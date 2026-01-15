Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice : un affrontement de taille, suivez le scrutin en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice [EN DIRECT]
Ce 15 mars, les élections municipales 2026 ont lieu à Nice. Restez connectés pour suivre les tendances avant que les résultats ne soient dévoilés.
L'actu des élections municipales 2026 à Nice
- Les élections municipales 2026 à Nice ont lieu ce 15 mars pour le premier tour. Les électeurs se rendent dans les bureaux de vote pour départager les listes en compétition.
- Les résultats des sondages à Nice, publiés jusq'au vendredi 13 mars, mettaient en exergue un duel entre Christian Estrosi, maire sortant, et son ancien proche Eric Ciotti.
- Suivez en direct cette journée d'élection municipale à Nice jusqu'à la tombée des résultats."
09:32 - Les commerçants de Nice espèrent que les élections feront grimper leurs ventes
À Nice, les élections municipales de 2026 pourraient booster l'activité des commerçants, comme l'observe Max, le patron de La Ferme niçoise, qui ouvre exceptionnellement pour attirer les électeurs. Les jours d'élections amènent souvent plus de clients dans les restaurants et commerces, selon Yves Albiser, représentant des commerçants. Toutefois, Noël Ajoury reste sceptique quant à l'impact des élections, suggérant que d'autres événements, comme le Paris-Nice, pourraient avoir plus d'influence sur les habitudes des Niçois. Lire sur nicematin.com
09:17 - Les élections en cours de préparation malgré les intempéries
À Nice, les élections municipales du premier tour ont été perturbées par des pluies diluviennes ayant endommagé 20 à 25 % des bulletins de vote. En dépit de 111 bureaux touchés, la municipalité assure que tout sera prêt pour accueillir les électeurs. Les services techniques ont travaillé sans relâche pour garantir le bon déroulement du scrutin. Lire sur nicematin.com
09:01 - Des bulletins de vote mouillés à Nice
À Nice, des bulletins de vote pour les municipales de 2026 ont été endommagés par la pluie, rendant une partie d'entre eux nuls. La préfecture des Alpes-Maritimes a donc ordonné une réimpression urgente pour que le scrutin puisse se dérouler sans encombre. Les autorités restent optimistes quant à la résolution de cette situation imprévue. Lire sur francebleu.fr
08:24 - Dispositif de sécurité renforcé dans les bureaux de vote de Nice
À Nice, la sécurité des bureaux de vote sera renforcée lors des élections municipales en raison de risques sécuritaires. La préfecture met en place des patrouilles régulières et des lignes directes avec la police pour assurer un scrutin serein. Le contexte est tendu, avec une vigilance accrue durant l’ouverture et la fermeture des bureaux. Lire sur nicematin.com
08:16 - Les bureaux de vote fermeront donc à 20h à Nice
Le 15 mars 2026, les électeurs niçois voteront au premier tour des élections municipales, avec sept listes en compétition, dont celle du maire sortant Christian Estrosi. Environ 230 000 électeurs sont appelés dans le cadre de ce vote qui déterminera les candidats pour le second tour. Les bureaux de vote fermeront à 20h dans certaines communes des Alpes-Maritimes, incluant Nice. Lire sur actu.fr
07:57 - Elections à Nice : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales 2026 se déroule ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre de renouveler les maires de l'ensemble des communes françaises. En 2020, le lendemain du premier tour, le report du deuxième tour est annoncé par le président de la République en raison du covid. Découvrez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Nice. Retenez également que les 256 bureaux de vote de l'agglomération de Nice fermeront à 20 heures pour le dépouillement. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Nice dès leur publication.
