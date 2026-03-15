Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Oise : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Oise

Tête de listeListe
Frédéric Pain
Frédéric Pain Divers
L'ESPRIT NEUVILLE
  • Frédéric Pain
  • Michelle Fouque-Duval
  • Pascal Geoffré
  • Véronique Revol
  • Henri Devillard
  • Marie Veillat
  • Herve Rivalland
  • Marie-Hélène Nogrette
  • Flavien Gref
  • Maryna Akiki
  • Sullivan Scotto
  • Astrid Rayée
  • Mitchel Marcelline
  • Sylvie Breton
  • Stephen Content
  • Béatrice Dreyer
  • Cédric Rousselet
  • Cindy Corbiere
  • Frédéric Lippens
  • Virginia Dos Santos
Sébastien Druart
Sébastien Druart Divers
VIVRE A NEUVILLE
  • Sébastien Druart
  • Brigitte Conan
  • Fabrice Demarigny
  • Marie Uhring
  • Christophe Seron
  • Monique Krishnan
  • Félix Cesto
  • Claire Teissedre
  • Loïc Demouchy
  • Manon Cottar
  • Olivier Membrut
  • Ilham Kastriottis
  • Jean-Marc Agogue
  • Chantal Gonsard Doret
  • Bruno Makowski
  • Anne Jamart
  • Christophe Petit
  • Meriama Benyahia
  • Thierry Lakermance
  • Marylise Fourmeau
  • Laurent Berrurier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Le Cam
Gilles Le Cam (15 élus) Ensemble poursuivons 		374 55,40%
  • Gilles Le Cam
  • Francine Merceron
  • Gérard Dallemagne
  • Monique Cadoux
  • Sébastien Druart
  • Christine Mazurais
  • Fabrice Demarigny
  • Chantal Gonsard Doret
  • Bruno Makowski
  • Marie-Christine Jambu
  • Alain Robichon
  • Anne Jamart
  • Christophe Seron
  • Hélène Desbois
  • Félix Cesto
Frédéric Pain
Frédéric Pain (4 élus) Unis pour neuville 		301 44,59%
  • Frédéric Pain
  • Michelle Fouque-Duval
  • Henri Devillard
  • Caroline Maia
Participation au scrutin Neuville-sur-Oise
Taux de participation 54,39%
Taux d'abstention 45,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 687

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Le Cam
Gilles Le Cam (14 élus) Neuville avec vous 		376 45,02%
  • Gilles Le Cam
  • Francine Merceron
  • Fabrice Demarigny
  • Cordelia Beridot
  • Robert Guenot
  • Christine Aboulin
  • Yann Leneveu
  • Monique Cadoux
  • Sebastien Druart
  • Nelly Brie
  • Fredo Agbekodo
  • Chantal Gonsard
  • Bruno Makowski
  • Anne-Laure Galline Castel
Jacques Feyte
Jacques Feyte (4 élus) Bien-être à neuville 		374 44,79%
  • Jacques Feyte
  • Michelle Fouque-Duval
  • Gérard Dallemagne
  • Sylvaine Drot
Michel Pierson
Michel Pierson (1 élu) Neuville eda 		85 10,17%
  • Michel Pierson
Participation au scrutin Neuville-sur-Oise
Taux de participation 69,09%
Taux d'abstention 30,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 847

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Feyte
Jacques Feyte Bien-être à neuville 		402 46,31%
Gilles Le Cam
Gilles Le Cam Neuville avec vous 		341 39,28%
Michel Pierson
Michel Pierson Neuville eda 		125 14,40%
Participation au scrutin Neuville-sur-Oise
Taux de participation 72,10%
Taux d'abstention 27,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 884

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