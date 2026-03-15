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19:19 - L'avenir de la France se décide aussi à Niedernai Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Niedernai comme dans toute la France. Avec ses 1 239 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 69 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,05% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 51,20% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 46,23% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 886,31 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Ainsi, Niedernai incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Niedernai Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière élection municipale à Niedernai il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 31,03% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 46,43% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 28,46% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN arrachait 44,89% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 36,81% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 41,36% pour le RN. Il achèvera sa course avec 47,78% le dimanche suivant.

16:58 - Niedernai : 35,31 % d'abstention à la dernière élection municipale Dans le cadre de ces élections municipales à Niedernai, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Aux municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 35,31 % à la fin du premier tour (une abstention exceptionnellement basse). C'étaient 665 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du coronavirus avait fait fuir beaucoup d'électeurs. Il est en effet établi de longue date que le scrutin municipal demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les électeurs participent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 19,39 % des habitants inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 49,32 % en 2022 à seulement 27,91 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 42,41 % (contre 48,51 % en France). Si on tente de dégager une tendance, la ville se positionne donc plutôt comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Niedernai ? À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Niedernai avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,81% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Niedernai avaient ensuite propulsé aux avants-postes Vincent Coussediere (Rassemblement National) avec 41,36% au premier tour, devant Louise Morel (Majorité présidentielle) avec 30,50%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Louise Morel (Ensemble !), avec 52,22%. Le paysage politique de Niedernai a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Niedernai était complexe à positionner sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Niedernai accordaient leurs suffrages à Jean-Frédéric Steinbach (RN) avec 28,46% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Louise Morel (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 55,11%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Niedernai plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,03% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 31,03%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,57% pour Emmanuel Macron, contre 46,43% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Niedernai comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Impôts à Niedernai : un enjeu central pour 2026 Alors que la stabilité fiscale s'est confirmée à Niedernai depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,40 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 6 900 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 274 600 euros perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Niedernai est passé à 24,14 % en 2024 (contre 7,92 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % à l'échelle nationale. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Niedernai a représenté environ 583 euros en 2024 (contre 592 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Niedernai Il y a six ans, qui avait remporté le scrutin municipal à Niedernai ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Valérie Ruscher a raflé la première place en recueillant 383 suffrages (60,12%). Dans la position de la principale opposante, Jeanine Schmitt a rassemblé 39,87% des suffrages. Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Niedernai, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les opposants, faire basculer une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.