Résultat de l'élection municipale 2026 à Nœux-les-Mines : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nœux-les-Mines

Tête de listeListe
Jérôme Antochewicz
Jérôme Antochewicz Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR NOEUX-LES-MINES
  • Jérôme Antochewicz
  • Stéphanie Bajeux
  • Grégory Gouillard
  • Jennifer Leclercq
  • Rodolphe Vanhersecke
  • Nadine Machut
  • Bruno Beaussart
  • Estelle Bailleul
  • Thomas Bajeux
  • Stéphanie Portemont
  • Hervé Machut
  • Cécile Vroland
  • Gabriel Dantin
  • Sophie Thorel
  • Antoine Tranain
  • Céline Freyss
  • Mathieu Steinle
  • Sarah Cathelain
  • Philippe Flocteil
  • Aurélie Cuvelier
  • Jean-Christophe Caboche
  • Myriam Raguenet
  • Philippe Bidalon
  • Sylvie Flahaut
  • Jacques Kleinpeter
  • Marie-Pierre Delforge
  • Fabrice Pouilly
  • Simone Flament
  • Patrice Dassonville
  • Céline Polart
  • Bruno Flahaut
  • Nadine Portemont
  • Jean-Pierre Bugzel
Serge Marcellak
Serge Marcellak Liste divers gauche
TOUS ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE A NOEUX
  • Serge Marcellak
  • Karine Gauthier
  • Jacques Switalski
  • Chantal Urbanski
  • Philippe Czepik
  • Céline Godart
  • André Hoberg
  • Sylvie Domart
  • David Leroux
  • Charline Baclet
  • Matthieu Aubrun
  • Corinne Antkowiak
  • Dominique Blondel
  • Murielle Lepine
  • Olivier Ouart
  • Ludivine Ledee
  • Dominique Pouilly
  • Marion Bourgois
  • Manuel Porquet
  • Sophie Feutrel
  • Christophe Deunette
  • Céline Decaluwe
  • Eddy Fradet
  • Betty Verons
  • John Crocquefer
  • Sophie Lieppe
  • Vincent Hu
  • Sabine Vanbaelinghem
  • Louis Morel
  • Christine Jaskulski
  • Stéphane Joly
  • Ilona Thomas
  • Philippe Piteux
  • Flora Wojtkowiak
  • Claude Courcelle

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Marcellak
Serge Marcellak (30 élus) Tous ensemble pour mieux vivre à noeux 		2 764 76,08%
  • Serge Marcellak
  • Karine Gauthier
  • Jacques Switalski
  • Chantal Urbanski
  • André Hoberg
  • Janine Proot
  • Francis Norel
  • Sylvie Domart
  • Dominique Blondel
  • Corinne Antkowiak
  • Michel Corgiat
  • Céline Godart
  • Philippe Czepik
  • Julie Hoberg
  • Romain Gayot
  • Lysiane Cousin
  • David Leroux
  • Ludivine Ledee
  • Serge Codevelle
  • Murielle Lepine
  • Christophe Deplanque
  • Christine Jaskulski
  • Dominique Pouilly
  • Charline Baclet
  • Bernard Bollier
  • Marjorie Nuez
  • Philippe Piteux
  • Sabrina Porquet
  • Stéphane Joly
  • Sandrine Ricart
Jérôme Antochewicz
Jérôme Antochewicz (2 élus) "un nouveau souffle pour noeux-les-mines" 		623 17,14%
  • Jérôme Antochewicz
  • Sylvie Coquerel
Jean-Pierre Bugzel
Jean-Pierre Bugzel (1 élu) Que vive noeux-les-mines 		246 6,77%
  • Jean-Pierre Bugzel
Participation au scrutin Nœux-les-Mines
Taux de participation 43,41%
Taux d'abstention 56,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 725

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Marcellak
Serge Marcellak (26 élus) Tous ensemble pour mieux vivre a noeux 		2 498 53,83%
  • Serge Marcellak
  • Marianne Attagnant
  • Jacques Switalski
  • Chantal Urbanski
  • Philippe Piteux
  • Nathalie Paul
  • Yvan Sobolewski
  • Janine Proot
  • Edouard Naglik
  • Julie Hoberg
  • Michel Corgiat
  • Corinne Antkowiak
  • Georges Clarisse
  • Céline Godart
  • Serge Codevelle
  • Lysiane Cousin
  • Francis Norel
  • Karine Gauthier
  • Jérôme Antochewicz
  • Charline Baclet
  • Andre Hoberg
  • Sylvie Domart
  • Dominique Blondel
  • Huguette Krol
  • Hervé Mayolle
  • Christine Jakulski
Gérard Dhesse
Gérard Dhesse (7 élus) Notre ville c'est notre vie 		2 142 46,16%
  • Gérard Dhesse
  • Gaëlle Louchart
  • Pierre Mareville-Marteau
  • Josiane Lefebvre
  • Jacques Villedary
  • Dominique Ganitta
  • Hervé Machut
Participation au scrutin Nœux-les-Mines
Taux de participation 57,57%
Taux d'abstention 42,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,92%
Nombre de votants 4 985

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Dhesse
Gérard Dhesse Notre ville c'est notre vie 		1 679 34,71%
Serge Marcellak
Serge Marcellak Tous ensemble pour noeux-les-mines 		1 431 29,59%
Jacques Switalski
Jacques Switalski Vivre à noeux 		1 283 26,53%
Annie Delannoy Jumez
Annie Delannoy Jumez Tous unis pour demain 		443 9,16%
Participation au scrutin Nœux-les-Mines
Taux de participation 58,76%
Taux d'abstention 41,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,95%
Nombre de votants 5 088

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