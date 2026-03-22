Résultat municipale 2026 à Nogentel (02400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nogentel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nogentel, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nogentel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis BUREL (11 élus) Nogentel : innover, protéger, rassembler
|282
|60,00%
|
|Damien MARTIN (3 élus) Agir ensemble pour un nouvel horizon
|188
|40,00%
|
|Participation au scrutin
|Nogentel
|Taux de participation
|59,05%
|Taux d'abstention
|40,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|483
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Nogentel - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Régis BUREL (Ballotage) Nogentel : innover, protéger, rassembler
|246
|49,40%
|Damien MARTIN (Ballotage) Agir ensemble pour un nouvel horizon
|140
|28,11%
|Loïc LÉVÊQUE (Ballotage) Le Renouveau Nogentellois
|112
|22,49%
|Participation au scrutin
|Nogentel
|Taux de participation
|62,59%
|Taux d'abstention
|37,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Nombre de votants
|512
Election municipale 2026 à Nogentel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Nogentel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Nogentel.
L'actu des élections municipales 2026 à Nogentel
18:35 - L'année de la dissolution, comment Nogentel a-t-elle voté ?
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (44,55%). Les législatives à Nogentel qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Jocelyn Dessigny (Rassemblement National) en tête avec 48,60% au premier tour, devant Karim Belaïd (Union de la gauche) avec 22,35%. La décision des urnes était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription.
15:57 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Nogentel
Les résultats des dernières élections municipales à Nogentel ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Unique liste en présence, la liste menée par Régis Burel a naturellement recueilli 242 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Nogentel, cette géographie électorale pose les bases. Au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Avec la publication des candidatures, un début de réponse très clair a déjà été fourni.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Nogentel, un duel serré
Comme le montrent les candidatures officielles au deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de la liste "Agir Ensemble Pour Un Nouvel Horizon" emmenée par Damien Martin (DIV) et la liste "Nogentel : Innover, Protéger, Rassembler" emmenée par Régis Burel (DIV). Malgré un score suffisant, Loïc Lévêque a opté pour ne pas se lancer à cette élection finale. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Nogentel permet aux résidents de se prononcer.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections à Nogentel il y a une semaine ?
Pour le premier tour des élections municipales à Nogentel, c'est Régis Burel qui a pris une longueur d'avance en récoltant 49,40 % des suffrages exprimés. Derrière, Damien Martin est arrivé en deuxième position avec 28,11 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. La première place, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour Régis Burel, mais il a accusé une lourde baisse avec 50 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, avec 22,49 %, Loïc Lévêque a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Nogentel, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 62,59 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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