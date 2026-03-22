Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nogent-le-Rotrou

Le deuxième tour des élections municipales à Nogent-le-Rotrou a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christelle Courtin
Christelle Courtin Liste du Rassemblement National
UNION POUR NOGENT
  • Christelle Courtin
  • Cyril Merotto
  • Agnès d'Amilly
  • Christian Platon
  • Anne Lestrade
  • Patrick Dautel
  • Danielle Platon
  • Benoit Boullay
  • Hélène Baudry
  • Jean-Pierre Huguet
  • Isabelle Panlout
  • Pascal Cortana
  • Françoise Legret
  • Emmanuel Coeuret
  • Maryline Bergère
  • Frédéric Grospiron
  • Bernadette Rocton
  • Grégory Floch
  • Catherine Fontaine
  • Paul-Alexis Poignant
  • Fabienne Triboté
  • Franck Lenfant
  • Adelma Guerra
  • Mickaël Bach
  • Paulette Picard
  • Alain Joblet
  • Sabrina Ponsardin
  • Marc Lhermite
  • Méline Fontaine
  • Jacques Courtin
Dorian Marchand
Dorian Marchand Liste divers gauche
Forum
  • Dorian Marchand
  • Marinette Barret
  • Michel Plaze
  • Catherine Bertrand-Menez
  • Nicolas Froger
  • Christelle Goult
  • André Turlot
  • Nathalie Vallee
  • Alex Martin
  • Anne-Lise Gremy
  • Jean-Marc Poullard
  • Christelle Moins
  • Bernard Monguillon
  • Christine Launay
  • Christian Hardy
  • Cécile Ciboire
  • Antoine Poirier-Lesage
  • Laura Floury
  • Philippe Briere
  • Annie Gauthier
  • Christophe Bidault
  • Nathalie Lepage
  • Stéphane Gastal
  • Romane Lemonnier
  • Laurent Catois
  • Marylisa Rizzo
  • Pascal Voisin
  • Sylvie Huet
  • Olivier Cornet
Harold Huwart
Harold Huwart Liste divers gauche
Rassembler Nogent
  • Harold Huwart
  • Sylvie Nomblot
  • Jérémie Crabbe
  • Catherine Catesson
  • Alain Vergnol
  • Nadine Chaillou
  • David Lambert
  • Pascaline Grangier
  • Guy Bidault
  • Roselyne Richard-Brulé
  • Didier Huet
  • Martine Carré
  • Laurent Chaillou
  • Marie Poirier
  • Theo Lefevre
  • Marie-Claude Benoit-Mousseau
  • Philippe Pellion
  • Laurence Leduc
  • Rachid Souktani
  • Béatrice Liziard
  • Guy Bocquillon
  • Chantal Rat
  • Gérard Devoir
  • Adeline Challier
  • Enzo Charlot
  • Bouchra Choukri
  • David Leduc
  • Marion Desbois-Le Guernigou
  • Simon Lecomte

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-le-Rotrou

Tête de listeListe Voix % des voix
Harold HUWART
Harold HUWART (Ballotage) Rassembler Nogent 		1 731 45,98%
Dorian MARCHAND
Dorian MARCHAND (Ballotage) Forum 		1 206 32,03%
Christelle COURTIN
Christelle COURTIN (Ballotage) UNION POUR NOGENT 		828 21,99%
Participation au scrutin Nogent-le-Rotrou
Taux de participation 56,80%
Taux d'abstention 43,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 3 855

Source : ministère de l’Intérieur

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