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19:21 - Les données démographiques de Neuville-sur-Oise révèlent les tendances électorales La structure démographique et socio-économique de Neuville-sur-Oise façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 43% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,19%. Le taux important de cadres, atteignant 37,65%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,95% et d'une population immigrée de 12,92% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 11,02% à Neuville-sur-Oise, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Les électeurs de Neuville-sur-Oise toujours plus attirés par le RN Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière campagne municipale à Neuville-sur-Oise il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 14,07% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,49% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 9,22% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Neuville-sur-Oise comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 21,31% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 22,11% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 36,78% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 45,61 % d'abstention à Neuville-sur-Oise Pour cette élection municipale, la désertion des bureaux de vote à Neuville-sur-Oise sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. La fuite des électeurs atteignait 45,61 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un score en demi-teinte alors que progressait le Covid. Notons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec la présidentielle, celles où les Français se mobilisent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 13,79 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 37,26 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 23,47 %, contre 38,51 % en 2022. Regarder à la loupe cette évolution lors des dernières élections permet in fine d'identifier Neuville-sur-Oise comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Neuville-sur-Oise : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des élections européennes, le podium à Neuville-sur-Oise s'était forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (21,31%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,87%) et Raphaël Glucksmann (17,12%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Neuville-sur-Oise plébiscitaient ensuite Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 31,37% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Ayda Hadizadeh (Union de la gauche), avec 63,22%. Le paysage politique de Neuville-sur-Oise a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Neuville-sur-Oise ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Neuville-sur-Oise comme une municipalité de tradition centriste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Neuville-sur-Oise voyait en effet Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 35,98% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 17,29%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,51% pour Emmanuel Macron, contre 29,49% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Neuville-sur-Oise portaient leur choix sur Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 33,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,78%.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Neuville-sur-Oise Avec la montée des prélèvements locaux à Neuville-sur-Oise, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,90 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 9 800 euros la même année. Un montant loin des 404 200 euros engrangés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Neuville-sur-Oise atteint désormais 34,58 % en 2024 (contre 17,40 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Neuville-sur-Oise s'est chiffrée à 1 572 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 970 € relevés en 2020.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Gilles Le Cam s'est imposé à Neuville-sur-Oise À l'occasion des municipales précédentes à Neuville-sur-Oise, les résultats ont offert un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Gilles Le Cam a pris la première place en récoltant 374 voix (55,40%). À ses trousses, Frédéric Pain a recueilli 44,59% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette élection de 2026 à Neuville-sur-Oise, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp adverse devra accomplir un effort colossal ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.