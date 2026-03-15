Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Oise : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Oise

Tête de listeListe
Saran Diakite
Saran Diakite Liste de La France insoumise
Nogent-sur-Oise Insoumise
  • Saran Diakite
  • Abdelhadi Mouhsine
  • Natacha Lefevre
  • Julien Prades
  • Carine Suku
  • Laurent Poix
  • Fatimé Mahamat-Saleh
  • Johan Avril
  • Aissé Soukouna
  • Kodjo Christophe Amouzou
  • Sonia Perveen Muhammad
  • Mokhtar Merkaoui
  • Maty Thiongane
  • Dominique Paul Grévin
  • Betul Erturk
  • Thomas Besognet
  • Manon Dupont
  • Chambert Dambreville
  • Shahida Perveen Muhammad
  • Philippe Meteau
  • Houria Chouikhi
  • Ethan Cyril Dupont
  • Aziza Mouhsine
  • Frédéric Urdiales
  • Céleste Manoungou Nkengue
  • Farid Massaoudi
  • Liliane N'Gamabana
  • Qamar Abbas Muhammad
  • Léa Poix
  • Abdel-Illah Zitouni
  • Mayiza Barros
  • Samba Daouda Kanté
  • Gisèle Balamba
  • Abdelhak Dkaky
  • Morgane Strippoli
  • Anas Sahmoudi
Badia Zrari
Badia Zrari Liste divers centre
J'AIME NOGENT
  • Badia Zrari
  • Didier Caron
  • Marie-José Furtado
  • Nasser Nini
  • Carole Mercier
  • Etienne Rosant
  • Maria Lagache
  • Yassine Bensaid
  • Nacera Azarkane
  • Joel Rojas
  • Léa Fatma Kaya
  • Martial Carbon
  • Colette M'Gomri Idjabou
  • Kav Yang
  • Isabelle Pointin
  • Philippe Olivier
  • Fadoua Gnibiri
  • Azis Allouache
  • Marie-Dominique Bindault
  • Thierry Clery
  • Janina Wodka
  • Bouchaïb Barghouta
  • Céline Sati
  • Firat Can
  • Imène Ibrahim-Brahmi
  • Aakash Qureshi
  • Brigitte Lesueur
  • William Angele
  • Lubna Iqbal
  • Bruno Garcia
  • Nadia Mokass
  • Arnaud Magniez
  • Christiane Wattier
  • Hugues Boukaka
  • Annick Mauconduit
  • Mohamed Aslan
  • Sophia Kaci Ouelhadj
Olivier Carre
Olivier Carre Liste divers centre
Unis pour Nogent
  • Olivier Carre
  • Gillian Roux
  • Jean-François Dardenne
  • Valérie Lefevre
  • Talib Nuhi
  • Patricia Richard
  • Nicolas Promsy
  • Angélique Loppy
  • Abdellatif Kaddouri
  • Imen Bouharb
  • Mokhtar Allouache
  • Claire-Marie Vereecke
  • Nicolas Dardenne
  • Marie-José Fuentes
  • Jean-Michel Zakhartchouk
  • Bridelly Mangifesta
  • Dijwar Acar
  • Maryline Dagniaux
  • Yves Duchateau
  • Emine Akkus Güzel
  • Claude Wolfs
  • Sonia Viard
  • Mickaël Duval
  • Mélanie Hamadouche
  • André Mahieu
  • Ginette Decourtray
  • Elhadji Malick Mboup
  • Patricia Le Vourc'h
  • Stanford Prosper
  • Gonca Tunc
  • Lassana Samoura
  • Alya Cheurfa
  • Mohamed Charki
  • Annie Dupressoir
  • Lionel Sidot
  • Monique Roberti
  • Marouane Ramli
Loïc Pen
Loïc Pen Liste d'union à gauche
NOGENT EN COMMUN
  • Loïc Pen
  • Lauriane Leriche
  • Patrice Abran
  • Martine Cagnard
  • Mehmet Atac
  • Malika Ait M'Bark
  • Pascal Lambert
  • Ferida Altun
  • Fabrice Martin
  • Dominique Lelong
  • Rehman Qureshi
  • Eve-Laëtitia Ndame Mpondo
  • Toumany Sane
  • Virginie Brantrand
  • Metin Yavuz
  • Laïla Bezzaouia
  • Abdel Mounaji
  • Alice Loppy
  • Fabrice Boursault
  • Marie Sidibé
  • Ahmed Benachour
  • Celia Doreau
  • Jean-Pierre Ruscica
  • Sabrina Bouhlal
  • Bruno Lesne
  • Margarita Nadal
  • Moulay Youssef Boudal
  • Christine Du Burck
  • Pierre Michel Muzelle
  • Florence Cesbron
  • Bernard Canisares
  • Florence Demeyer
  • Alain Lecerf
  • Malika Jnahi
  • Jean-Charles Benzoni
  • Christiane Carlin
  • Bernard Lamirand
Djamal Benkherouf
Djamal Benkherouf Liste divers gauche
LE CHANGEMENT A NOGENT POUR NOS GENS
  • Djamal Benkherouf
  • Nathalie Lombard
  • Jallal Chouaoui
  • Mariame Karrero
  • Christophe Barroso
  • Sira Traore
  • Samir Oukaci
  • Marie-Thérèse Desjardins
  • Ahmadou Mze
  • Jennifer Duvernois
  • Nordine Ousala
  • Béatrice Sobolewski
  • Cemont Babel
  • Samira Khalak
  • Ali Babacan
  • Carine Sandrine Caron
  • Mohamed Bensaid
  • Aicha Neggaz
  • Khalid Id Ali
  • Fatima Khalfallah
  • Kam Ran Javed
  • Céline Rouxel
  • Khelifa Mezhoud
  • Honorine Briere
  • Humberto Ribeiro
  • Ikram Benali
  • Ahmed Azi
  • Chahrazad El Miloudi
  • Saïd El Amrani
  • Khaldia de Nève
  • Oualid Aissaoui
  • Hanéne Abada
  • Mehdi Chouaoui
  • Zulmira Nationalité Portugaise Barroso
  • Yacine Laref

