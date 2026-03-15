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19:21 - Nevers et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Nevers, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 16,69%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (41,70%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2 126 €/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 12757 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,52% et d'une population étrangère de 11,53% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Nevers mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,69% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Quel poids pour le RN à Nevers aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national n'apparaissait pas dans les listes qui comptent lors de l'élection municipale à Nevers en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 20,89% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 37,90% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 18,66% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le RN validait 36,55% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 27,96% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 30,54% pour le RN. Il finira avec 35,72% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Nevers ? En ce jour d'élections municipales 2026 à Nevers, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 64,02 % des inscrits, un niveau plutôt élevé, le Covid ayant pesé sur le vote. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été bornée par une abstention à 33,44 % dans la ville (la participation grimpant à 66,56 %). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 57,08 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 41,04 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 54,58 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Nevers ? La préférence des électeurs de Nevers a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors des dernières européennes, le podium à Nevers s'était en effet forgé autour de Jordan Bardella (27,96%), challengée par Raphaël Glucksmann (16,23%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,52%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Charles-Henri Gallois (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 30,54% au premier tour, devant Perrine Goulet (Majorité présidentielle) avec 30,38%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Perrine Goulet (Ensemble !), avec 64,28%.

14:57 - Nevers : des verdicts éminemment parlants lors des élections il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Nevers soutenaient en priorité Perrine Goulet (Ensemble !) avec 34,90% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,45%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Nevers tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,36% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 24,33%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,10% pour Emmanuel Macron, contre 37,90% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Nevers révèle ainsi une municipalité de tradition centriste.

12:58 - À Nevers, le montant des impôts locaux est en hausse À Nevers, en termes de fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 465 € en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 1 134 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 53,10 % en 2024 (contre 26,19 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 759 200 euros de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 10,30045 millions d'euros (10 300 450 € très exactement) perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 20,41 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Élections de 2020 à Nevers : des résultats scellés dès le premier tour La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Nevers est particulièrement éclairante. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Denis Thuriot (Divers) a creusé l'écart en totalisant 51,23% des soutiens. À sa poursuite, Nathalie Charvy (Divers gauche) a obtenu 1 755 bulletins valides (22,40%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Denis Thuriot a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Nevers, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin de renverser cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.