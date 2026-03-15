Résultat municipale 2026 à Nogent-sur-Marne (94130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nogent-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nogent-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Déborah MÜNZER
Déborah MÜNZER NOGENT AU PRÉSENT 		3 425 26,69%
Gilles HAGEGE
Gilles HAGEGE MIEUX VIVRE A NOGENT AVEC GILLES HAGÈGE 		3 257 25,38%
Gregory GARNICHE
Gregory GARNICHE NOGENT EN COMMUN 		1 559 12,15%
Philippe PEREIRA
Philippe PEREIRA NOGENT RENOUVEAU 		1 336 10,41%
Philippe JULLIARD
Philippe JULLIARD NOUS SOMMES NOGENT 		1 321 10,29%
Frédéric LAMPRECHT
Frédéric LAMPRECHT NOGENT AVENIR AVEC FRÉDÉRIC LAMPRECHT 		1 032 8,04%
Raymond GENÉ
Raymond GENÉ LA LISTE SOLIDAIRE ECOLOGIQUE CITOYENNE 		902 7,03%
Participation au scrutin Nogent-sur-Marne
Taux de participation 55,74%
Taux d'abstention 44,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 13 032

Source : ministère de l’Intérieur

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