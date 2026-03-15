Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Nogent-le-Rotrou sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nogent-le-Rotrou.
L'actu des élections municipales 2026 à Nogent-le-Rotrou
13:46 - De quelle manière a évolué la pression fiscale à Nogent-le-Rotrou ces dernières années ?
Alors qu'on constate une stabilité fiscale à Nogent-le-Rotrou depuis 2020, la taxe d'habitation a affiché un taux à 26,52 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant près de 300 000 euros environ, marquant une forte baisse face aux 3 329 190 € engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Nogent-le-Rotrou est passé à 46,14 % en 2024 (contre 25,92 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Nogent-le-Rotrou a représenté 1 156 euros en 2024 (contre 1 154 € en 2020).
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Nogent-le-Rotrou
À Nogent-le-Rotrou, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, Harold Huwart (Divers gauche) a dominé le scrutin en recueillant 45,45% des voix. Juste derrière, Pascale De Souancé (Divers droite) a capté 893 suffrages en sa faveur (26,42%). Le trio de tête a été complété par Bernard Monguillon (Divers gauche), réunissant 711 voix (21,04%). Une marge marquée. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Harold Huwart l'a finalement emporté avec 1 839 bulletins (61,69%), face à Pascale De Souancé avec 1 142 électeurs inscrits (38,30%). Harold Huwart a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Bernard Monguillon, récupérant 303 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Premier tour des municipales à Nogent-le-Rotrou : horaires des bureaux de vote
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Nogent-le-Rotrou de réagir sur la manière dont est organisée leur ville. À titre de rappel, Harold Huwart a remporté l'élection au second tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est affichée ci-dessous. Les 11 bureaux de vote de l'agglomération de Nogent-le-Rotrou sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Nogent-le-Rotrou dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou
|Tête de listeListe
|
Christelle Courtin
Liste du Rassemblement National
UNION POUR NOGENT
|
|
Dorian Marchand
Liste divers gauche
Forum
|
|
Harold Huwart
Liste divers gauche
Rassembler Nogent
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Harold Huwart (24 élus) Rassembler nogent
|1 839
|61,69%
|
|Pascale De Souancé (5 élus) Avec coeur et audace
|1 142
|38,30%
|
|Participation au scrutin
|Nogent-le-Rotrou
|Taux de participation
|44,63%
|Taux d'abstention
|55,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 132
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Harold Huwart Rassembler nogent
|1 536
|45,45%
|Pascale De Souancé Avec coeur et audace
|893
|26,42%
|Bernard Monguillon Le forum pour nogent le rotrou
|711
|21,04%
|Antonio Ferreira Pour nogent le rotrou
|239
|7,07%
|Participation au scrutin
|Nogent-le-Rotrou
|Taux de participation
|49,62%
|Taux d'abstention
|50,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 483
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Huwart (26 élus) Energies pour nogent
|2 479
|53,98%
|
|Jean Francois Nomblot (7 élus) Agir pour nogent
|2 113
|46,01%
|
|Participation au scrutin
|Nogent-le-Rotrou
|Taux de participation
|68,97%
|Taux d'abstention
|31,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,34%
|Nombre de votants
|4 903
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