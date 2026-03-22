Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Marne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nogent-sur-Marne

Le deuxième tour des élections municipales à Nogent-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gregory Garniche
Gregory Garniche Liste d'union à gauche
NOGENT EN COMMUN
  • Gregory Garniche
  • Amina Yelles
  • David Samama
  • Nathalie Vautrin
  • Pierre Heraud
  • Martine Spiegelman
  • Matthieu Moriamez
  • Héléna Jeanne Belny
  • Pascal Vu
  • Priscille Morfin
  • Akxel Mignon
  • Fabienne Jacquelin
  • Sébastien Meline
  • Mireille Jacob
  • Guy Vautrin
  • Stéphanie Piesseau
  • Stefano Guerrini
  • Julie Chastang-Valentin
  • Marius Corsin
  • Christelle Bonnet
  • Pierre-Henry Dodart
  • Léane Tricotet
  • Mehdi Yelles-Chaouche
  • Chaharizadi Mohamed
  • Jerome Jurjevic
  • Khéda Musayeva
  • Christian Fruchard
  • Julie Faraut
  • David Primaux
  • Valérie Montarnal
  • Ethan Samama Vautrin
  • Fouzia Mahtallah
  • Didier Maruani
  • Véronique Rignols
  • Max Mortier
  • Laetitia Chadenat
  • Donal Sweeney
  • Zineb Tensaout
  • Bruno Laffargue
  • Claire Brousse
  • Housni Youssouf
Gilles Hagege
Gilles Hagege Liste divers centre
MIEUX VIVRE A NOGENT AVEC GILLES HAGÈGE
  • Gilles Hagege
  • Tiphaine Armand
  • Thomas Olive
  • Carole Prades
  • Dominique Trevisan
  • Marie-Christine Nungesser
  • Philippe Pereira
  • Dominique Boedec
  • Christophe Ippolito
  • Brigitte de Compreignac
  • Christophe Lemaire
  • Anne Crosnier
  • Frédéric Lamprecht
  • Anicha Ramchurn
  • Thierry Morvan
  • Sabine Matarasso
  • Xavier Loth-Guichard
  • Manuelle Roulot
  • Jean-Paul David
  • Valerie Bigagli
  • Jean-Jacques Piade
  • Isabelle Guimard
  • Jean-Michel Verheyde
  • Bénédicte Thomassin
  • Laurent Taravella
  • Christine Geoffroy
  • Antoine Cucurullo
  • Nadine Ret
  • William Geib
  • Corinne Jouve-Boniface
  • Jean-François Le Derff
  • Sandrine Chiaroni
  • Antoine Pin
  • Fatoumata Sakho
  • Rajaon Andria
  • Lucile Bouda
  • Christophe Simons
  • Veronique Petitdidier
  • Jean-Marc Levaillant
  • Caroline Asset
  • Olivier Torjman
Déborah Münzer
Déborah Münzer Liste des Républicains
NOGENT AU PRÉSENT
  • Déborah Münzer
  • Sébastien Eychenne
  • Pascale Martineau
  • Rachid Kaci
  • Vanessa Outmizguine
  • Brice Montchamp
  • Marianne Madron Du Vigné
  • Jean Lequet
  • Annie Ferreira
  • Philippe Julliard
  • Camille Maudry
  • Philippe Cayron
  • Nineda Sitthisack
  • Dominique Faure
  • Elisabeth Bossetti
  • David Dahan
  • Joëlle Vidal
  • Benjamin Boyer
  • Anne-France Jacquillat
  • Malek Lamari
  • Juliette Le Ruyer
  • Didier Amziani
  • Anne-Laure Germaneau
  • Dominique Mathonnet
  • Brigitta Kiss
  • Antoine Gougeon
  • Sherazade Khalladi
  • Jacques J P Martin
  • Laurine Roffe-Vidal
  • Olivier Fauconnier
  • Valeriya Kulikova
  • Timothée Fournier
  • Monica Dogaru
  • Gino Hadjee
  • Nathalie Clement
  • Théophile Batica
  • Christelle Masson
  • Jérôme Lorieau
  • Sophie Alezra
  • Julien Iustian
  • Cécile Farhi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Marne

Tête de listeListe Voix % des voix
Déborah MÜNZER
Déborah MÜNZER (Ballotage) NOGENT AU PRÉSENT 		3 425 26,69%
Gilles HAGEGE
Gilles HAGEGE (Ballotage) MIEUX VIVRE A NOGENT AVEC GILLES HAGÈGE 		3 257 25,38%
Gregory GARNICHE
Gregory GARNICHE (Ballotage) NOGENT EN COMMUN 		1 559 12,15%
Philippe PEREIRA
Philippe PEREIRA (Ballotage) NOGENT RENOUVEAU 		1 336 10,41%
Philippe JULLIARD
Philippe JULLIARD (Ballotage) NOUS SOMMES NOGENT 		1 321 10,29%
Frédéric LAMPRECHT
Frédéric LAMPRECHT NOGENT AVENIR AVEC FRÉDÉRIC LAMPRECHT 		1 032 8,04%
Raymond GENÉ
Raymond GENÉ LA LISTE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE CITOYENNE 		902 7,03%
Participation au scrutin Nogent-sur-Marne
Taux de participation 55,74%
Taux d'abstention 44,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 13 032

Source : ministère de l’Intérieur

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