rémy L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Neuville-Saint-Rémy s'avère particulièrement éclairante. Seule en lice, 'Ensemble vers de nouveaux horizons' a naturellement recueilli 660 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Neuville-Saint-Rémy, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Le défi lors des résultats de ces municipales sera de déterminer si une opposition a émergé face à cette domination. Avec la publication des candidatures, un début de réponse limpide a déjà été apporté.