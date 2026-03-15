Résultat municipale 2026 à Neuville-sur-Oise (95000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neuville-sur-Oise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuville-sur-Oise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Oise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien DRUART
Sébastien DRUART (15 élus) VIVRE A NEUVILLE 		428 54,18%
  • Sébastien DRUART
  • Brigitte CONAN
  • Fabrice DEMARIGNY
  • Marie UHRING
  • Christophe SERON
  • Monique KRISHNAN
  • Félix CESTO
  • Claire TEISSEDRE
  • Loïc DEMOUCHY
  • Manon COTTAR
  • Olivier MEMBRUT
  • Ilham KASTRIOTTIS
  • Jean-Marc AGOGUE
  • Chantal GONSARD DORET
  • Bruno MAKOWSKI
Frédéric PAIN
Frédéric PAIN (4 élus) L'ESPRIT NEUVILLE 		362 45,82%
  • Frédéric PAIN
  • Michelle FOUQUE-DUVAL
  • Pascal GEOFFRÉ
  • Véronique REVOL
Participation au scrutin Neuville-sur-Oise
Taux de participation 64,55%
Taux d'abstention 35,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 812

Source : ministère de l’Intérieur

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