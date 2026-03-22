Résultat municipale 2026 à Nogent-le-Roi (28210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nogent-le-Roi, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Roi [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne-Hélène DONNAT (19 élus) CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR NOGENT-LE-ROI ET VACHERESSES-LES-BASSES
|599
|39,54%
|
|Jean-Loup VIDON (5 élus) Continuons l'action pour tous
|576
|38,02%
|
|Gérald COIN (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|340
|22,44%
|
|Participation au scrutin
|Nogent-le-Roi
|Taux de participation
|53,80%
|Taux d'abstention
|46,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|1 538
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Nogent-le-Roi - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Loup VIDON (Ballotage) Continuons l'action pour tous
|471
|32,46%
|Anne-Hélène DONNAT (Ballotage) CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR NOGENT-LE-ROI ET VACHERESSES-LES-BASSES
|459
|31,63%
|Gérald COIN (Ballotage) Agir ensemble et avancer
|263
|18,13%
|Dobrila BLOT (Ballotage) Nogent à venir
|258
|17,78%
|Participation au scrutin
|Nogent-le-Roi
|Taux de participation
|51,80%
|Taux d'abstention
|48,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|1 480
Election municipale 2026 à Nogent-le-Roi [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nogent-le-Roi sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nogent-le-Roi.
L'actu des élections municipales 2026 à Nogent-le-Roi
18:37 - Nogent-le-Roi : retour sur le dernier verdict politique en date
À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Nogent-le-Roi avaient poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 40,61% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Nogent-le-Roi avaient ensuite propulsé aux avants-postes Emma Minot (Rassemblement National) avec 44,18% au premier tour, devant Guillaume Kasbarian (Ensemble !) avec 28,03%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Emma Minot culminant à 50,74% des suffrages exprimés dans la localité. Le contexte politique de Nogent-le-Roi a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait une terre centriste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante des élections municipales à Nogent-le-Roi
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Nogent-le-Roi peut être éclairant. Au soir du premier tour, Philippe Renaud (Divers droite) a raflé la première place en récoltant 737 bulletins (59,87%). Sur la seconde marche, Patrick Prieur (Divers) a capté 40,12% des votes. Cette victoire au premier tour de Philippe Renaud a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Nogent-le-Roi, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité aussi écrasante sera ce dimanche un challenge titanesque, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Nogent-le-Roi pour le 2e tour ?
Comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de la liste de Anne-Hélène Donnat (LDIV), Jean-Loup Vidon sous l'étiquette LDVD et la liste de Gérald Coin (LDIV). Dobrila Blot (Divers) a de son côté opté pour le retrait, malgré une qualification acquise dans les urnes au tour précédent. Afin de passer au vote, les votants de la ville peuvent se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Nogent-le-Roi.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections à Nogent-le-Roi
Il y a une semaine à Nogent-le-Roi, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a mobilisé 51,80 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Jean-Loup Vidon (Divers droite) qui s'est placé en première position en rassemblant 32,46 % des votes. Ensuite, Anne-Hélène Donnat est arrivée en deuxième position avec 31,63 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 18,13 %, Gérald Coin a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Dobrila Blot a obtenu 17,78 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
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