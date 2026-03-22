Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou : les résultats du 2e tour

Programme de Christelle Courtin à Nogent-le-Rotrou (UNION POUR NOGENT)

Engagement pour Nogent

La candidate Christelle COURTIN se présente aux municipales de Nogent-le-Rotrou avec une vision claire pour l'avenir de la ville. Elle souhaite stopper la perte d'habitants et revitaliser le centre-ville en s'engageant activement dans la vie locale. Son engagement est motivé par une volonté de redonner à la ville un cap et une ambition.

Priorités de la candidate

Christelle COURTIN met en avant plusieurs priorités pour améliorer la situation de Nogent. Parmi celles-ci, elle prévoit de renforcer les moyens de la Police Municipale et de lancer un audit des finances de la commune. De plus, elle souhaite développer des projets pour soutenir le commerce local et améliorer les infrastructures.

Développement économique

La candidate insiste sur la nécessité de libérer les énergies pour soutenir l'économie locale. Elle propose des dispositifs d'aide à l'installation pour les commerces et un plan de préemption des locaux vacants. Cela vise à encourager l'initiative et à revitaliser le tissu économique de la ville.

Participation citoyenne

Christelle COURTIN souhaite impliquer les habitants dans l'élaboration des grands projets de la commune. Elle prévoit de lancer des consultations pour recueillir les idées et les besoins des citoyens. Cette approche vise à renforcer le lien entre la municipalité et les habitants, tout en favorisant un développement communal inclusif.