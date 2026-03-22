Résultat de l'élection municipale 2026 à Nexon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nexon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nexon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nexon.
L'actu des élections municipales 2026 à Nexon
11:47 - Qui est en tête à Nexon avant le 2e tour de ces élections 2026 ?
Les élections municipales 2026 à Nexon ont vu Nicolas Latour arriver en tête il y a une semaine avec 34,40 % des bulletins valides. Ensuite, Jean-Christophe Carpe est arrivé en deuxième position avec 33,23 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, avec 32,37 %, Guillaume Fontaine s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Nexon, l'élection a mobilisé 75,31 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nexon
Le deuxième tour des élections municipales à Nexon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nicolas Latour
Divers
NOUVEL HORIZON POUR NEXON
|
|
Jean-Christophe Carpe
Divers
AGISSONS ENSEMBLE POUR NEXON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nexon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas LATOUR (Ballotage) NOUVEL HORIZON POUR NEXON
|441
|34,40%
|Jean-Christophe CARPE (Ballotage) AGISSONS POUR NEXON
|426
|33,23%
|Guillaume FONTAINE (Ballotage) Vivre ensemble à Nexon
|415
|32,37%
|Participation au scrutin
|Nexon
|Taux de participation
|75,31%
|Taux d'abstention
|24,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,96%
|Nombre de votants
|1 351
Source : ministère de l’Intérieur
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