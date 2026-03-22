Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Oise : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Nogent-sur-Oise

Le deuxième tour des élections municipales à Nogent-sur-Oise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Badia Zrari
Badia Zrari Liste divers centre
J'AIME NOGENT
  • Badia Zrari
  • Didier Caron
  • Marie-José Furtado
  • Nasser Nini
  • Carole Mercier
  • Etienne Rosant
  • Maria Lagache
  • Yassine Bensaid
  • Nacera Azarkane
  • Joel Rojas
  • Léa Fatma Kaya
  • Martial Carbon
  • Colette M'Gomri Idjabou
  • Kav Yang
  • Isabelle Pointin
  • Philippe Olivier
  • Fadoua Gnibiri
  • Azis Allouache
  • Marie-Dominique Bindault
  • Thierry Clery
  • Janina Wodka
  • Bouchaïb Barghouta
  • Céline Sati
  • Firat Can
  • Imène Ibrahim-Brahmi
  • Aakash Qureshi
  • Brigitte Lesueur
  • William Angele
  • Lubna Iqbal
  • Bruno Garcia
  • Nadia Mokass
  • Arnaud Magniez
  • Christiane Wattier
  • Hugues Boukaka
  • Annick Mauconduit
  • Mohamed Aslan
  • Sophia Kaci Ouelhadj
Olivier Carre
Olivier Carre Liste divers centre
Unis pour Nogent
  • Olivier Carre
  • Gillian Roux
  • Jean-François Dardenne
  • Valérie Lefevre
  • Talib Nuhi
  • Patricia Richard
  • Nicolas Promsy
  • Angélique Loppy
  • Abdellatif Kaddouri
  • Imen Bouharb
  • Mokhtar Allouache
  • Claire-Marie Vereecke
  • Nicolas Dardenne
  • Marie-José Fuentes
  • Jean-Michel Zakhartchouk
  • Bridelly Mangifesta
  • Dijwar Acar
  • Maryline Dagniaux
  • Yves Duchateau
  • Emine Akkus Güzel
  • Claude Wolfs
  • Sonia Viard
  • Mickaël Duval
  • Mélanie Hamadouche
  • André Mahieu
  • Ginette Decourtray
  • Elhadji Malick Mboup
  • Patricia Le Vourc'h
  • Stanford Prosper
  • Gonca Tunc
  • Lassana Samoura
  • Alya Cheurfa
  • Mohamed Charki
  • Annie Dupressoir
  • Lionel Sidot
  • Monique Roberti
  • Marouane Ramli
Loïc Pen
Loïc Pen Liste d'union à gauche
NOGENT EN COMMUN
  • Loïc Pen
  • Lauriane Leriche
  • Patrice Abran
  • Martine Cagnard
  • Mehmet Atac
  • Malika Ait M'Bark
  • Pascal Lambert
  • Ferida Altun
  • Fabrice Martin
  • Dominique Lelong
  • Rehman Qureshi
  • Eve-Laëtitia Ndame Mpondo
  • Toumany Sane
  • Virginie Brantrand
  • Metin Yavuz
  • Laïla Bezzaouia
  • Abdel Mounaji
  • Alice Loppy
  • Fabrice Boursault
  • Marie Sidibé
  • Ahmed Benachour
  • Celia Doreau
  • Jean-Pierre Ruscica
  • Sabrina Bouhlal
  • Bruno Lesne
  • Margarita Nadal
  • Moulay Youssef Boudal
  • Christine Du Burck
  • Pierre Michel Muzelle
  • Florence Cesbron
  • Bernard Canisares
  • Florence Demeyer
  • Alain Lecerf
  • Malika Jnahi
  • Jean-Charles Benzoni
  • Christiane Carlin
  • Bernard Lamirand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Oise

Tête de listeListe Voix % des voix
Badia ZRARI
Badia ZRARI (Ballotage) J'AIME NOGENT 		1 597 33,00%
Olivier CARRE
Olivier CARRE (Ballotage) Unis pour Nogent 		1 401 28,95%
Loïc PEN
Loïc PEN (Ballotage) NOGENT EN COMMUN 		1 005 20,76%
Saran DIAKITE
Saran DIAKITE Nogent-sur-Oise Insoumise 		425 8,78%
Djamal BENKHEROUF
Djamal BENKHEROUF LE CHANGEMENT A NOGENT POUR NOS GENS 		412 8,51%
Participation au scrutin Nogent-sur-Oise
Taux de participation 43,87%
Taux d'abstention 56,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 5 016

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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