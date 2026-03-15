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19:17 - Nieul-sur-Mer : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Nieul-sur-Mer émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 5 805 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 508 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 1 861 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (86,04%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,21% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 812 euros/mois, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. En conclusion, à Nieul-sur-Mer, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Vers une montée du RN à Nieul-sur-Mer aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Nieul-sur-Mer il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 16,66% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 29,72% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 10,91% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Nieul-sur-Mer comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 21,92% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 23,93% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 26,53% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Nieul-sur-Mer au crible L'affluence dans les bureaux de vote de Nieul-sur-Mer constituera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait vu 35,74 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, en deçà de la moyenne nationale. C'étaient 1 834 votants qui s'étaient mobilisés alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. Il est pourtant établi de longue date que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les citoyens participent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs fortement mobilisé, avec 80,61 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 19,39 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 59,27 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 76,04 % au premier tour, contre 55,03 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le profil d'une ville civiquement engagée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Nieul-sur-Mer Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Nieul-sur-Mer soutenaient en priorité Olivier Falorni (Divers gauche) avec 47,19% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Olivier Falorni culminant à 73,47% des suffrages exprimés localement. Le rendez-vous électoral des Européennes avant la dissolution à Nieul-sur-Mer avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (21,92%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 21,78% des votes. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Nieul-sur-Mer s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Nieul-sur-Mer : coup d'oeil sur les scores marquants de la dernière présidentielle en date Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Nieul-sur-Mer accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 35,19%, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 20,48%. Lors de la finale de l'élection à Nieul-sur-Mer, les électeurs accordaient 70,28% pour Emmanuel Macron, contre 29,72% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Nieul-sur-Mer accordaient leurs suffrages à Olivier Falorni (DVG) avec 38,67% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olivier Falorni virant de nouveau en tête avec 67,16% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Nieul-sur-Mer comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Et si l'élection à Nieul-sur-Mer se jouait sur la fiscalité ? Pour ce qui est des contributions locales à Nieul-sur-Mer, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 042 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 785 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 56,08 % en 2024 (contre près de 26,81 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 119 700 euros en 2024, loin des 1 297 890 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 16,25 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Nieul-sur-Mer À Nieul-sur-Mer, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Dès le premier tour, Marc Maigné (Divers gauche) a distancé ses rivaux en récoltant 74,90% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Philippe Durieux (Divers droite) a engrangé 25,09% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Marc Maigné a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Nieul-sur-Mer, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.