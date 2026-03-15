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19:18 - Le poids démographique et économique de Niherne aux municipales La structure démographique et socio-économique de Niherne détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des municipales. Dans le village, 14,62% des résidents sont des enfants, et 32,78% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,51%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 866 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,70%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,16%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Niherne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,58% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN à Niherne : quel résultat aux municipales 2026 ? Le RN était absent pour la dernière campagne municipale à Niherne il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 30,79% des votes lors du tour de chauffe, puis talonnait Emmanuel Macron dans la commune avec 50,78% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 30,65% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Niherne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 46,49% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,26% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 48,45% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Niherne La mobilisation s'élevait à 56,86 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Niherne, un score notable alors que sévissait la pandémie du Covid. Rappelons que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre fortement mobilisé, avec 78,78 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 21,22 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 53,74 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 69,56 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,60 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone civiquement engagée. Dans le cadre de ces municipales à Niherne, cet élément aura en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Niherne : retour sur la dernière année électorale en date Les élections des députés à Niherne organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Mylène Wunsch (Rassemblement National) en tête avec 46,26% au premier tour, devant François Jolivet (Horizons) avec 36,42%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de François Jolivet (Horizons), avec 51,55%. Les élections européennes quelques semaines plus tôt à Niherne avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,49%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,57% des votes. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Niherne demeurait à l'époque un territoire bleu marine.

14:57 - Niherne : des verdicts particulièrement tranchés dans les urnes il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Niherne portaient leur choix sur Mylène Wunsch (RN) avec 30,65% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant François Jolivet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 55,78% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Niherne voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 30,79% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 27,87%. Lors de la finale de l'élection à Niherne, les électeurs accordaient 50,78% pour Marine Le Pen, contre 49,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Niherne un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Niherne pour les municipales ? Avec la montée des prélèvements locaux à Niherne, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 17,69 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 16 190 € la même année. Une somme loin des 215 000 euros récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Niherne s'est établi à un peu moins de 38,80 % en 2024 (contre 20,59 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Niherne a atteint 581 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 523 € relevés en 2020.

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Bruno Mardelle s'est imposé à Niherne Les résultats des municipales de 2020 à Niherne ont offert un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Bruno Mardelle a pris les commandes en obtenant 379 bulletins (55,81%). Derrière, Serge Lacot a capté 300 voix (44,18%). Cette victoire sans appel de Bruno Mardelle a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Niherne, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante place l'opposition face à un défi immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.