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19:16 - Démographie et politique à Niévroz, un lien étroit Devant le bureau de vote de Niévroz, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 648 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 134 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (95,15%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 35,48% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,77% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 520,47 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Niévroz manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Niévroz ? Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière élection municipale à Niévroz il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 32,22% des votes lors du tour de chauffe, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,78% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 28,21% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Niévroz comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 43,67% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 45,71% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 52,06% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Romain Daubié.

16:58 - La commune de Niévroz plutôt mobilisée lors des élections L'envie d'aller voter des électeurs de Niévroz sera une clé pour ces élections municipales. La mobilisation atteignait 57,55 % pour le premier tour des municipales de 2020, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux, la pandémie du Covid-19 ayant pesé sur le vote. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 997 habitants qui ont voté au premier tour, soit 79,70 % de participation. Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 47,57 % au premier tour en 2022 à 71,29 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 54,95 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent à l'arrivée une commune fortement mobilisée aux urnes au regard des moyennes nationales.

15:59 - Niévroz classée à droite lors des derniers scrutins L'exploration des résultats de 2024 révèle que Niévroz s'affirmait alors toujours comme un territoire bleu marine. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (43,67%). Andréa Kotarac (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Niévroz après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 45,71%. Romain Daubié (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 23,81%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Andréa Kotarac culminant à 52,06% des voix sur place.

14:57 - Niévroz : des résultats éminemment instructifs lors des élections en 2022 Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Niévroz plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,22% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,41%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,78% pour Marine Le Pen, contre 49,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Niévroz portaient leur choix sur Olivier Eyraud (RN) avec 28,21% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Romain Daubié (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 60,25% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Niévroz s'inscrit comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les premières élections à Niévroz depuis la réforme fiscale Pour ce qui concerne la pression fiscale de Niévroz, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à environ 611 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 500 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 26,16 % en 2024 (contre près de 12,19 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui approche les 40 %, en progression de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 7 500 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 191 800 euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 8,67 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Niévroz L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Niévroz est très révélatrice. Au soir du premier tour, Patrick Battista a fait la course en tête en recueillant 53,99% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Michel Damiron a engrangé 328 suffrages en sa faveur (46,00%). Cette victoire au premier tour de Patrick Battista a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Niévroz, cette répartition historique des voix pose les bases. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition au vu de ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.