Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Marne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Marne

Tête de listeListe
Raymond Gené
Raymond Gené Liste de La France insoumise
LA LISTE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE CITOYENNE
  • Raymond Gené
  • Véronique Laporte
  • Abdou Diop
  • Tiphaine Delacroix-Gouin
  • Greg Williams
  • Cyrielle Berçu
  • Santiago Kadeyan Andre
  • Joëlle Watier
  • Marc Pépin
  • Narjiss Kourrad
  • Jacques Heurtault
  • Marlène Placide
  • Manuel Rosier
  • Christiane Moreau
  • Dominique Berland
  • Korka Samb
  • Philippe Julien Lefèvre
  • Kenza Amezza
  • Didier Royer
  • Isabelle Thomas
  • Eren Riviere
  • Marnie Williams
  • Benoit Rosier
  • Amanda Kadeyan Andre
  • Jean-Claude Germany
  • Clara Laby
  • Mathieu Buisson
  • Kadidia Diomande
  • Clément Julie
  • Saïda Amezza
  • El Miloud Oumhamdi
  • Farva Hussain
  • Eric Dumont
  • Joseline Levi
  • Mathys Jarnigon
  • Binta Dieng
  • Olivier Chailloux
  • Nicole Bobiet
  • Jean-Pierre Kogut
  • Sarah Boissel
  • Noë Pardoux
Philippe Pereira
Philippe Pereira Liste divers centre
NOGENT RENOUVEAU
  • Philippe Pereira
  • Brigitte de Compreignac
  • Bernard Rasquin
  • Valerie Bigagli
  • Xavier Loth-Guichard
  • Nadine Ret
  • Antoine Cucurullo
  • Sandrine Chiaroni
  • David Assor
  • Alexandra Cartet
  • Christophe Simons
  • Aurélie Muwama
  • Olivier Neau
  • Alice Soares
  • Laurent Escurat
  • Laura Mondelli-Baleine
  • Xavier Hardouin
  • Adama Sarr
  • Marc Vandebeuque
  • Deborah Sebalj
  • Fabien Depoutot
  • Laurence Pannier
  • Fabien Caudron
  • Geraldine Rostan Lustro
  • Alexis Poulhès
  • Anna Moskal-Ciempiel
  • Maxime Goin
  • Yasmine Boïk
  • Mickael Azouni
  • Malika Adeline
  • Kamel Bouhedjar
  • Isabel Barroso
  • Przemyslaw Ciempiel
  • Claire Thirriot
  • Marc André Demetz
  • Emilia Domingues
  • Paul Nereyou
  • Fatou Doumbia
  • Yann Lapeyre
  • Elisabeth Kavalevski
  • Philippe Monteret
Philippe Julliard
Philippe Julliard Liste divers droite
NOUS SOMMES NOGENT
  • Philippe Julliard
  • Nineda Sitthisack
  • Dominique Mathonnet
  • Nathalie Clement
  • Baptiste Morisot Pin
  • Christel Groshenry-Fastrez
  • Thierry Pridavok
  • Alexandra Pujos
  • Théophile Batica
  • Marie-José Archieri
  • François Barateau
  • Laure Tommy-Martin
  • Grégory Bastide
  • Anne-Christine Boni
  • Samuel Cohen
  • Chantal Benmussa
  • Many Ayadi
  • Anne-Marie Beneteau
  • Benjamin Perey
  • Ghislaine Espinat
  • Thibault Nowak
  • Anne-Claire Garcia Estevez
  • Alexandre Perrault
  • Isabelle Gracias
  • Loïc Delage
  • Lady Johanna Valle Dussan
  • Thibault Debusne
  • Virginie Delgado
  • Rémy Fernandez
  • Christiane Leroy-Boissier
  • François Mazeau
  • Valérie Saksik
  • Thomas Robert
  • Dimitra Christofidou
  • Alban Massin
  • Natacha Jacopin
  • Julien Doutremépuich
  • Irène Benmoussa
  • David Monarque
Gregory Garniche
Gregory Garniche Liste d'union à gauche
NOGENT EN COMMUN
  • Gregory Garniche
  • Amina Yelles
  • David Samama
  • Nathalie Vautrin
  • Pierre Heraud
  • Martine Spiegelman
  • Matthieu Moriamez
  • Héléna Jeanne Belny
  • Pascal Vu
  • Priscille Morfin
  • Akxel Mignon
  • Fabienne Jacquelin
  • Sébastien Meline
  • Mireille Jacob
  • Guy Vautrin
  • Stéphanie Piesseau
  • Stefano Guerrini
  • Julie Chastang-Valentin
  • Marius Corsin
  • Christelle Bonnet
  • Pierre-Henry Dodart
  • Léane Tricotet
  • Mehdi Yelles-Chaouche
  • Chaharizadi Mohamed
  • Jerome Jurjevic
  • Khéda Musayeva
  • Christian Fruchard
  • Julie Faraut
  • David Primaux
  • Valérie Montarnal
  • Ethan Samama Vautrin
  • Fouzia Mahtallah
  • Didier Maruani
  • Véronique Rignols
  • Max Mortier
  • Laetitia Chadenat
  • Donal Sweeney
  • Zineb Tensaout
  • Bruno Laffargue
  • Claire Brousse
  • Housni Youssouf
Gilles Hagege
Gilles Hagege Liste divers centre
MIEUX VIVRE A NOGENT AVEC GILLES HAGÈGE
  • Gilles Hagege
  • Tiphaine Armand
  • Thomas Olive