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Dardenne
Jean-François Dardenne (27 élus) Nogent naturellement ! 		1 810 49,48%
  • Jean-François Dardenne
  • Badia Zrari
  • Hervé Roberti
  • Valérie Lefevre
  • Olivier Carre
  • Patricia Richard
  • Didier Caron
  • Ginette Decourtray
  • Nicolas Promsy
  • Sonia Viard
  • Michel Duplessi
  • Léa Fatma Kaya
  • Mokhtar Allouache
  • Marie Furtado
  • Jean-Michel Zakhartchouk
  • Maria Lagache-Fortes
  • Mehmet Atac
  • Malika Khair
  • Claude Robert
  • Nuriye Topal
  • André Mahieu
  • Marie-Claude Decatoire
  • Yves Duchateau
  • Annie Dupressoir
  • Nazaire Tsimba Pepe
  • Imen Bouharb
  • Alain Dault
Loïc Pen
Loïc Pen (5 élus) Nogent en commun 		1 072 29,30%
  • Loïc Pen
  • Lauriane Leriche
  • Pascal Lambert
  • Nellie Rochex
  • Patrice Abran
Gillian Roux
Gillian Roux (3 élus) Desir de changement 		776 21,21%
  • Gillian Roux
  • Alain Petit
  • Marie-Jo Fuentes
Participation au scrutin Nogent-sur-Oise
Taux de participation 34,52%
Taux d'abstention 65,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 749

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Dardenne
Jean-François Dardenne Nogent naturellement ! 		1 655 44,27%
Loïc Pen
Loïc Pen Nogent en commun 		928 24,82%
Gillian Roux
Gillian Roux Desir de changement 		894 23,91%
Djamal Benkherouf
Djamal Benkherouf Nogent pour tous 		261 6,98%
Participation au scrutin Nogent-sur-Oise
Taux de participation 35,85%
Taux d'abstention 64,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 880

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Dardenne
Jean-François Dardenne (26 élus) Nogent en mouvement 		3 105 51,45%
  • Jean-François Dardenne
  • Dominique Lelong
  • Jean-Baptiste Rieunier
  • Nellie Rochex
  • Hervé Roberti
  • Valérie Lefèvre
  • Jallal Chouaoui
  • Marie-Dominique Bindault
  • Michel Duplessi
  • Gaëlle Alma
  • Rehman Qureshi
  • Jacqueline Croix
  • Joël Prat
  • Sawê Arpaci
  • William Modjinou
  • Imen Bouharb
  • Louis Amiel
  • Marie-Jose Furtado
  • Abdellah Bel Fakih
  • Badia Zrari
  • Claude Courtin
  • Sonia Viard
  • Jean-Michel Zakhartchouk
  • Malika Khair
  • Didier Caron
  • Zineb Meriout
Claude Robert
Claude Robert (4 élus) Nos valeurs, vos envies pour nogent 		1 628 26,98%
  • Claude Robert
  • Mélanie Honorez
  • Christophe Decourtray
  • Claire Maudet
Claude Brunet
Claude Brunet (2 élus) Ensemble pour nogent 		745 12,34%
  • Claude Brunet
  • Marie-Thérèse Jany
Djamal Benkherouf
Djamal Benkherouf (1 élu) Un nouvel élan pour nogent 		556 9,21%
  • Djamal Benkherouf
Participation au scrutin Nogent-sur-Oise
Taux de participation 56,13%
Taux d'abstention 43,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,98%
Nombre de votants 6 284

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