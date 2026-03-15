Résultat municipale 2026 à Neuvy-en-Sullias (45510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Neuvy-en-Sullias a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Neuvy-en-Sullias, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Neuvy-en-Sullias [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hubert FOURNIER
Hubert FOURNIER (12 élus) NEUVY ENSEMBLE 		397 57,37%
  • Hubert FOURNIER
  • Nadine MENEAU
  • Cédric MENEAU
  • Sylvie RIGARD
  • Gilles FLANDRE
  • Catherine AUGÉ
  • Jean-Claude LUCAS
  • Isabelle VENON
  • Nathan RICOUL
  • Nadia MOSKURA
  • José SAMPÉDRO
  • Caroline PIERLOT
Sandrine CORNET
Sandrine CORNET (3 élus) NOUVELLE ERE POUR NEUVY 		295 42,63%
  • Sandrine CORNET
  • Philippe ALLAIRE
  • Laurence BOLEAT
Participation au scrutin Neuvy-en-Sullias
Taux de participation 69,44%
Taux d'abstention 30,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 709

Source : ministère de l’Intérieur

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