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19:17 - Comment la composition démographique de Nogent-le-Roi façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Nogent-le-Roi, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 4 023 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 283 entreprises, Nogent-le-Roi permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (78,03%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 264 personnes (6,56%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 12,85%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 27 878 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Nogent-le-Roi, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux défis français.

17:57 - Le RN attire toujours plus les électeurs de Nogent-le-Roi Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Nogent-le-Roi il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,80% des suffrages lors du tour préliminaire, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron localement avec 49,89% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 22,95% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Nogent-le-Roi comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 40,61% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 44,18% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 50,74% le dimanche suivant et la victoire de Guillaume Kasbarian.

16:58 - Nogent-le-Roi : 46,29 % de votants aux dernières municipales En ce jour d'élections municipales 2026 à Nogent-le-Roi, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention se montait à 53,71 % lors de la dernière élection municipale, proche des 55,3 % observés au niveau national, le Covid-19 ayant fortement pesé sur la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre stabilisé à 29,05 %. Même si les logiques changent d'un scrutin à l'autre, la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure riche en enseignements. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 56,11 % en 2022 à seulement 38,91 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 54,01 % (contre 48,51 % en France). L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Nogent-le-Roi comme une zone frappée par un fort abstentionnisme par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Nogent-le-Roi a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des élections européennes, le résultat à Nogent-le-Roi s'était forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (40,61%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,56%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,51%). Emma Minot (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des législatives à Nogent-le-Roi quelques semaines plus tard avec 44,18%. Guillaume Kasbarian (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 28,03%. Le second round n'a pas changé grand chose, Emma Minot culminant à 50,74% des votes localement. Le panorama politique de Nogent-le-Roi a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - À Nogent-le-Roi, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à la majorité présidentielle La physionomie politique de Nogent-le-Roi laisse apparaître une ville acquise au bloc central. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Nogent-le-Roi tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,68% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 26,80%. Le second tour validait ensuite ce choix en offrant 50,11% pour Emmanuel Macron, contre 49,89% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Nogent-le-Roi plébiscitaient Guillaume Kasbarian (Ensemble !) avec 31,50% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Guillaume Kasbarian virant de nouveau en tête avec 57,62% des voix.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Nogent-le-Roi avant l'élection Si l'on examine la fiscalité de Nogent-le-Roi, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,26 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 50 950 €. Une recette bien loin des 618 600 € récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son rendement et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Nogent-le-Roi est passé à environ 40,87 % en 2024 (contre 20,65 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Nogent-le-Roi s'est chiffrée à 771 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 632 € quatre ans auparavant.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Philippe Renaud s'est imposé à Nogent-le-Roi Il peut s'avérer édifiant de s'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Nogent-le-Roi. À l'occasion du premier vote, Philippe Renaud (Divers droite) a pris les commandes en recueillant 59,87% des suffrages. Juste derrière, Patrick Prieur (Divers) a recueilli 40,12% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Philippe Renaud a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Nogent-le-Roi, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.