Résultat municipale 2026 à Neuville-sur-Saône (69250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neuville-sur-Saône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuville-sur-Saône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuville-sur-Saône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Youcef BOUREZG
Youcef BOUREZG Neuville avec vous 		1 053 34,82%
Vincent ALAMERCERY
Vincent ALAMERCERY Vivons Neuville 		1 020 33,73%
Benjamin GAUTHEY
Benjamin GAUTHEY 100% NEUVILLE 		951 31,45%
Participation au scrutin Neuville-sur-Saône
Taux de participation 57,41%
Taux d'abstention 42,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 3 077

Source : ministère de l’Intérieur

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