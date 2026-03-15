Résultat de l'élection municipale 2026 à Nœux-les-Mines : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nœux-les-Mines [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Nœux-les-Mines sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nœux-les-Mines.
L'actu des élections municipales 2026 à Nœux-les-Mines
13:09 - Le match de l'élection à Nœux-les-Mines n'avait pas eu de second tour en 2020
S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Nœux-les-Mines peut se révéler édifiant. Au terme du premier tour à l'époque, Serge Marcellak (Divers gauche) a distancé ses rivaux en rassemblant 2 764 soutiens (76,08%). Juste derrière, Jérôme Antochewicz (Rassemblement National) a engrangé 623 voix (17,14%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers gauche a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Nœux-les-Mines, cette géographie électorale a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Nœux-les-Mines
En 2026, les votants de Nœux-les-Mines sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin représente un temps fort de la vie démocratique locale. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Ci-dessous, vous pouvez vérifier la liste des prétendants à Nœux-les-Mines. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la commune seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Nœux-les-Mines. La diffusion des résultats à Nœux-les-Mines débutera ici même dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nœux-les-Mines
|Tête de listeListe
|
Jérôme Antochewicz
Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR NOEUX-LES-MINES
|
|
Serge Marcellak
Liste divers gauche
TOUS ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE A NOEUX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Marcellak (30 élus) Tous ensemble pour mieux vivre à noeux
|2 764
|76,08%
|
|Jérôme Antochewicz (2 élus) "un nouveau souffle pour noeux-les-mines"
|623
|17,14%
|
|Jean-Pierre Bugzel (1 élu) Que vive noeux-les-mines
|246
|6,77%
|
|Participation au scrutin
|Nœux-les-Mines
|Taux de participation
|43,41%
|Taux d'abstention
|56,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 725
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Marcellak (26 élus) Tous ensemble pour mieux vivre a noeux
|2 498
|53,83%
|
|Gérard Dhesse (7 élus) Notre ville c'est notre vie
|2 142
|46,16%
|
|Participation au scrutin
|Nœux-les-Mines
|Taux de participation
|57,57%
|Taux d'abstention
|42,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,92%
|Nombre de votants
|4 985
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Dhesse Notre ville c'est notre vie
|1 679
|34,71%
|Serge Marcellak Tous ensemble pour noeux-les-mines
|1 431
|29,59%
|Jacques Switalski Vivre à noeux
|1 283
|26,53%
|Annie Delannoy Jumez Tous unis pour demain
|443
|9,16%
|Participation au scrutin
|Nœux-les-Mines
|Taux de participation
|58,76%
|Taux d'abstention
|41,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,95%
|Nombre de votants
|5 088
Villes voisines de Nœux-les-Mines
- Nœux-les-Mines (62290)
- Ecole primaire à Nœux-les-Mines
- Maternités à Nœux-les-Mines
- Crèches et garderies à Nœux-les-Mines
- Classement des collèges à Nœux-les-Mines
- Salaires à Nœux-les-Mines
- Impôts à Nœux-les-Mines
- Dette et budget de Nœux-les-Mines
- Climat et historique météo de Nœux-les-Mines
- Accidents à Nœux-les-Mines
- Délinquance à Nœux-les-Mines
- Inondations à Nœux-les-Mines
- Nombre de médecins à Nœux-les-Mines
- Pollution à Nœux-les-Mines
- Entreprises à Nœux-les-Mines
- Prix immobilier à Nœux-les-Mines