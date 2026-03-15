En direct

19:21 - Les enjeux locaux de Nogent-sur-Marne : tour d'horizon démographique Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Nogent-sur-Marne se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 46,64% de cadres pour 32 998 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 3 143 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 8 662 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (59,19%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 3 740 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 4 127 € par mois, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Nogent-sur-Marne contribue à préparer l'avenir de la France.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Nogent-sur-Marne ? Le RN restait loin du groupe de tête lors des municipales à Nogent-sur-Marne il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 8,78% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 20,76% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 6,36% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Nogent-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 14,14% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 18,42% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 14,99% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Nogent-sur-Marne : le point sur la participation Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Nogent-sur-Marne sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention avait atteint 61,87 % lors du premier round, dans la moyenne nationale alors que débutait la crise du Covid. Les municipales demeurent pourtant, avec la présidentielle, un scrutin où les Français votent le plus massivement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs arrêté à 21,67 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,21 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 27,38 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,26 % d'abstention. Ce retour sur la participation depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Nogent-sur-Marne : retour sur les derniers scrutins en date Les élections européennes de juin 2024 à Nogent-sur-Marne avaient vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,72%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 17,67% des votes. Mathieu Lefevre (Ensemble !) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Nogent-sur-Marne près d'un mois plus tard avec 48,16%. Julien Leger (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 29,83%. Le second round n'a pas changé grand chose, Mathieu Lefevre culminant à 54,04% des suffrages exprimés localement. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Nogent-sur-Marne : les points à retenir La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Nogent-sur-Marne plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 38,91% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 19,88%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 79,24% pour Emmanuel Macron, contre 20,76% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Nogent-sur-Marne portaient leur choix sur Mathieu Lefevre (Ensemble !) avec 37,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Mathieu Lefevre virant de nouveau en tête avec 64,89% des voix.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Nogent-sur-Marne À Nogent-sur-Marne, pour ce qui est des contributions locales, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 1 264 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 1 617 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à un peu plus de 33,47 % en 2024 (contre 19,72 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 1 286 380 € en 2024, en net recul par rapport aux 19 252 490 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 23,79 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Jacques J P Martin vainqueur de la dernière municipale à Nogent-sur-Marne À Nogent-sur-Marne, les résultats des élections municipales précédentes se sont avérés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Jacques J P Martin (Les Républicains) a imposé son rythme avec 32,73% des bulletins. Deuxième, Gilles Hagege (Divers droite) a obtenu 18,02% des votes. Une marge significative. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Jacques J P Martin l'a finalement emporté avec 41,79% des bulletins, face à Gilles Hagege qui a obtenu 40,50% des électeurs et Paola Pietrandrea avec 17,69% des votants. Le second tour s'est avéré au bout du compte extrêmement indécis, l'écart initial ayant été résorbé grâce à un apport décisif de voix. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que Gilles Hagege ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 666 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.