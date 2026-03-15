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19:19 - Nivillac : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la commune de Nivillac, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections municipales. Dans la ville, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 29,39% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (82,26%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2760 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,46%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,50%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Nivillac mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,39% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Nivillac Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Nivillac il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,18% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 37,06% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 14,41% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Nivillac comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 29,60% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 30,57% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 33,53% lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 52,47 % à Nivillac aux dernières municipales L'absence ou non d'électeurs à Nivillac sera une variable majeure pour cette élection municipale. Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 52,47 % des électeurs, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, en pleine crise sanitaire à l'époque. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 21,65 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 50,27 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,09 %, contre 51,90 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - À Nivillac, les élections de 2024 en faveur de la droite Organisées après la dissolution, les élections législatives à Nivillac avaient placé en tête Paul Molac (Régionaliste) avec 32,98% au premier tour, devant Katel Le Cuillier (Rassemblement National) avec 30,57%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Paul Molac culminant à 66,47% des suffrages exprimés dans la commune. Pour le tour unique des européennes précédemment, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,60%). De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Nivillac présentait un paysage particulier il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Nivillac une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Nivillac privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (37,65%), devant Marine Le Pen qui terminait à 21,18%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,94% pour Emmanuel Macron, contre 37,06% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Nivillac plébiscitaient Paul Molac (Régionaliste) avec 34,16% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,68%.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité stable à Nivillac À Nivillac, où la fiscalité locale a reculé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 19,60 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 90 380 €, contre 826 800 euros récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Nivillac s'est établi à près de 40,30 % en 2024 (contre 23,79 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une progression de 1,2 point depuis 2020. Une hausse généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Nivillac s'est établi à 660 € en 2024, alors que ce montant se situait à 685 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Nivillac L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Nivillac s'avère particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes, Alain Guihard (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 60,80% des bulletins. Juste derrière, Patrick Buessler-Muela (Divers gauche) a obtenu 633 suffrages en sa faveur (39,19%). Cette victoire au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Nivillac, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Faire basculer une majorité aussi écrasante constituera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.