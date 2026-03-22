Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Marne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nogent-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nogent-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Nogent-sur-Marne
11:52 - Résultat serré entre Déborah Münzer et Gilles Hagege
Dimanche dernier, c'est Déborah Münzer (Les Républicains) qui a dominé avec 26,69 % des votes. Dans son sillage, Gilles Hagege (Divers centre) s'est classé deuxième avec 25,38 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 12,15 %, Gregory Garniche (Union de la gauche) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Philippe Pereira, avec la nuance Divers centre, a obtenu 10,41 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Nogent-sur-Marne, l'élection a mobilisé 55,74 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nogent-sur-Marne
Le deuxième tour des élections municipales à Nogent-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gregory Garniche
Liste d'union à gauche
NOGENT EN COMMUN
|
|
Gilles Hagege
Liste divers centre
MIEUX VIVRE A NOGENT AVEC GILLES HAGÈGE
|
|
Déborah Münzer
Liste des Républicains
NOGENT AU PRÉSENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Marne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Déborah MÜNZER (Ballotage) NOGENT AU PRÉSENT
|3 425
|26,69%
|Gilles HAGEGE (Ballotage) MIEUX VIVRE A NOGENT AVEC GILLES HAGÈGE
|3 257
|25,38%
|Gregory GARNICHE (Ballotage) NOGENT EN COMMUN
|1 559
|12,15%
|Philippe PEREIRA (Ballotage) NOGENT RENOUVEAU
|1 336
|10,41%
|Philippe JULLIARD (Ballotage) NOUS SOMMES NOGENT
|1 321
|10,29%
|Frédéric LAMPRECHT NOGENT AVENIR AVEC FRÉDÉRIC LAMPRECHT
|1 032
|8,04%
|Raymond GENÉ LA LISTE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE CITOYENNE
|902
|7,03%
|Participation au scrutin
|Nogent-sur-Marne
|Taux de participation
|55,74%
|Taux d'abstention
|44,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|13 032
Source : ministère de l’Intérieur
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