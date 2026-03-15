Résultat de l'élection municipale 2026 à Nevers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nevers

Tête de listeListe
Wilfried Séjeau
Wilfried Séjeau Liste divers gauche
DEMAIN, NEVERS - LISTE CITOYENNE ET DE LA GAUCHE UNIE
  • Wilfried Séjeau
  • Johanna Buchter
  • Olivier Pierre
  • Nora Mokadem
  • Jimmy Derouault
  • Béatrice Garcher
  • Bruno Renier
  • Marie-France Guillemot
  • Pierre Otzenberger
  • Sylvie Dupart-Muzerelle
  • Richard Impenge
  • Manon Pignon
  • Jean-Yves Demortière
  • Nathalie Dubois
  • Mohamed Lagrib
  • Apolline Chavance
  • Patrick Colledani
  • Christelle Mariga
  • Noureddine Zakari
  • Pauline Polonceau Duchene
  • Glen Markussen
  • Sandra Pardal
  • Benoît Campay
  • Dorothée Frasse-Perange
  • Elliot Lenoir
  • Aïcha Castioni
  • Noureddine Haddou
  • Aude Sivel
  • Gilles Camin
  • Rosemay Lejay
  • Enzo Géraud
  • Nadine Faucolnier
  • Antoine Galindo
  • Danielle Riollet
  • Benoît Perret
  • Fanny Monette
  • Thierry Martinet
  • Martine Gaudin
  • Jean-Pierre Magnin
  • Nathalie Charvy
  • Claude Blanch
Bruno Benchemakh
Bruno Benchemakh Liste d'union des droites pour la République
CAP NEVERS
  • Bruno Benchemakh
  • Suzanna Mkrtchian
  • Bruno Franchini
  • Bozena Gorecka-Plet
  • Enzo Thirionet
  • Sandra Belli
  • Eugène Jurkowski
  • Katia Rasles
  • Daniel Frittoli
  • Kelly Fontyn
  • Damien Lemaitre
  • Sabine Rubinstein
  • Crépin Jean-Pierre
  • Maëlly Jouvet
  • Arsen Babaev
  • Amandine Reaubourg
  • Nathan Maziere
  • Najia Ben Trad
  • Simon Benchemakh
  • Nathalie Gilbert
  • Daniel Jurkowski
  • Carole Rubinstein
  • Dominique Sciarra
  • Cassie Gaulon
  • Abdessattar Ben Mosbah
  • Céline Gallitre
  • Cédric Ducreux
  • Manon Gilbert
  • Charles Briat
  • Dorothée Gadomski
  • James Tartrat
  • Christelle Bignet
  • Jean-Pierre Brzozowski
  • Marie-Cécile Pivert
  • Skotty Jean-Claude Garnier
  • Marjorie Dethire
  • Jordan Prevereau
  • Stéphanie Dierckx
  • Ighlam Ben Mosbah
Amandine Boujlilat
Amandine Boujlilat Liste divers centre
AMANDINE POUR VOUS POUR NEVERS
  • Amandine Boujlilat
  • Joël Giron
  • Adeline Jeannet
  • Romuald Cannone
  • Marjolaine Bouchri
  • François Hauton
  • Christelle Méoli
  • Elias Ghessab
  • Sylvie Osbery
  • Cyril Toutain
  • Julia Delon
  • Aurélien Dupin
  • Élisabeth Aldax
  • Damien Chaussin
  • Héloîse Mitton
  • Sabri Kocer
  • Jessica Pinot
  • Carlos Goncalves Lopes
  • Frédérique Gey
  • Christophe Brulon
  • Nathalie Ramond
  • Djamel Boulakhras
  • Marie Tisseron
  • Walid Ghessab
  • Geneviève Gitton
  • Laurent Abdulghani
  • Ilona Moreau
  • Mustapha Mourjane
  • Aurélia Hottot
  • Anthony Salles
  • Marie-France Valide
  • Benjamin Brodat
  • Marie-Hélène Bonamy
  • Sleîman Chirara
  • Bérengère Rouet
  • Jean-Luc Blanchart
  • Lili Bizeul
  • Régis Moutton
  • Sylviane Terrasson
  • Jean-Pierre Ciron
  • Alexandrine Tramzal
Denis Thuriot
Denis Thuriot Liste divers centre
Nevers à venir
  • Denis Thuriot
  • Céline Morini
  • Michel Suet
  • Mireille Gaudion
  • Hervé Barsse
  • Anne Wozniak
  • Sébastien Wampach
  • Angélique Carrette
  • Basile Khouri
  • Françoise Hervet
  • Bertrand Couturier
  • Corinne Mangel
  • Philippe Cordier
  • Chrystel Pitoun
  • Mahamadou Sangaré
  • Léa Frebault
  • Yannick Chartier
  • Martine Mazoyer
  • Sophian Saouli
  • Valérie Clément
  • Laurent Pommier
  • Karine Garcia
  • Jacques Ballout
  • Perrine Chadaigne
  • Jean-Luc Dechauffour
  • Aurélie Marceau
  • Daniel Devoise
  • Marianne Batty
  • Guillaume Largeron
  • Muriel Marty
  • Benjamin Jacquet
  • Florence Cano
  • Claude Loron
  • Fanny Rameau
  • Alexis Bernier
  • Linda Janez
  • Maxime Mondiere
  • Pascale Cottin
  • Daniel Pouchelet
  • Lydia Desgranges
  • Rodolphe Vincent
Dominique Dupuis
Dominique Dupuis Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Dominique Dupuis
  • Winshet Selomun
  • Thierry Duvernay
