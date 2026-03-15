Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Marne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Nogent-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nogent-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Nogent-sur-Marne
13:10 - Jacques J P Martin vainqueur de la dernière municipale à Nogent-sur-Marne
À Nogent-sur-Marne, les résultats des élections municipales précédentes se sont avérés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Jacques J P Martin (Les Républicains) a imposé son rythme avec 32,73% des bulletins. Deuxième, Gilles Hagege (Divers droite) a obtenu 18,02% des votes. Une marge significative. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Jacques J P Martin l'a finalement emporté avec 41,79% des bulletins, face à Gilles Hagege qui a obtenu 40,50% des électeurs et Paola Pietrandrea avec 17,69% des votants. Le second tour s'est avéré au bout du compte extrêmement indécis, l'écart initial ayant été résorbé grâce à un apport décisif de voix. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que Gilles Hagege ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 666 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Nogent-sur-Marne
Ce dimanche 15 mars, les votants de Nogent-sur-Marne sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les élections municipales 2026 à Nogent-sur-Marne est consultable ci-dessous. Sachez également que les 23 bureaux de vote de la ville de Nogent-sur-Marne ferment leurs portes à 20 h. La parution des résultats à Nogent-sur-Marne commencera ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Raymond Gené
Liste de La France insoumise
LA LISTE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE CITOYENNE
|
|
Philippe Pereira
Liste divers centre
NOGENT RENOUVEAU
|
|
Philippe Julliard
Liste divers droite
NOUS SOMMES NOGENT
|
|
Gregory Garniche
Liste d'union à gauche
NOGENT EN COMMUN
|
|
Gilles Hagege
Liste divers centre
MIEUX VIVRE A NOGENT AVEC GILLES HAGÈGE
|
|
Frédéric Lamprecht
Liste divers centre
NOGENT AVENIR AVEC FRÉDÉRIC LAMPRECHT
|
|
Déborah Münzer
Liste des Républicains
NOGENT AU PRÉSENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques J P Martin (28 élus) Ensemble aimons notre ville
|3 239
|41,79%
|
|Gilles Hagege (8 élus) Union pour nogent avec gilles hagege et frederic lamprecht
|3 139
|40,50%
|
|Paola Pietrandrea (3 élus) Nogent - solidarité, ecologie, citoyenneté
|1 371
|17,69%
|
|Participation au scrutin
|Nogent-sur-Marne
|Taux de participation
|35,75%
|Taux d'abstention
|64,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 906
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques J P Martin Ensemble aimons notre ville
|2 675
|32,73%
|Gilles Hagege Ambition pour nogent
|1 473
|18,02%
|Philippe Pereira Nogent nouvelle ere !
|1 286
|15,73%
|Paola Pietrandrea Nogent - solidarité, ecologie, citoyenneté
|1 181
|14,45%
|Frédéric Lamprecht Nogent avenir
|1 102
|13,48%
|Marc Arazi Reussir pour nogent
|275
|3,36%
|Pierre Boixareu Nogent s'eveille
|180
|2,20%
|Participation au scrutin
|Nogent-sur-Marne
|Taux de participation
|38,13%
|Taux d'abstention
|61,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 425
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques J.p Martin (30 élus) Ensemble aimons notre ville
|5 553
|50,77%
|
|Karine Renouil (3 élus) Un nouvel elan pour nogent
|1 924
|17,59%
|
|Michel Gilles (3 élus) L'alternative pour nogent
|1 731
|15,82%
|
|Nicolas Leblanc (3 élus) Progrès et solidarité pour nogent
|1 728
|15,80%
|
|Participation au scrutin
|Nogent-sur-Marne
|Taux de participation
|49,13%
|Taux d'abstention
|50,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,83%
|Nombre de votants
|11 254
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques J.p Martin Ensemble aimons notre ville
|5 343
|46,37%
|Karine Renouil Un nouvel elan pour nogent
|1 719
|14,92%
|Michel Gilles L'alternative pour nogent
|1 707
|14,81%
|Nicolas Leblanc Progrès et solidarité pour nogent
|1 322
|11,47%
|Marc Arazi Réussir pour nogent
|824
|7,15%
|Alain Fresko L'humain d'abord à nogent
|606
|5,25%
|Participation au scrutin
|Nogent-sur-Marne
|Taux de participation
|51,66%
|Taux d'abstention
|48,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|11 833
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