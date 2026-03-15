Résultat municipale 2026 à Nevers (58000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nevers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nevers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nevers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis THURIOT
Denis THURIOT Nevers à venir 		3 672 34,49%
Wilfried SÉJEAU
Wilfried SÉJEAU DEMAIN, NEVERS - LISTE CITOYENNE ET DE LA GAUCHE UNIE 		3 195 30,01%
Amandine BOUJLILAT
Amandine BOUJLILAT AMANDINE POUR VOUS POUR NEVERS 		1 198 11,25%
Xavier MOREL
Xavier MOREL "NEVERS AVEC VOUS" 		1 156 10,86%
Baptiste DUBOST
Baptiste DUBOST NEVERS AU COEUR 		926 8,70%
Bruno BENCHEMAKH
Bruno BENCHEMAKH CAP NEVERS 		308 2,89%
Dominique DUPUIS
Dominique DUPUIS Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		191 1,79%
Participation au scrutin Nevers
Taux de participation 50,41%
Taux d'abstention 49,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 005

Source : ministère de l’Intérieur

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