Résultat municipale 2026 à Niedernai (67210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Niedernai a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Niedernai, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Niedernai [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie RUSCHER
Valérie RUSCHER (13 élus) Niedernai, village de coeur et d'avenir 		449 62,80%
  • Valérie RUSCHER
  • Hervé ENGEL
  • Patricia DIETSCH
  • Marc STAHL
  • Mélissa DA SILVA
  • Philippe BAUMERT
  • Florie-Anne EBERHARDT
  • Maurice FRITZ
  • Deborah SEYLLER
  • Roland REIBEL
  • Stella BROCARD
  • Marc LUTZ
  • Tatiana SCHMITT
Grégoire FUCHS
Grégoire FUCHS (2 élus) AGIR ENSEMBLE POUR NIEDERNAI 		266 37,20%
  • Grégoire FUCHS
  • Hélène ESCHBACH
Participation au scrutin Niedernai
Taux de participation 70,23%
Taux d'abstention 29,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Nombre de votants 748

Source : ministère de l’Intérieur

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