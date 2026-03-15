Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou : les infos en direct

Programme de Christelle Courtin à Nogent-le-Rotrou (UNION POUR NOGENT)

Engagement pour Nogent

La candidate, Christelle COURTIN, se présente aux municipales avec l'ambition de revitaliser la ville de Nogent-le-Rotrou. Elle met en avant des problèmes tels que la perte d'habitants et la dégradation du patrimoine. Son engagement est soutenu par des figures politiques comme Marine LE PEN et Jordan BARDELLA.

Priorités de la candidate

Christelle COURTIN a défini plusieurs priorités pour son mandat, notamment le renforcement des moyens de la Police Municipale et un audit des finances de la commune. Elle souhaite également créer de nouveaux parkings et soutenir le commerce local par des dispositifs d'aide. L'écoute des habitants et le développement d'événements festifs font également partie de ses objectifs.

Vision pour l'attractivité

La candidate vise à stopper l'hémorragie démographique et à redonner de l'attractivité à Nogent. Elle souligne que les énergies locales doivent être libérées pour soutenir l'économie et la sécurité. Son approche se veut pragmatique, avec une promesse d'écoute et d'action quotidienne.

Contact et mobilisation

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, et Christelle COURTIN appelle les citoyens à voter pour elle. Elle met à disposition ses coordonnées pour toute question ou échange. Sa campagne se veut proche des habitants, avec une volonté de les impliquer dans les projets communaux.