  • Nicole Roger
  • Jean-François Rameau
  • Saféia Loucif
  • Christian Bloyer
  • Michèle Jolivet
  • Abel Genc
  • Eve-Marie Lemoine
  • Jérôme Bongard
  • Wend-Waoga Tiemtore
  • Christophe Moreau
  • Angelina Weiss
  • Olivier Bloyer
  • Suzanne Basset
  • Jean Thevenet
  • Stacy Gotoas
  • Bruno Bilbault
  • Christine Picolet
  • Ludovic Koeller
  • Beatriz Ferreira Dias
  • Bernard Lebrun
  • Nathalie Masle
  • Grégory Breux
  • Maêlle Hernandez
  • Pascal Freslon
  • Caroline Abel
  • Jean Branciat
  • Nathalie Bosquet
  • Jérôme Beaujouan
  • Mucevher Yildirim
  • Philippe Blé
  • Maïa Freville
  • Patrick Lantier
  • Amélie Dudouit
  • Mostapha Chater
  • Valérie Allier
  • Jacquy Lacourieux
Baptiste Dubost
Baptiste Dubost Liste des Républicains
NEVERS AU COEUR
  • Baptiste Dubost
  • Pierrette Concile
  • Marc-Alexandre Vincent
  • Joyce Bonnot
  • Patrick Drugeon
  • Florence Vard
  • Olivier Chaumereuil
  • Caroline Charvy
  • Antoine Magnien
  • Jacqueline Boy
  • Ronan Conort
  • Nathalie Naudin
  • Maxime Dusepulchre
  • Aurélie Laurandin
  • Baptiste Monteret
  • Elodie Bulot
  • Maxime Boiteau
  • Monique Beaufils
  • Enzo Connétable
  • Audrey Maurice
  • Thierry Ruther
  • Claude Marx
  • Sébastien Naudin
  • Odile Engel
  • Jérôme Simon
  • Elisabeth Dubois
  • Geoffrey Reboux
  • Martine Levy
  • Marc Murari
  • Sandrine Jorge
  • Dominique Boy
  • Marie France Dubost
  • Michel Guyon
  • Françoise Meignant
  • Christian Guilleminet
  • Annie Lenoir
  • Maëlig Freyssinge
  • Véronique Vincent
  • Jean-Luc Martinat
  • Anne-France Renault
  • Xavier Richard
Xavier Morel
Xavier Morel Liste divers droite
"NEVERS AVEC VOUS"
  • Xavier Morel
  • Elisabeth Grenin
  • Jean-Louis Auberget
  • Pascale Byrs
  • Thomas Perret
  • Emma Kalinijabo
  • Eric Grumier
  • Isabelle Duputel
  • Guy Aubois
  • Corinne Coletta
  • Philippe Mareuil
  • Christine Korman
  • Thierry Chapeau
  • Gisele Toupenas Brunet
  • Christophe Ragueneau
  • Elisabeth Michot
  • Frédéric Alary
  • Patricia Auberget
  • Cyril Amelot
  • Natacha Saboy
  • Regis Amelaine
  • Emeline Berson
  • Antoine Rouchy
  • Nicole Marceau Thibaudat
  • Pierre Etienne Savre
  • Aurelie Cousseau
  • Jean-Christophe Andre
  • Yolande Chardonneret
  • Christian Maillet
  • Bernadette Leger
  • Patrick Petitjean
  • Danielle Franel
  • Christopher Goget
  • Carine Petit
  • Nicolas Caste
  • Sylviane Bourdin
  • Frédéric Debacker
  • Annie Janin
  • Alain Korman
  • Marie France Terzuoli
  • Fabrice Caulier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis Thuriot
Denis Thuriot (31 élus) Nevers a venir 		4 013 51,23%
  • Denis Thuriot
  • Celine Morini
  • Michel Suet
  • Amandine Boujlilat
  • Philippe Cordier
  • Cécile Dameron
  • Yannick Chartier
  • Corinne Mangel
  • Mahamadou Sangare
  • Anne Wozniak
  • Sophian Saouli
  • Pierrette Concile
  • Guy Grafeuille
  • Françoise Hervet
  • Laurent Pommier
  • Isabelle Kozmin
  • Hervé Barsse
  • Muriel Marty
  • Bertrand Couturier
  • Chrystel Pitoun
  • Claude Loron
  • Martine Mazoyer
  • Walid Ghessab
  • Marylène Rocher
  • Daniel Devoise
  • Monique Kronenberg
  • Guillaume Largeron
  • Iris Farah Gallois
  • Basile Khouri
  • Myrianne Bertrand
  • Jean-Luc Dechauffour
Nathalie Charvy
Nathalie Charvy (5 élus) Nevers ecologique et solidaire 		1 755 22,40%
  • Nathalie Charvy
  • François Diot
  • Rose-Marie Gerbe
  • Vincent Morel
  • Sylvie Dupart - Muzerelle
Emilie Chamoux
Emilie Chamoux (1 élu) Nevers en commun 		603 7,69%
  • Emilie Chamoux
Damien Baudry
Damien Baudry (1 élu) Nevers à coeur 		522 6,66%
  • Damien Baudry
Philippe Morel
Philippe Morel (1 élu) Pour nevers 		410 5,23%
  • Philippe Morel
Karine Rouet Daguin
Karine Rouet Daguin Osons nevers 		386 4,92%
Dominique Dupuis
Dominique Dupuis Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		144 1,83%
Participation au scrutin Nevers
Taux de participation 35,98%
Taux d'abstention 64,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 100

