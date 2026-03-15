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19:16 - Élections municipales à Nogent-sur-Seine : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Nogent-sur-Seine, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 5 673 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 324 entreprises démontrent une économie florissante. Dans l'agglomération, 18,42% des résidents sont des enfants, et 28,32% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les 684 résidents étrangers, représentant 12,06% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 986 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 16,69%, révélant une situation économique instable. À Nogent-sur-Seine, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Quelle percée du RN à Nogent-sur-Seine aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Nogent-sur-Seine il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 31,64% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron localement avec 51,92% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 33,56% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme validait 55,11% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 43,22% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 45,24% pour le parti à la flamme. Il terminera en tête avec 56,21% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Angélique Ranc.

16:58 - Dernières municipales : 55,66 % de participation à Nogent-sur-Seine Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales à Nogent-sur-Seine, l'abstention frappait 44,34 % des électeurs, un score en demi-teinte alors que le Covid-19 planait sur l'événement. De longue date, les élections municipales restent en effet, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les Français se déplacent en masse. Ainsi, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 28,15 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 52,92 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 37,86 %, contre 56,49 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se révèle visiblement comme une zone distancée du processus électoral. En marge de cette élection municipale, cette donnée pèsera en définitive irrémédiablement sur les résultats de Nogent-sur-Seine.

15:59 - À Nogent-sur-Seine, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Les élections européennes de juin 2024 à Nogent-sur-Seine avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,22%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,41% des voix. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Nogent-sur-Seine portaient leur choix sur Angélique Ranc (Rassemblement National) avec 45,24% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Angélique Ranc culminant à 56,21% des votes dans la localité. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Nogent-sur-Seine : des suffrages éminemment significatifs lors des scrutins il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Nogent-sur-Seine plébiscitaient Angélique Ranc (RN) avec 33,56% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,11% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Nogent-sur-Seine choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 31,64% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,19%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,92% pour Marine Le Pen, contre 48,08% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Nogent-sur-Seine se positionne comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Nogent-sur-Seine S'agissant des contributions locales à Nogent-sur-Seine, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 3 075 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 2 357 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 36,58 % en 2024 (contre 17,16 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 123 290 € de recettes en 2024. Un montant loin des 945 700 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 18,90 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Nogent-sur-Seine Il y a 6 ans, qui avait gagné le scrutin municipal à Nogent-sur-Seine ? Lors de la première manche électorale à l'époque, Estelle Bomberger-Rivot (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 60,18% des suffrages. À ses trousses, Richard Journet (Divers droite) a engrangé 39,81% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Nogent-sur-Seine, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.