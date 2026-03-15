Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Oise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Neuville-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Neuville-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Neuville-sur-Oise
13:45 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Neuville-sur-Oise
Avec la montée des prélèvements locaux à Neuville-sur-Oise, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,90 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 9 800 euros la même année. Un montant loin des 404 200 euros engrangés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Neuville-sur-Oise atteint désormais 34,58 % en 2024 (contre 17,40 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Neuville-sur-Oise s'est chiffrée à 1 572 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 970 € relevés en 2020.
11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Gilles Le Cam s'est imposé à Neuville-sur-Oise
À l'occasion des municipales précédentes à Neuville-sur-Oise, les résultats ont offert un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Gilles Le Cam a pris la première place en récoltant 374 voix (55,40%). À ses trousses, Frédéric Pain a recueilli 44,59% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette élection de 2026 à Neuville-sur-Oise, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp adverse devra accomplir un effort colossal ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Neuville-sur-Oise
Dans le cadre des municipales de 2026, les citoyens de Neuville-sur-Oise sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la commune. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Neuville-sur-Oise est en ligne plus bas dans cette page. Le bureau de vote de la commune de Neuville-sur-Oise est ouvert de 8 h à 20 h pour accueillir les électeurs. Pour obtenir gratuitement les résultats du premier tour des élections à Neuville-sur-Oise dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Oise
|Tête de listeListe
|
Frédéric Pain
Divers
L'ESPRIT NEUVILLE
|
|
Sébastien Druart
Divers
VIVRE A NEUVILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Le Cam (15 élus) Ensemble poursuivons
|374
|55,40%
|
|Frédéric Pain (4 élus) Unis pour neuville
|301
|44,59%
|
|Participation au scrutin
|Neuville-sur-Oise
|Taux de participation
|54,39%
|Taux d'abstention
|45,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|687
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Le Cam (14 élus) Neuville avec vous
|376
|45,02%
|
|Jacques Feyte (4 élus) Bien-être à neuville
|374
|44,79%
|
|Michel Pierson (1 élu) Neuville eda
|85
|10,17%
|
|Participation au scrutin
|Neuville-sur-Oise
|Taux de participation
|69,09%
|Taux d'abstention
|30,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|847
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Feyte Bien-être à neuville
|402
|46,31%
|Gilles Le Cam Neuville avec vous
|341
|39,28%
|Michel Pierson Neuville eda
|125
|14,40%
|Participation au scrutin
|Neuville-sur-Oise
|Taux de participation
|72,10%
|Taux d'abstention
|27,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Nombre de votants
|884
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