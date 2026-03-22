Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Saône : les résultats du 2e tour

Programme de Benjamin Gauthey à Neuville-sur-Saône (100% NEUVILLE)

Engagement Local

Le candidat Benjamin Gauthey se présente avec une forte volonté d'engagement envers les habitants de Neuville. Il a rencontré les citoyens dans tous les quartiers pour comprendre leurs attentes et préoccupations. Son équipe est composée de personnes issues de divers horizons, toutes motivées à agir pour le bien de la commune.

Sécurité et Propreté

Les Neuvillois expriment des besoins clairs en matière de sécurité et de propreté dans leur ville. Benjamin Gauthey s'engage à répondre à ces préoccupations en mettant en place des mesures concrètes. L'objectif est de faire de Neuville un endroit plus sûr et plus agréable à vivre.

Vie Locale Dynamique

Le projet de Benjamin Gauthey vise à revitaliser la vie locale à Neuville en soutenant les commerces et en organisant des animations. Il souhaite également rendre les services publics plus accessibles pour tous les citoyens. Une municipalité à l'écoute et réactive est au cœur de sa vision.

Gestion de Proximité

Benjamin Gauthey prône une gestion de la commune axée sur le bon sens et la proximité avec les habitants. Il se veut un maire présent, disponible et transparent, qui agit en fonction des besoins réels des citoyens. Cette approche vise à instaurer une relation de confiance entre la municipalité et les Neuvillois.