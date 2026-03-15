Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Oise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Nogent-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nogent-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Nogent-sur-Oise
13:09 - Le résultat de la liste "Nogent Naturellement !" à l'élection de 2020 à Nogent-sur-Oise
Les résultats des précédentes municipales à Nogent-sur-Oise ont offert un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour à l'époque, Jean-François Dardenne (La République en marche) a imposé son rythme en récoltant 1 655 bulletins (44,27%). À ses trousses, Loïc Pen (Divers gauche) a engrangé 24,82% des bulletins valides. Un delta considérable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-François Dardenne l'a finalement emporté avec 1 810 voix (49,48%), face à Loïc Pen qui a obtenu 1 072 électeurs inscrits (29,30%) et Gillian Roux obtenant 776 électeurs (21,21%). Le fossé initial s'est consolidé et même accru, conduisant à un succès retentissant et sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté La République en marche a certainement profité du report de voix des listes du centre, sécurisant 155 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les 11 bureaux de vote à Nogent-sur-Oise ?
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de se prononcer sur la manière dont est régie leur ville. À Nogent-sur-Oise comme ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui sera élu après Jean-François Dardenne (La République en marche), qui a remporté la mairie en 2020 au second tour ? Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Parcourez ci-dessous la liste des prétendants à Nogent-sur-Oise. A noter que les 11 bureaux de vote de la ville de Nogent-sur-Oise fermeront à 18 h en prévision du dépouillement. La parution des résultats du premier tour à Nogent-sur-Oise s'effectuera ici même à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Oise
|Tête de listeListe
|
Saran Diakite
Liste de La France insoumise
Nogent-sur-Oise Insoumise
|
|
Badia Zrari
Liste divers centre
J'AIME NOGENT
|
|
Olivier Carre
Liste divers centre
Unis pour Nogent
|
|
Loïc Pen
Liste d'union à gauche
NOGENT EN COMMUN
|
|
Djamal Benkherouf
Liste divers gauche
LE CHANGEMENT A NOGENT POUR NOS GENS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Dardenne (27 élus) Nogent naturellement !
|1 810
|49,48%
|
|Loïc Pen (5 élus) Nogent en commun
|1 072
|29,30%
|
|Gillian Roux (3 élus) Desir de changement
|776
|21,21%
|
|Participation au scrutin
|Nogent-sur-Oise
|Taux de participation
|34,52%
|Taux d'abstention
|65,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 749
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Dardenne Nogent naturellement !
|1 655
|44,27%
|Loïc Pen Nogent en commun
|928
|24,82%
|Gillian Roux Desir de changement
|894
|23,91%
|Djamal Benkherouf Nogent pour tous
|261
|6,98%
|Participation au scrutin
|Nogent-sur-Oise
|Taux de participation
|35,85%
|Taux d'abstention
|64,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 880
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Dardenne (26 élus) Nogent en mouvement
|3 105
|51,45%
|
|Claude Robert (4 élus) Nos valeurs, vos envies pour nogent
|1 628
|26,98%
|
|Claude Brunet (2 élus) Ensemble pour nogent
|745
|12,34%
|
|Djamal Benkherouf (1 élu) Un nouvel élan pour nogent
|556
|9,21%
|
|Participation au scrutin
|Nogent-sur-Oise
|Taux de participation
|56,13%
|Taux d'abstention
|43,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,98%
|Nombre de votants
|6 284
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