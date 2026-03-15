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19:18 - Comprendre l'électorat de Neuvy-en-Sullias : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Neuvy-en-Sullias, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 620 logements pour 1 365 habitants, la densité de la commune est de 54 hab/km². L'existence de 59 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,42%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 33,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 41,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 245,66 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Neuvy-en-Sullias, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Quelle place du RN à Neuvy-en-Sullias aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national était absent à la dernière bataille municipale à Neuvy-en-Sullias en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 34,16% des votes lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,84% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 32,55% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 59,02% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,67% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 51,35% pour le Rassemblement national. Ce dernier s'imposera avec 56,71% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Constance de Pélichy.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Neuvy-en-Sullias au crible Lors des municipales de 2020 à Neuvy-en-Sullias, l'abstention avait culminé à 44,28 % au premier round, un taux inférieur aux 55,3 % du pays, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. N'oublions pas que les élections municipales sont en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 20,96 % des habitants en mesure de voter. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 52,61 % en 2022 à seulement 28,87 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 44,81 % (contre 48,51 % en France). Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le territoire s'affiche in fine comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Au soir de l'élection municipale 2026, cet élément pèsera en conséquence irrémédiablement sur les résultats de Neuvy-en-Sullias.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Neuvy-en-Sullias Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Lors des élections européennes, le résultat à Neuvy-en-Sullias s'était en effet dessiné autour de Jordan Bardella (43,67%), en première position devant Valérie Hayer (10,28%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,91%). Mathilde Paris (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Neuvy-en-Sullias quelques semaines plus tard avec 51,35%. Constance de Pélichy (Divers droite) était à la deuxième place avec 27,17%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Mathilde Paris culminant à 56,71% des voix sur place.

14:57 - Les électeurs de Neuvy-en-Sullias avaient clairement privilégié le RN il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Neuvy-en-Sullias tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 34,16% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 20,34%. Lors de la finale de l'élection à Neuvy-en-Sullias, les électeurs accordaient 55,84% pour Marine Le Pen, contre 44,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Neuvy-en-Sullias plébiscitaient Mathilde Paris (RN) avec 32,55% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,02%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Neuvy-en-Sullias s'affirme comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - En amont des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Neuvy-en-Sullias ? Concernant la pression fiscale à Neuvy-en-Sullias, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint 602 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 512 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 38,86 % en 2024 (contre environ 20,30 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, constitue un point de référence éclairant. Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 18 300 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 172 700 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 13,26 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections municipales 2020 à Neuvy-en-Sullias : une élection pliée dès le premier round Il peut être instructif d'étudier les scores des dernières municipales à Neuvy-en-Sullias. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Hubert Fournier a raflé la première place en obtenant 51,47% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Sandrine Cornet a rassemblé 247 voix (48,52%). Cette victoire sans appel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette municipale 2026 à Neuvy-en-Sullias, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette domination ce dimanche, les opposants devront fournir un effort titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.