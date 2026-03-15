Résultat municipale 2026 à Niherne (36250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Niherne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Niherne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Niherne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge LACOT
Serge LACOT (12 élus) NIHERNE AVEC VOUS ET POUR VOUS 		404 51,07%
  • Serge LACOT
  • Muriel MASSAUD
  • Alexandre ALBERT
  • Marina PROUST
  • Jean-Christophe BLED
  • Angélique LABESSE
  • Bruno FRENKEL
  • Julie PRÉDAL
  • Jean-Philippe POITEVIN
  • Sylvie FAUCHER CAMAIL
  • Éric DAMOURETTE
  • Célia LALOGE
Bruno MARDELLE
Bruno MARDELLE (3 élus) VIVONS NIHERNE 		387 48,93%
  • Bruno MARDELLE
  • Séverine GAGNERON
  • Eric VERDIER
Participation au scrutin Niherne
Taux de participation 66,24%
Taux d'abstention 33,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 820

Source : ministère de l’Intérieur

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