Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Oise : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nogent-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nogent-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Nogent-sur-Oise
11:50 - Qui est en tête à Nogent-sur-Oise avant le 2e tour de cette municipale 2026 ?
Lors du premier volet des municipales à Nogent-sur-Oise, c'est Badia Zrari (Divers centre) qui a pris la pole position en s'adjugeant 33,00 % des voix. Derrière, Olivier Carre (Divers centre) s'est classé deuxième avec 28,95 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Loïc Pen, étiqueté Union de la gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Saran Diakite, portant la nuance La France insoumise, a obtenu 8,78 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance. Pour rappel, lors de ce scrutin à Nogent-sur-Oise, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 56,13 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nogent-sur-Oise
Le deuxième tour des élections municipales à Nogent-sur-Oise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Badia Zrari
Liste divers centre
J'AIME NOGENT
|
|
Olivier Carre
Liste divers centre
Unis pour Nogent
|
|
Loïc Pen
Liste d'union à gauche
NOGENT EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Oise
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Badia ZRARI (Ballotage) J'AIME NOGENT
|1 597
|33,00%
|Olivier CARRE (Ballotage) Unis pour Nogent
|1 401
|28,95%
|Loïc PEN (Ballotage) NOGENT EN COMMUN
|1 005
|20,76%
|Saran DIAKITE Nogent-sur-Oise Insoumise
|425
|8,78%
|Djamal BENKHEROUF LE CHANGEMENT A NOGENT POUR NOS GENS
|412
|8,51%
|Participation au scrutin
|Nogent-sur-Oise
|Taux de participation
|43,87%
|Taux d'abstention
|56,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|5 016
Source : ministère de l’Intérieur
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