Résultat municipale 2026 à Nieul-sur-Mer (17137) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nieul-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nieul-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nieul-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc MAIGNÉ
Marc MAIGNÉ (25 élus) NIEUL-SUR-MER PASSIONNÉMENT 		2 026 68,33%
  • Marc MAIGNÉ
  • Cécile ELAMBERT
  • David LOUTREUIL
  • Amandine MOUILLERON
  • Philippe GAFFET
  • Florence PHELIPPEAU
  • Philippe EGREMONTE
  • Marie-Christine BELLOC
  • Christophe DAVID
  • Carole GUERIN
  • Lionel LOISEAU
  • Nathalie FILLON
  • Hédi DJELLOULI
  • Julie CLEMENT
  • Franck HILAIREAU
  • Cécile RICHARD
  • Philippe LEPAGE
  • Marie-Charlotte PIERRE
  • Jean-Paul BEAUVAIS
  • Marie-Paule DELAGE
  • Guy MONS
  • Cécile HARLIN
  • Denis FUSIL
  • Céline MAZOUIN
  • Marc DUBOIS
Patrick VARELA
Patrick VARELA (4 élus) NIEUL SUR MER LA PAROLE AUX CITOYENS 		939 31,67%
  • Patrick VARELA
  • Gwenaelle COLNARD
  • Alain GOUX
  • Coralie MOSTINI
Participation au scrutin Nieul-sur-Mer
Taux de participation 61,66%
Taux d'abstention 38,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 3 056

Source : ministère de l’Intérieur

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