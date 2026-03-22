Résultat municipale 2026 à Névez (29920) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Névez - Tour 2
- Election municipale 2026 à Névez [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Névez - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Névez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Névez, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Névez [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique GUILLOU (18 élus) Névez, gardons le cap !
|1 028
|54,80%
|
|Sandrine MANUSSET (5 élus) Ensemble à Névez
|848
|45,20%
|
|Participation au scrutin
|Névez
|Taux de participation
|69,07%
|Taux d'abstention
|30,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Nombre de votants
|1 963
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Névez - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique GUILLOU (Ballotage) Névez, gardons le cap !
|830
|42,74%
|Sandrine MANUSSET (Ballotage) Ensemble à Névez
|599
|30,84%
|Gaëlle KERVAREC-LE BORGNE (Ballotage) Élan commun pour Névez
|513
|26,42%
|Participation au scrutin
|Névez
|Taux de participation
|70,08%
|Taux d'abstention
|29,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|1 991
Election municipale 2026 à Névez [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Névez sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Névez.
L'actu des élections municipales 2026 à Névez
18:37 - Qui a remporté les européennes et législatives il y a deux ans à Névez ?
La physionomie politique de Névez a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone pivot. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Névez s'était en effet cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (23,91%), challengée par Raphaël Glucksmann (19,75%) et Valérie Hayer (18,90%). Erwan Balanant (Ensemble !) avait par la suite enlevé le premier tour des élections législatives à Névez après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 35,70%. Christian Perez (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 28,95%. Le second round n'a pas changé grand chose, Erwan Balanant culminant à 68,15% des suffrages exprimés localement.
15:57 - Élections municipales 2020 à Névez : une triangulaire pour conclure le scrutin
Dans la cité de Névez, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore influencés par l'issue du dernier scrutin. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Dominique Guillou a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 557 voix (44,27%). En deuxième position, Alain Baccon a recueilli 32,43% des suffrages. Enfin, on retrouvait Patrick Franchin, rassemblant 23,29% des électeurs. La très nette avance prise d'emblée livrait une direction nette pour la suite. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Dominique Guillou l'a finalement emporté avec 659 voix (48,03%), face à Alain Baccon rassemblant 468 électeurs (34,11%) et Patrick Franchin avec 245 votants (17,85%). La supériorité de la liste 'Nevez pour un nouveau cap' s'est amplifiée, menant à un triomphe éclatant. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., gagnant 102 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection de Névez, un duel serré
Les habitants retrouvent donc ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Sandrine Manusset, à la tête de "Ensemble À Névez" et Dominique Guillou et sa liste "Névez, Gardons Le Cap !", selon les candidatures au second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Gaëlle Kervarec-Le Borgne a pour sa part opté pour le retrait, malgré une qualification acquise dans les urnes au tour précédent. À 18 heures, les 3 bureaux de vote de Névez ferment leurs portes pour le dépouillement.
11:59 - L'élection a déjà livré un verdict instructif
Pour le premier tour des élections municipales à Névez, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 29,92 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Dominique Guillou qui s'est placé en première position en rassemblant 42,74 % des bulletins valides. Dans son sillage, Sandrine Manusset a pris la position de dauphine avec 30,84 %. Un écart conséquent séparait les deux candidats. Comme il y a six ans, Dominique Guillou est resté au sommet du classement, mais il a concédé cependant 1 point. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Gaëlle Kervarec-Le Borgne est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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