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis Thuriot
Denis Thuriot (30 élus) Nevers a venir 		6 721 49,80%
  • Denis Thuriot
  • Amandine Boujlilat
  • Mohamed Lagrib
  • Christine Villette
  • Guillaume Maillard
  • Marylène Rocher
  • Philippe Cordier
  • Isabelle Kozmin
  • Guy Grafeuille
  • Danielle Franel
  • Michel Suet
  • Catherine Fleurier
  • Xavier Morel
  • Véronique Lorans
  • Hervé Barsse
  • Corinne Mangel
  • Jacques Francillon
  • Anne Wozniak
  • Yannick Chartier
  • Fabienne Dessartine
  • Eric Pauron
  • Elisabeth Gaillard
  • Guillaume Ciszak
  • Yolande Frémont
  • Daniel Devoise
  • Nadia Fettahi
  • Jean-Pierre Manse
  • Pierrette Concile
  • Mahamadou Sangare
  • Myrianne Bertrand
Florent Sainte Fare Garnot
Florent Sainte Fare Garnot (8 élus) Et nevers avance 		5 668 42,00%
  • Florent Sainte Fare Garnot
  • Martine Carrillon-Couvreur
  • Patrice Corde
  • Delphine Fleury
  • François Diot
  • Nathalie Charvy
  • Yves Page
  • Nathalie Royer
Christophe Gaillard
Christophe Gaillard (1 élu) Nevers bleu marine 		1 106 8,19%
  • Christophe Gaillard
Participation au scrutin Nevers
Taux de participation 59,43%
Taux d'abstention 40,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,41%
Nombre de votants 13 971

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Florent Sainte Fare Garnot
Florent Sainte Fare Garnot Et nevers avance 		4 321 35,30%
Denis Thuriot
Denis Thuriot Nevers à venir 		2 872 23,46%
Philippe Cordier
Philippe Cordier Pour que nevers soit 		1 659 13,55%
Guillaume Maillard
Guillaume Maillard Nevers c'est vous 		1 447 11,82%
Christophe Gaillard
Christophe Gaillard Nevers bleu marine 		1 336 10,91%
Michel Estorge
Michel Estorge De l'énergie pour nevers 		306 2,50%
Geneviève Lemoine
Geneviève Lemoine Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		299 2,44%
Participation au scrutin Nevers
Taux de participation 54,35%
Taux d'abstention 45,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 12 775

Villes voisines de Nevers

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