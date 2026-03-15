Résultat municipale 2026 à Niévroz (01120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Niévroz a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Niévroz, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Niévroz [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Christophe DÉTRÉ
Jean-Christophe DÉTRÉ (15 élus) NIEVROZ DYNAMIQUE 		447 54,65%
  • Jean-Christophe DÉTRÉ
  • Angélique ESTEVES DO COUTO
  • Richard BOUFFANET
  • Martine LEPAINTHEUR
  • Cédric GOYVANNIER
  • Jeanne PONTAL
  • Christophe DRUJON
  • Karine DUFOUR
  • Fabien MENDES
  • Gwladys STRABONI MARTIN
  • Johan FAURE
  • Marie JURADO-LAURENT
  • Thibaut MARTIN
  • Sandrine PENAS
  • Joseph CASSENTI
Michelle FOURNIER
Michelle FOURNIER (4 élus) UN ESPRIT DE VILLAGE - AGIR POUR NIÉVROZ 		371 45,35%
  • Michelle FOURNIER
  • Franck RICHARD
  • Alexandra VIBOUD
  • Gérald SIMART
Participation au scrutin Niévroz
Taux de participation 65,38%
Taux d'abstention 34,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 850

Source : ministère de l’Intérieur

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