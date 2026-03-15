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19:19 - Neuville-sur-Saône et municipales : démographie, économie et choix électoraux Quel impact auront les électeurs de Neuville-sur-Saône sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 1427 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,10%, les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 612 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3470 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,31% et d'une population immigrée de 13,68% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,46%), témoignent d'une population instruite à Neuville-sur-Saône, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Neuville-sur-Saône Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Neuville-sur-Saône en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 17,42% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 31,10% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 16,29% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Neuville-sur-Saône comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,51% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 25,31% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 28,22% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle abstention attendre à Neuville-sur-Saône aux municipales ? En marge de cette élection municipale de 2026, la valeur de la participation jouera fortement sur les résultats de Neuville-sur-Saône. Les archives d'il y a six ans montrent que 1 669 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 34,61 %, une mobilisation modeste alors que sévissait la pandémie du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 75,08 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Certes, ces scrutins relèvent d'une logique différente, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent un point de comparaison particulièrement pertinent. La mobilisation aux législatives, chiffrée pour sa part à 46,14 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 69,40 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 54,53 %. Avec du recul, la commune apparaît visiblement comme une contrée en retrait des urnes.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Neuville-sur-Saône Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Neuville-sur-Saône. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Neuville-sur-Saône avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (23,51%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 15,12% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Neuville-sur-Saône soutenaient en priorité Fabrice Matteucci (Union de la gauche) avec 36,80% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Fabrice Matteucci culminant à 36,47% des votes dans la commune.

14:57 - Neuville-sur-Saône : retour sur les résultats de la dernière présidentielle en date Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Neuville-sur-Saône voyait Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 30,31% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 24,88%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,90% pour Emmanuel Macron, contre 31,10% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Neuville-sur-Saône soutenaient en priorité Fabrice Matteucci (Nupes) avec 30,31% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Blandine Brocard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 55,27% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Neuville-sur-Saône comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Impôts à Neuville-sur-Saône : un enjeu central pour 2026 À Neuville-sur-Saône, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,15 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 150 720 € la même année. Une somme loin des 1 624 440 € engrangés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son produit et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Neuville-sur-Saône a évolué pour se fixer à environ 34,68 % en 2024 (contre 20,65 % en 2020). Cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Neuville-sur-Saône s'est établi à 970 euros en 2024 (contre 940 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Neuville-sur-Saône Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Neuville-sur-Saône peut être éclairant. Au terme du premier tour à l'époque, Eric Bellot (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 859 voix (53,42%). Sur la seconde marche, Valérie Glatard (Divers centre) a capté 432 bulletins valides (26,86%). Le podium a été complété par Patrick Rachas (Divers droite), rassemblant 317 bulletins (19,71%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Neuville-sur-Saône, cette répartition historique des voix pose les bases. Pour les opposants, faire basculer une majorité si large constituera ce dimanche un défi immense, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.