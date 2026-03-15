Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou

Tête de listeListe
Christelle Courtin
Christelle Courtin Liste du Rassemblement National
UNION POUR NOGENT
  • Christelle Courtin
  • Cyril Merotto
  • Agnès d'Amilly
  • Christian Platon
  • Anne Lestrade
  • Patrick Dautel
  • Danielle Platon
  • Benoit Boullay
  • Hélène Baudry
  • Jean-Pierre Huguet
  • Isabelle Panlout
  • Pascal Cortana
  • Françoise Legret
  • Emmanuel Coeuret
  • Maryline Bergère
  • Frédéric Grospiron
  • Bernadette Rocton
  • Grégory Floch
  • Catherine Fontaine
  • Paul-Alexis Poignant
  • Fabienne Triboté
  • Franck Lenfant
  • Adelma Guerra
  • Mickaël Bach
  • Paulette Picard
  • Alain Joblet
  • Sabrina Ponsardin
  • Marc Lhermite
  • Méline Fontaine
  • Jacques Courtin
Dorian Marchand
Dorian Marchand Liste divers gauche
Forum
  • Dorian Marchand
  • Marinette Barret
  • Michel Plaze
  • Catherine Bertrand-Menez
  • Nicolas Froger
  • Christelle Goult
  • André Turlot
  • Nathalie Vallee
  • Alex Martin
  • Anne-Lise Gremy
  • Jean-Marc Poullard
  • Christelle Moins
  • Bernard Monguillon
  • Christine Launay
  • Christian Hardy
  • Cécile Ciboire
  • Antoine Poirier-Lesage
  • Laura Floury
  • Philippe Briere
  • Annie Gauthier
  • Christophe Bidault
  • Nathalie Lepage
  • Stéphane Gastal
  • Romane Lemonnier
  • Laurent Catois
  • Marylisa Rizzo
  • Pascal Voisin
  • Sylvie Huet
  • Olivier Cornet
Harold Huwart
Harold Huwart Liste divers gauche
Rassembler Nogent
  • Harold Huwart
  • Sylvie Nomblot
  • Jérémie Crabbe
  • Catherine Catesson
  • Alain Vergnol
  • Nadine Chaillou
  • David Lambert
  • Pascaline Grangier
  • Guy Bidault
  • Roselyne Richard-Brulé
  • Didier Huet
  • Martine Carré
  • Laurent Chaillou
  • Marie Poirier
  • Theo Lefevre
  • Marie-Claude Benoit-Mousseau
  • Philippe Pellion
  • Laurence Leduc
  • Rachid Souktani
  • Béatrice Liziard
  • Guy Bocquillon
  • Chantal Rat
  • Gérard Devoir
  • Adeline Challier
  • Enzo Charlot
  • Bouchra Choukri
  • David Leduc
  • Marion Desbois-Le Guernigou
  • Simon Lecomte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Harold Huwart
Harold Huwart (24 élus) Rassembler nogent 		1 839 61,69%
  • Harold Huwart
  • Nadine Cochelin
  • Jérémie Crabbe
  • Catherine Catesson
  • Loïc Pennanech
  • Martine Carré
  • Alain Vergnol
  • Roselyne Richard-Brulé
  • Philippe Pellion
  • Christine Masdoumier-Gauvin
  • Jannick Ribault
  • Sabine Agesne
  • Jean-Claude Dordoigne
  • Céline Guillochon
  • Gérard Devoir
  • Marie Poirier
  • Guillaume Carayon
  • Marie-Claude Benoit-Mousseau
  • Guy Bocquillon
  • Josiane Seigneur
  • Guy Champion
  • Béatrice Liziard
  • David Leduc
  • Pascaline Grangier
Pascale De Souancé
Pascale De Souancé (5 élus) Avec coeur et audace 		1 142 38,30%
  • Pascale De Souancé
  • Jean-Pierre Huguet
  • Estelle Duez
  • Christophe Allheily
  • Magali Choquet
Participation au scrutin Nogent-le-Rotrou
Taux de participation 44,63%
Taux d'abstention 55,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 132

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Harold Huwart
Harold Huwart Rassembler nogent 		1 536 45,45%
Pascale De Souancé
Pascale De Souancé Avec coeur et audace 		893 26,42%
Bernard Monguillon
Bernard Monguillon Le forum pour nogent le rotrou 		711 21,04%
Antonio Ferreira
Antonio Ferreira Pour nogent le rotrou 		239 7,07%
Participation au scrutin Nogent-le-Rotrou
Taux de participation 49,62%
Taux d'abstention 50,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 483

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Huwart
François Huwart (26 élus) Energies pour nogent 		2 479 53,98%
  • François Huwart
  • Annie Sevin
  • Guy Champion
  • Catherine Catesson
  • Didier Bouhet
  • Sophie Kulczewski
  • Bernard Monguillon
  • Gaelle Coulon
  • Harold Huwart
  • Marie Poirier
  • Jean-Pierre Boudrot
  • Marie-Claude Benoit-Mousseau
  • Philippe Retout
  • Dominique Wattebled
  • Jean-Claude Dordoigne
  • Pierrette Denis
  • Gérard Devoir
  • Josiane Seigneur
  • Guy Bocquillon
  • Dominique Couturier
  • Jean-Marie Remond
  • Brigitte Triffault
  • Jean-Robert Jacquet
  • Saida Bettioui
  • Willy Decraemere
  • Martine Radigue
Jean Francois Nomblot
Jean Francois Nomblot (7 élus) Agir pour nogent 		2 113 46,01%
  • Jean Francois Nomblot
  • Maire Pierre Faugeras
  • Cyrille Nachbaur
  • Catherine Mauger
  • Jeremie Crabbe
  • Marielle Jacquet
  • Thierry Cosse
Participation au scrutin Nogent-le-Rotrou
Taux de participation 68,97%
Taux d'abstention 31,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,34%
Nombre de votants 4 903

Villes voisines de Nogent-le-Rotrou

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