Résultat municipale 2026 à Nivillac (56130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nivillac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nivillac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nivillac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme BLINO
Jérôme BLINO (22 élus) Un nouvel élan pour Nivillac 		1 594 61,14%
  • Jérôme BLINO
  • Annick ADVENARD
  • Eric ROZÉ
  • Béatrice KEERLE
  • Julien CHESNIN
  • Tiphaine CHATAL
  • Christophe PALOU
  • Jocelyne PHILIPPE
  • André PÉDRON
  • Emilie CHESNIN
  • Xavier LOGODIN
  • Stéphanie BAHOLET
  • Pierre-Marc GIROT
  • Céline VIROT
  • Olivier THERAUD
  • Adélaïde DAVID
  • Maxime BOULLARD
  • Aurore TROFFIGUÉ
  • Xavier MORICET
  • Catherine ALBARET
  • Stéphane BOULLARD
  • Karen GARABEDIAN-LE MEUR
Patrice RAVACHE
Patrice RAVACHE (5 élus) Agir pour demain 		1 013 38,86%
  • Patrice RAVACHE
  • Béatrice DENIGOT
  • Dominique FILLOUX
  • Nathalie GRUEL
  • Laurent LORJOUX
Participation au scrutin Nivillac
Taux de participation 64,62%
Taux d'abstention 35,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 2 670

Source : ministère de l’Intérieur

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