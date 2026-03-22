Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Saône : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Neuville-sur-Saône

Le deuxième tour des élections municipales à Neuville-sur-Saône a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Benjamin Gauthey
Benjamin Gauthey Liste divers droite
100% NEUVILLE
  • Benjamin Gauthey
  • Régine Ruty Andrieu
  • Christophe Brunetton
  • Anaïs Wendling
  • Patrick Rachas
  • Annie Thouanel
  • Daniel Fernandes
  • Yolanda Alonso
  • Mohammed Belhouchet
  • Rita Da Silva
  • Gilbert Alexis Dereims
  • Marguerite Fernandes
  • Pascal Roussillon
  • Sylvie Roussillon
  • Christophe Watrigant
  • Medina Hideche
  • Philippe Mejia
  • Angélique Sage
  • Lucas Mastrogiovanni
  • Vanessa Duchatelle
  • Thomas Jauseau
  • Christine Dumas
  • Clément Algoud
  • Andrée Le Caer
  • Jean-Luc Garreau
  • Any Rose Demirand
  • Marc Favre
  • Nicole Wurmser
  • Olivier Vermeulen
  • Cyrille Vuillaumier
Vincent Alamercery
Vincent Alamercery Liste divers gauche
Vivons Neuville
  • Vincent Alamercery
  • Eva Arteta-Cristin
  • Murat Göcer
  • Nadia Bacetti
  • Florian Jedynak
  • Véronique Chiavazza
  • Vincent Cognet
  • Marie Le Duc
  • Guillaume Badinier
  • Leila Ben Mahfoud
  • Yves Arteta
  • Stéphanie Ruguet-Chappuis
  • Jérôme Jardin
  • Muriel Saint-Cyr
  • Wim Van Eijk
  • Marie-Odile Petitjean
  • Gérard Acker
  • Estelle Bougain
  • Manuel Plane
  • Isabelle Bogas
  • Daniel Bonin
  • Yasmine Berra
  • Kamal Djemaa
  • Séverine Dejoux
  • Grégory Luboz
  • Florence Hyounet
  • Florian Menet
  • Véronique Damour
  • Bernard Vergnol
  • Martine Bellot-Chuzel
  • Roger Pedoja
Youcef Bourezg
Youcef Bourezg Liste divers centre
Neuville avec vous
  • Youcef Bourezg
  • Guillemette Chollat-Deborde
  • Jean Pierre Gualino
  • Delphine Pernicelli
  • Pascal Nicot
  • Sylviane Carissimi
  • Patrick Briffaux
  • Erika Hoffmann
  • Olivier Notton
  • Cathy Christin
  • Gilbert Petitjean
  • Laura Ferrari
  • Jean-Pierre Rabatel
  • Agatha Miquel
  • Fathy Latreche
  • Ngono Marie Yagousseti
  • Jean-Christophe Sperduti
  • Véronique Conti
  • Jean-Michel Brunet
  • Stéphanie Cellupica
  • Didier Luquet
  • Arlette Sagrado
  • Xavier Laure
  • Alix Walpole
  • Romain Vital
  • Feriel Benyounes Bensalah
  • Cédric Milandre
  • Annick Pakloglou
  • Jean-Michel Steinmetz
  • Anne Dumard
  • Stéphane Christin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Saône

Tête de listeListe Voix % des voix
Youcef BOUREZG
Youcef BOUREZG (Ballotage) Neuville avec vous 		1 053 34,82%
Vincent ALAMERCERY
Vincent ALAMERCERY (Ballotage) Vivons Neuville 		1 020 33,73%
Benjamin GAUTHEY
Benjamin GAUTHEY (Ballotage) 100% NEUVILLE 		951 31,45%
Participation au scrutin Neuville-sur-Saône
Taux de participation 57,41%
Taux d'abstention 42,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 3 077

Source : ministère de l’Intérieur

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