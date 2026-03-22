Résultat municipale 2026 à Nogent-le-Roi (28210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nogent-le-Roi, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Roi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne-Hélène DONNAT
Anne-Hélène DONNAT (19 élus) CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR NOGENT-LE-ROI ET VACHERESSES-LES-BASSES 		599 39,54%
  • Anne-Hélène DONNAT
  • Frédéric THOMAS
  • Joanna VANDENDRIESSCHE
  • Armand OHOUKOU
  • Dominique CHANFRAU
  • Arnaud BENNETOT
  • Vanessa POUL
  • Gilles LE BAIL
  • Anne SCHIERER
  • Samir ZEMZOUM
  • Catherine RIVET
  • Valentin AVELINE
  • Noely RADANIELINA
  • Carlos CAMPOS COTRIM
  • Caroline BONNET
  • Jean-Pierre POMER
  • Anny BOUASCHA
  • Vincent JOYEUX
  • Olga LOPES
Jean-Loup VIDON
Jean-Loup VIDON (5 élus) Continuons l'action pour tous 		576 38,02%
  • Jean-Loup VIDON
  • Christel CABURET
  • Hervé BEAUJOUAN
  • Marie-Pierre JOUEN
  • Hervé MERCIER
Gérald COIN
Gérald COIN (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		340 22,44%
  • Gérald COIN
  • Dobrila BLOT
  • Denis GAMBIÉ
Participation au scrutin Nogent-le-Roi
Taux de participation 53,80%
Taux d'abstention 46,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 1 538

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Eure-et-Loir ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Eure-et-Loir. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Nogent-le-Roi - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Loup VIDON
Jean-Loup VIDON (Ballotage) Continuons l'action pour tous 		471 32,46%
Anne-Hélène DONNAT
Anne-Hélène DONNAT (Ballotage) CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR NOGENT-LE-ROI ET VACHERESSES-LES-BASSES 		459 31,63%
Gérald COIN
Gérald COIN (Ballotage) Agir ensemble et avancer 		263 18,13%
Dobrila BLOT
Dobrila BLOT (Ballotage) Nogent à venir 		258 17,78%
Participation au scrutin Nogent-le-Roi
Taux de participation 51,80%
Taux d'abstention 48,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 1 480

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