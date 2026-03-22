Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nogent-le-Rotrou sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nogent-le-Rotrou.
L'actu des élections municipales 2026 à Nogent-le-Rotrou
11:48 - Qui est en tête à Nogent-le-Rotrou avant le 2e tour de ces municipales ?
Harold Huwart (Divers gauche) a terminé en tête du premier tour des municipales 2026 à Nogent-le-Rotrou il y a une semaine, avec 45,98 % des votes. Derrière, Dorian Marchand (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 32,03 %. Un écart important séparait les deux candidats. Harold Huwart a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin. Pour compléter ce tableau, avec 21,99 %, Christelle Courtin (Rassemblement National) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Nogent-le-Rotrou, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 43,20 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nogent-le-Rotrou
Le deuxième tour des élections municipales à Nogent-le-Rotrou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christelle Courtin
Liste du Rassemblement National
UNION POUR NOGENT
|
|
Dorian Marchand
Liste divers gauche
Forum
|
|
Harold Huwart
Liste divers gauche
Rassembler Nogent
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Harold HUWART (Ballotage) Rassembler Nogent
|1 731
|45,98%
|Dorian MARCHAND (Ballotage) Forum
|1 206
|32,03%
|Christelle COURTIN (Ballotage) UNION POUR NOGENT
|828
|21,99%
|Participation au scrutin
|Nogent-le-Rotrou
|Taux de participation
|56,80%
|Taux d'abstention
|43,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Nombre de votants
|3 855
Source : ministère de l’Intérieur
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