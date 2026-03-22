Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Saône : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Saône [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Neuville-sur-Saône sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Neuville-sur-Saône.
L'actu des élections municipales 2026 à Neuville-sur-Saône
11:45 - Youcef Bourezg, Vincent Alamercery et Benjamin Gauthey forment le trio de tête à Neuville-sur-Saône
Pour le lancement des municipales à Neuville-sur-Saône, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote s'est soldé par une participation de 57,41 % localement. C'est Youcef Bourezg (Divers centre) qui s'est arrogé la première place avec 34,82 % des voix. À sa suite, Vincent Alamercery (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 33,73 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Benjamin Gauthey (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Neuville-sur-Saône
Le deuxième tour des élections municipales à Neuville-sur-Saône a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Benjamin Gauthey
Liste divers droite
100% NEUVILLE
|
|
Vincent Alamercery
Liste divers gauche
Vivons Neuville
|
|
Youcef Bourezg
Liste divers centre
Neuville avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Saône
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Youcef BOUREZG (Ballotage) Neuville avec vous
|1 053
|34,82%
|Vincent ALAMERCERY (Ballotage) Vivons Neuville
|1 020
|33,73%
|Benjamin GAUTHEY (Ballotage) 100% NEUVILLE
|951
|31,45%
|Participation au scrutin
|Neuville-sur-Saône
|Taux de participation
|57,41%
|Taux d'abstention
|42,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|3 077
Source : ministère de l’Intérieur
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