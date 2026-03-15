Résultat de l'élection municipale 2026 à Nevers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nevers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Nevers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nevers.
L'actu des élections municipales 2026 à Nevers
13:09 - Élections de 2020 à Nevers : des résultats scellés dès le premier tour
La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Nevers est particulièrement éclairante. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Denis Thuriot (Divers) a creusé l'écart en totalisant 51,23% des soutiens. À sa poursuite, Nathalie Charvy (Divers gauche) a obtenu 1 755 bulletins valides (22,40%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Denis Thuriot a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Nevers, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin de renverser cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Nevers : horaires des 26 bureaux de vote
Dans le cadre des municipales de 2026, les habitants de Nevers sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des candidats aux municipales 2026 à Nevers est affichée plus bas. Pour voter, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 26 bureaux de vote de Nevers. Pour être informé gratuitement des résultats des élections municipales à Nevers dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nevers
|Tête de listeListe
|
Wilfried Séjeau
Liste divers gauche
DEMAIN, NEVERS - LISTE CITOYENNE ET DE LA GAUCHE UNIE
|
|
Bruno Benchemakh
Liste d'union des droites pour la République
CAP NEVERS
|
|
Amandine Boujlilat
Liste divers centre
AMANDINE POUR VOUS POUR NEVERS
|
|
Denis Thuriot
Liste divers centre
Nevers à venir
|
|
Dominique Dupuis
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Baptiste Dubost
Liste des Républicains
NEVERS AU COEUR
|
|
Xavier Morel
Liste divers droite
"NEVERS AVEC VOUS"
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis Thuriot (31 élus) Nevers a venir
|4 013
|51,23%
|
|Nathalie Charvy (5 élus) Nevers ecologique et solidaire
|1 755
|22,40%
|
|Emilie Chamoux (1 élu) Nevers en commun
|603
|7,69%
|
|Damien Baudry (1 élu) Nevers à coeur
|522
|6,66%
|
|Philippe Morel (1 élu) Pour nevers
|410
|5,23%
|
|Karine Rouet Daguin Osons nevers
|386
|4,92%
|Dominique Dupuis Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|144
|1,83%
|Participation au scrutin
|Nevers
|Taux de participation
|35,98%
|Taux d'abstention
|64,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 100
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis Thuriot (30 élus) Nevers a venir
|6 721
|49,80%
|
|Florent Sainte Fare Garnot (8 élus) Et nevers avance
|5 668
|42,00%
|
|Christophe Gaillard (1 élu) Nevers bleu marine
|1 106
|8,19%
|
|Participation au scrutin
|Nevers
|Taux de participation
|59,43%
|Taux d'abstention
|40,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,41%
|Nombre de votants
|13 971
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florent Sainte Fare Garnot Et nevers avance
|4 321
|35,30%
|Denis Thuriot Nevers à venir
|2 872
|23,46%
|Philippe Cordier Pour que nevers soit
|1 659
|13,55%
|Guillaume Maillard Nevers c'est vous
|1 447
|11,82%
|Christophe Gaillard Nevers bleu marine
|1 336
|10,91%
|Michel Estorge De l'énergie pour nevers
|306
|2,50%
|Geneviève Lemoine Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|299
|2,44%
|Participation au scrutin
|Nevers
|Taux de participation
|54,35%
|Taux d'abstention
|45,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|12 775
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