  • Carole Prades
  • Christophe Ippolito
  • Marie-Christine Nungesser
  • Dominique Trevisan
  • Dominique Boedec
  • Christophe Lemaire
  • Anne Crosnier
  • Jean-Paul David
  • Anicha Ramchurn
  • Thierry Morvan
  • Sabine Matarasso
  • Jean-Jacques Piade
  • Manuelle Roulot
  • Jean-Michel Verheyde
  • Bénédicte Thomassin
  • Jean-Marc Levaillant
  • Christine Geoffroy
  • Laurent Taravella
  • Corinne Jouve-Boniface
  • Jean-François Le Derff
  • Fatoumata Sakho
  • Rajaon Andria
  • Lucile Bouda
  • Nathan Mettoudi Mardfeld
  • Caroline Asset
  • Michel Dorfmann
  • Odile Godin
  • Sébastien Loubatie
  • Geneviève Harivel
  • Antoine Pin
  • Farida Amiour
  • Olivier Torjman
  • Capucine Cronier
  • Moussa Kone
  • Catherine Duchemin
  • Christophe Damas
  • Laetitia Zenou
  • Denis Travert
Frédéric Lamprecht
Frédéric Lamprecht Liste divers centre
NOGENT AVENIR AVEC FRÉDÉRIC LAMPRECHT
  • Frédéric Lamprecht
  • Isabelle Guimard
  • Yves Dellmann
  • Veronique Petitdidier
  • William Geib
  • Elisabeth Durantel
  • Thierry Legrand
  • Sylvie Roisné
  • Eric Malmaison
  • Laurence Witz
  • Marouane Chendid
  • Gwenaëlle Philippe
  • Patrick Roux
  • Catherine Henaff
  • Benoit Spaety
  • Myriam Znaty
  • Philippe Cuyaubere
  • Corinne Biaujou
  • Bertrand Fabo
  • Charlotte Debain
  • Mathias Ferre
  • Ismahan Bel-Lahsen
  • Yann Le Corfec
  • Slievan Harkin
  • Yann Delcourt
  • Julia Barrel
  • Richard Zouari
  • Noemie Masson
  • Bernard Lemoine
  • Lidia Minguez Y Sanchez
  • Stephane Sorin
  • Nathalie Bary
  • Laurent Gaudy
  • Virginie Skrzyniarz
  • Jean-Marc Dupuit
  • Rebecca Margolin
  • Nicolas Lepin
  • Marie-Luce Dargère
  • Daniel Cuzard
Déborah Münzer
Déborah Münzer Liste des Républicains
NOGENT AU PRÉSENT
  • Déborah Münzer
  • Sébastien Eychenne
  • Pascale Martineau
  • Rachid Kaci
  • Vanessa Outmizguine
  • Brice Montchamp
  • Marianne Madron Du Vigné
  • Jean Lequet
  • Annie Ferreira
  • Philippe Cayron
  • Camille Maudry
  • Dominique Faure
  • Elisabeth Bossetti
  • David Dahan
  • Joëlle Vidal
  • Benjamin Boyer
  • Anne-France Jacquillat
  • Malek Lamari
  • Juliette Le Ruyer
  • Didier Amziani
  • Anne-Laure Germaneau
  • Antoine Gougeon
  • Laurine Roffe-Vidal
  • Olivier Fauconnier
  • Brigitta Kiss
  • Timothée Fournier
  • Valeriya Kulikova
  • Jacques J P Martin
  • Sherazade Khalladi
  • Jérôme Lorieau
  • Nathalie Hirsbein
  • Gino Hadjee
  • Monica Dogaru
  • Julien Iustian
  • Christelle Masson
  • Jacques Nio
  • Sophie Alezra
  • Karim Chaouchi
  • Christine Rynine
  • Michaël Soria
  • Cécile Farhi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques J P Martin
Jacques J P Martin (28 élus) Ensemble aimons notre ville 		3 239 41,79%
  • Jacques J P Martin
  • Déborah Münzer
  • Sébastien Eychenne
  • Véronique Delannet
  • Philippe Pereira
  • Juliette Le Ruyer Fournier
  • Jean-Paul David
  • Valérie Bigagli
  • Christophe Ippolito
  • Annie Ferreira
  • Philippe Goyheneche
  • Pascale Martineau
  • Jean-Louis Boileau
  • Anne-France Jacquillat
  • Bernard Rasquin
  • Joëlle Vidal
  • Laurent Escurat
  • Elisabeth Bossetti
  • Stéphane Bitton
  • Brigitte De Compreignac
  • Jacques Labescat
  • Rafika Ouzendja
  • Antoine Gougeon
  • Vanessa Outmizguine
  • Thierry Morvan
  • Anicha Ramchurn
  • Dominique Faure
  • Camille Maudry
Gilles Hagege
Gilles Hagege (8 élus) Union pour nogent avec gilles hagege et frederic lamprecht 		3 139 40,50%
  • Gilles Hagege
  • Tiphaine Armand
  • Frédéric Lamprecht
  • Carole Prades
  • Dominique Trevisan
  • Isabelle Guimard
  • Thomas Olive
  • Marie-Christine Nungesser
Paola Pietrandrea
Paola Pietrandrea (3 élus) Nogent - solidarité, ecologie, citoyenneté 		1 371 17,69%
  • Paola Pietrandrea
  • Rayane Habache
  • Amina Yelles-Chaouche
Participation au scrutin Nogent-sur-Marne
Taux de participation 35,75%
Taux d'abstention 64,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 906

