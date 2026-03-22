Résultat de l'élection municipale 2026 à Nevers : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nevers

Le deuxième tour des élections municipales à Nevers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Wilfried Séjeau
Wilfried Séjeau Liste divers gauche
DEMAIN, NEVERS - LISTE CITOYENNE ET DE LA GAUCHE UNIE
  • Wilfried Séjeau
  • Johanna Buchter
  • Olivier Pierre
  • Nora Mokadem
  • Jimmy Derouault
  • Béatrice Garcher
  • Bruno Renier
  • Marie-France Guillemot
  • Pierre Otzenberger
  • Sylvie Dupart Muzerelle
  • Richard Impenge
  • Manon Pignon
  • Jean-Yves Demortière
  • Nathalie Dubois
  • Mohamed Lagrib
  • Apolline Chavance
  • Patrick Colledani
  • Christelle Mariga
  • Noureddine Zakari
  • Pauline Polonceau Duchene
  • Glen Markussen
  • Sandra Pardal
  • Benoît Campay
  • Dorothée Frasse-Perange
  • Elliot Lenoir
  • Aïcha Castioni
  • Noureddine Haddou
  • Aude Sivel
  • Gilles Camin
  • Rosemay Lejay
  • Enzo Géraud
  • Nadine Faucolnier
  • Antoine Galindo
  • Danielle Riollet
  • Benoît Perret
  • Fanny Monette
  • Thierry Martinet
  • Martine Gaudin
  • Jean-Pierre Magnin
  • Nathalie Charvy
  • Claude Blanch
Denis Thuriot
Denis Thuriot Liste divers centre
Nevers à venir
  • Denis Thuriot
  • Céline Morini
  • Michel Suet
  • Mireille Gaudion
  • Hervé Barsse
  • Anne Wozniak
  • Sébastien Wampach
  • Angélique Carrette
  • Basile Khouri
  • Françoise Hervet
  • Bertrand Couturier
  • Corinne Mangel
  • Philippe Cordier
  • Chrystel Pitoun
  • Mahamadou Sangaré
  • Léa Frebault
  • Yannick Chartier
  • Martine Mazoyer
  • Sophian Saouli
  • Valérie Clément
  • Laurent Pommier
  • Karine Garcia
  • Jacques Ballout
  • Perrine Chadaigne
  • Jean-Luc Dechauffour
  • Aurélie Marceau
  • Daniel Devoise
  • Marianne Batty
  • Guillaume Largeron
  • Muriel Marty
  • Benjamin Jacquet
  • Florence Cano
  • Claude Loron
  • Fanny Rameau
  • Alexis Bernier
  • Linda Janez
  • Maxime Mondiere
  • Pascale Cottin
  • Daniel Pouchelet
  • Lydia Desgranges
  • Rodolphe Vincent
Xavier Morel
Xavier Morel Liste divers droite
"NEVERS AVEC VOUS"
  • Xavier Morel
  • Elisabeth Grenin
  • Baptiste Dubost
  • Pascale Byrs
  • Thomas Perret
  • Isabelle Duputel
  • Christophe Ragueneau
  • Corinne Coletta
  • Cyril Amelot
  • Emma Kalinijabo
  • Jean-Louis Auberget
  • Christine Korman
  • Philippe Mareuil
  • Florence Vard
  • Thierry Chapeau
  • Elisabeth Michot
  • Ronan Conort
  • Patricia Auberget
  • Frederic Alary
  • Nathalie Naudin
  • Guy Aubois
  • Gisele Toupenas Brunet
  • Eric Grumier
  • Nicole Marceau Thibaudat
  • Enzo Connetable
  • Yolande Chardonneret
  • Pierre Etienne Savre
  • Natacha Saboy
  • Regis Amelaine
  • Danielle Franel
  • Christian Maillet
  • Carine Petit
  • Patrick Petitjean
  • Sylviane Bourdin
  • Nicolas Caste
  • Annie Janin
  • Frederic Debacker
  • Marie France Terzuoli
  • Alain Korman
  • Aurelie Cousseau
  • Fabrice Caulier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nevers

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis THURIOT
Denis THURIOT (Ballotage) Nevers à venir 		3 672 34,49%
Wilfried SÉJEAU
Wilfried SÉJEAU (Ballotage) DEMAIN, NEVERS - LISTE CITOYENNE ET DE LA GAUCHE UNIE 		3 195 30,01%
Amandine BOUJLILAT
Amandine BOUJLILAT (Ballotage) AMANDINE POUR VOUS POUR NEVERS 		1 198 11,25%
Xavier MOREL
Xavier MOREL (Ballotage) "NEVERS AVEC VOUS" 		1 156 10,86%
Baptiste DUBOST
Baptiste DUBOST NEVERS AU COEUR 		926 8,70%
Bruno BENCHEMAKH
Bruno BENCHEMAKH CAP NEVERS 		308 2,89%
Dominique DUPUIS
Dominique DUPUIS Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		191 1,79%
Participation au scrutin Nevers
Taux de participation 50,41%
Taux d'abstention 49,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 005

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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