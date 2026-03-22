Résultat municipale 2026 à Névez (29920) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Névez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Névez, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Névez [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique GUILLOU
Dominique GUILLOU (18 élus) Névez, gardons le cap ! 		1 028 54,80%
  • Dominique GUILLOU
  • Cathy BERTHOU
  • Jean-Louis BLOT
  • Françoise BOURHIS
  • Nicolas LE GOFF
  • Yveline GOURLAOUEN
  • Jean-Luc ESCHERICH
  • Laurie BREBANT
  • Jean Guy MAO
  • Céline RIGOUS
  • Gérard MARTIN
  • Caroline LE GOUALLEC
  • Olivier GROSJEAN
  • Anne-Marie LE DOEUFF
  • Olivier PENCREAC'H
  • Sophie SELLIN
  • Hubert GAILLARD
  • Annick ROGARD
Sandrine MANUSSET
Sandrine MANUSSET (5 élus) Ensemble à Névez 		848 45,20%
  • Sandrine MANUSSET
  • Bruno POSTEC
  • Maryvonne LE DU JAFFRÉZOU
  • Gilles OLLIVIER
  • Stéphanie SELLIN
Participation au scrutin Névez
Taux de participation 69,07%
Taux d'abstention 30,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Nombre de votants 1 963

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Névez - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique GUILLOU
Dominique GUILLOU (Ballotage) Névez, gardons le cap ! 		830 42,74%
Sandrine MANUSSET
Sandrine MANUSSET (Ballotage) Ensemble à Névez 		599 30,84%
Gaëlle KERVAREC-LE BORGNE
Gaëlle KERVAREC-LE BORGNE (Ballotage) Élan commun pour Névez 		513 26,42%
Participation au scrutin Névez
Taux de participation 70,08%
Taux d'abstention 29,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 1 991

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