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques J P Martin
Jacques J P Martin Ensemble aimons notre ville 		2 675 32,73%
Gilles Hagege
Gilles Hagege Ambition pour nogent 		1 473 18,02%
Philippe Pereira
Philippe Pereira Nogent nouvelle ere ! 		1 286 15,73%
Paola Pietrandrea
Paola Pietrandrea Nogent - solidarité, ecologie, citoyenneté 		1 181 14,45%
Frédéric Lamprecht
Frédéric Lamprecht Nogent avenir 		1 102 13,48%
Marc Arazi
Marc Arazi Reussir pour nogent 		275 3,36%
Pierre Boixareu
Pierre Boixareu Nogent s'eveille 		180 2,20%
Participation au scrutin Nogent-sur-Marne
Taux de participation 38,13%
Taux d'abstention 61,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 425

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques J.p Martin
Jacques J.p Martin (30 élus) Ensemble aimons notre ville 		5 553 50,77%
  • Jacques J.p Martin
  • Véronique Delannet
  • Jean-Paul David
  • Déborah Münzer
  • Jean-Jacques Pasternak
  • Christine Rynine
  • Alain Degrassat
  • Florence Fossé
  • Sébastien Eychenne
  • Anne-Marie Gastine
  • Philippe Sajhau
  • Anne Renoux
  • Gilles Hagège
  • Chantal Letouzey
  • Claude Slobodansky
  • Pascale Martineau
  • Philippe Pereira
  • Aurélie Saint-Lo
  • Christophe Ippolito
  • Annie Ferreira
  • Philippe Goyhénèche
  • Mariam Ladjouan
  • Jacques Labescat
  • Juliette Le Ruyer
  • Bernard Rasquin
  • Anne-France Jacquillat
  • Jean-Michel Verheyde
  • Aline Joffet
  • Laurent Taravella
  • Camille Maudry
Karine Renouil
Karine Renouil (3 élus) Un nouvel elan pour nogent 		1 924 17,59%
  • Karine Renouil
  • Michel Denisart
  • Florence Lievyn
Michel Gilles
Michel Gilles (3 élus) L'alternative pour nogent 		1 731 15,82%
  • Michel Gilles
  • Anne Stehle
  • Laurent Bodin
Nicolas Leblanc
Nicolas Leblanc (3 élus) Progrès et solidarité pour nogent 		1 728 15,80%
  • Nicolas Leblanc
  • Amina Yelles-Chaouche
  • Philippe Cuyaubere
Participation au scrutin Nogent-sur-Marne
Taux de participation 49,13%
Taux d'abstention 50,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,83%
Nombre de votants 11 254

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques J.p Martin
Jacques J.p Martin Ensemble aimons notre ville 		5 343 46,37%
Karine Renouil
Karine Renouil Un nouvel elan pour nogent 		1 719 14,92%
Michel Gilles
Michel Gilles L'alternative pour nogent 		1 707 14,81%
Nicolas Leblanc
Nicolas Leblanc Progrès et solidarité pour nogent 		1 322 11,47%
Marc Arazi
Marc Arazi Réussir pour nogent 		824 7,15%
Alain Fresko
Alain Fresko L'humain d'abord à nogent 		606 5,25%
Participation au scrutin Nogent-sur-Marne
Taux de participation 51,66%
Taux d'abstention 48,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 11 833

Villes voisines de Nogent-sur-Marne

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