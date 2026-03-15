Résultat municipale 2026 à Nogent-sur-Seine (10400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nogent-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nogent-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nogent-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Estelle BOMBERGER-RIVOT
Estelle BOMBERGER-RIVOT (24 élus) Poursuivre la dynamique au service des Nogentais et de Nogent-sur-Seine 		1 306 66,50%
  • Estelle BOMBERGER-RIVOT
  • Pierre MATHY
  • Murielle ROLLET
  • Alain DAMASSE
  • Corinne CABOURDIN-BOURGUIGNON
  • Loïc CHAMPION
  • Emmanuelle STEIB
  • Alain BARAYON
  • Bénédicte HOUDRÉ
  • Laurent LEVASSEUR
  • Françoise CANON-ROGER
  • Pierre GUILBERT
  • Pascale CORTEEL
  • Sébastien WATELET
  • Leïla KORBUT
  • Dominique COUTURIER
  • Marie RIVIERE
  • Dominique NOBLET
  • Carole-Anne LE SONN DUMOUTIER
  • Laurent PERROT
  • Françoise BRUNO
  • Kenan SÜSLÜ
  • Marie-Claude GUELIN
  • Christophe DESBOYAUX
Christian ROBERT
Christian ROBERT (5 élus) NOGENT - SUR - SEINE, NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR 		658 33,50%
  • Christian ROBERT
  • Magali LEFEBVRE-MANGEOT
  • Jérôme CESVET
  • Maryvonne CORMILLOT
  • Antonio CORREIA
Participation au scrutin Nogent-sur-Seine
Taux de participation 57,07%
Taux d'abstention 42,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 2 058

Source : ministère de l’Intérieur

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