14/03/26 - 19:59 - Plus de 200 000 électeurs attendus pour les municipales à Nice
Le premier tour des élections municipales de Nice sont prévues pour le 15 mars 2026, avec le maire sortant Christian Estrosi en lice pour un quatrième mandat face à Éric Ciotti. Près de 230.000 électeurs sont attendus dans 256 bureaux de vote. Le second tour se déroulera le 22 mars 2026. Lire sur actu.fr
14/03/26 - 18:07 - Éric Ciotti veut ouvrir la Tête Carrée au public
À Nice, Éric Ciotti a proposé d'ouvrir la Tête Carrée au public dans le cadre de son programme culturel pour les municipales de 2026. Ce projet vise à transformer le monument emblématique en espace d'exposition pour les artistes locaux, renforçant ainsi l'ancrage culturel de la ville. Les habitants sont partagés, certains soutiennent l'initiative pour dynamiser la culture niçoise. Lire sur nicepremium.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nice
|Tête de listeListe
|
Mireille Damiano
Liste de La France insoumise
NICE FRONT POPULAIRE
|
|
Céline Forjonnel
Liste Divers
NICE DEMOCRATIE DIRECTE
|
|
Cedric Vella
Liste Reconquête !
A LA RECONQUETE DE NICE
|
|
Estelle Jaquet
Liste d'extrême-gauche
LO - camp travailleurs
|
|
Christian Estrosi
Liste d'union à droite
Tous pour Nice
|
|
Juliette Chesnel-Le Roux
Liste d'union à gauche
UNIS POUR NICE
|
|
Eric Ciotti
Liste d'union à l'extrême-droite
LE MEILLEUR EST A VENIR AVEC ERIC CIOTTI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Estrosi (56 élus) Christian estrosi
|34 039
|59,30%
|
|Philippe Vardon (7 élus) Retrouver nice
|12 279
|21,39%
|
|Jean Marc Governatori (6 élus) Nice écologique, soutenue par europe écologie-les verts et l'alliance écologiste indépendante
|11 078
|19,30%
|
|Participation au scrutin
|Nice
|Taux de participation
|27,75%
|Taux d'abstention
|72,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|59 806
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Estrosi Christian estrosi
|28 326
|47,62%
|Philippe Vardon Retrouver nice
|9 931
|16,69%
|Jean Marc Governatori Nice écologique, soutenue par europe écologie-les verts et l'alliance écologiste indépendante
|6 723
|11,30%
|Mireille Damiano Viva ! démocratie, ecologie, solidarité
|5 297
|8,90%
|Benoît Kandel Nice pour tous
|4 347
|7,30%
|Patrick Allemand Nice au coeur
|3 908
|6,57%
|Valery Sohm Tous pour nice
|546
|0,91%
|Estelle Jaquet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|394
|0,66%
|Participation au scrutin
|Nice
|Taux de participation
|28,54%
|Taux d'abstention
|71,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|61 491
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Estrosi (52 élus) Nice ensemble
|54 573
|48,61%
|
|Marie Christine Arnautu (7 élus) Nice bleu marine
|23 691
|21,10%
|
|Patrick Allemand (6 élus) Un autre avenir pour nice
|20 033
|17,84%
|
|Olivier Bettati (4 élus) Mon parti c'est nice
|13 947
|12,42%
|
|Participation au scrutin
|Nice
|Taux de participation
|53,40%
|Taux d'abstention
|46,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,81%
|Nombre de votants
|116 694
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Estrosi Nice ensemble
|51 653
|44,98%
|Marie Christine Arnautu Nice bleu marine
|17 910
|15,59%
|Patrick Allemand Un autre avenir pour nice
|17 514
|15,25%
|Olivier Bettati Mon parti c'est nice
|11 632
|10,12%
|Robert Injey Nice, l'humain d'abord
|6 178
|5,38%
|Philippe Vardon Immigration - islamisation - insecurite - impôts : basta ! la seule opposition
|5 095
|4,43%
|Jacques Peyrat Rassemblement pour nice
|4 239
|3,69%
|Michel Cotta Unissons-nous
|610
|0,53%
|Participation au scrutin
|Nice
|Taux de participation
|54,18%
|Taux d'abstention
|45,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,86%
|Nombre de votants
|118 211
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