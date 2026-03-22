Résultat de l'élection municipale 2026 à Nexon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nexon

Le deuxième tour des élections municipales à Nexon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nicolas Latour
Nicolas Latour Divers
NOUVEL HORIZON POUR NEXON
  • Nicolas Latour
  • Valérie Massy
  • Yannick Mournetas
  • Catherine Laplaud
  • Adrien Detre
  • Annick Mouneau
  • Jean Grassaud
  • Ophélie Cauquil
  • Eric Buisson
  • Annick Parthonnaud
  • Pascal Lascougiraud
  • Wendy Lefebvre
  • Jérôme Da Silva Pinheiro
  • Marie-Thérèse Soirat
  • Christophe Mathieu
  • Nathalie Raison
  • David Orliange
  • Aurélie Deloison
  • Antony Barrot
  • Florine Bruguier
  • Sébastien Vimont
  • Margot Delaunay
  • Jean-Claude Lathiere
Jean-Christophe Carpe
Jean-Christophe Carpe Divers
AGISSONS ENSEMBLE POUR NEXON
  • Jean-Christophe Carpe
  • Isabelle Le Morvan
  • Jean Le Goff
  • Catherine Rousseau-Cance
  • Guillaume Fontaine
  • Stéphanie Deforge
  • Dominique Garraud
  • Maïthé Besse
  • Rémi Bourrou
  • Marie-Ange Desbordes
  • Bernard Bonnet
  • Julie Porte
  • Pierre Passerieux
  • Fabienne Galice
  • Jani Nuutinen
  • Carine Debord
  • Pascal Monteil
  • Anne Lebraud
  • Xavier Dellapina
  • Nadia Cif
  • Laurent Madehors
  • Muriel Maury
  • Alexandre Garbar
  • Floriane Lanternat
  • Patrick Andrieux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nexon

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas LATOUR
Nicolas LATOUR (Ballotage) NOUVEL HORIZON POUR NEXON 		441 34,40%
Jean-Christophe CARPE
Jean-Christophe CARPE (Ballotage) AGISSONS POUR NEXON 		426 33,23%
Guillaume FONTAINE
Guillaume FONTAINE (Ballotage) Vivre ensemble à Nexon 		415 32,37%
Participation au scrutin Nexon
Taux de participation 75,31%
Taux d'abstention 24,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Nombre de votants 1 351

Source : ministère de l’Intérieur

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