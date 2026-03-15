Résultat municipale 2026 à Nogent-le-Roi (28210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nogent-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nogent-le-Roi, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Roi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Loup VIDON
Jean-Loup VIDON Continuons l'action pour tous 		471 32,46%
Anne-Hélène DONNAT
Anne-Hélène DONNAT CONSTRUIRE ENSEMBLE POUR NOGENT-LE-ROI ET VACHERESSES-LES-BASSES 		459 31,63%
Gérald COIN
Gérald COIN Agir ensemble et avancer 		263 18,13%
Dobrila BLOT
Dobrila BLOT Nogent à venir 		258 17,78%
Participation au scrutin Nogent-le-Roi
Taux de participation 51,80%
Taux d'abstention 48,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 1 480

Source : ministère de l’Intérieur

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