Résultat de l'élection municipale 2026 à Nevers : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nevers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nevers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nevers.
L'actu des élections municipales 2026 à Nevers
11:50 - Denis Thuriot, Wilfried Séjeau et Amandine Boujlilat forment le trio de tête à Nevers
Denis Thuriot (Divers centre) a terminé en tête du premier tour des municipales 2026 à Nevers dimanche dernier, avec 34,49 % des suffrages exprimés. À sa suite, Wilfried Séjeau (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 30,01 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Comme il y a six ans, Denis Thuriot est resté au sommet du classement, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 16 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 11,25 %, Amandine Boujlilat (Divers centre) s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Xavier Morel, portant la nuance Divers droite, a récolté 10,86 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Nevers, le rendez-vous électoral a vu 50,41 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nevers
Le deuxième tour des élections municipales à Nevers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Wilfried Séjeau
Liste divers gauche
DEMAIN, NEVERS - LISTE CITOYENNE ET DE LA GAUCHE UNIE
|
|
Denis Thuriot
Liste divers centre
Nevers à venir
|
|
Xavier Morel
Liste divers droite
"NEVERS AVEC VOUS"
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nevers
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Denis THURIOT (Ballotage) Nevers à venir
|3 672
|34,49%
|Wilfried SÉJEAU (Ballotage) DEMAIN, NEVERS - LISTE CITOYENNE ET DE LA GAUCHE UNIE
|3 195
|30,01%
|Amandine BOUJLILAT (Ballotage) AMANDINE POUR VOUS POUR NEVERS
|1 198
|11,25%
|Xavier MOREL (Ballotage) "NEVERS AVEC VOUS"
|1 156
|10,86%
|Baptiste DUBOST NEVERS AU COEUR
|926
|8,70%
|Bruno BENCHEMAKH CAP NEVERS
|308
|2,89%
|Dominique DUPUIS Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|191
|1,79%
|Participation au scrutin
|Nevers
|Taux de participation
|50,41%
|Taux d'abstention
|49,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 005
Source : ministère de l’Intérieur
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