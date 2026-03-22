Résultat municipale 2026 à Nogentel (02400) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nogentel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nogentel, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nogentel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis BUREL
Régis BUREL (11 élus) Nogentel : innover, protéger, rassembler 		282 60,00%
  • Régis BUREL
  • Anne-Marie LE GULUCHE
  • Christian MAHIEUX
  • Liliane BOULANGER
  • Fabrice VAUTIER
  • Francine BAIGNOL RIBERT
  • Joël ALASIA
  • Heloïse Marie-Florence GODFRIN MOREAU
  • Claude BOLANT
  • Elodie HERMANT
  • Maxime BRETON
Damien MARTIN
Damien MARTIN (3 élus) Agir ensemble pour un nouvel horizon 		188 40,00%
  • Damien MARTIN
  • Angelique GUICHE DEL FABRO
  • Jean-Michel ROGE
Participation au scrutin Nogentel
Taux de participation 59,05%
Taux d'abstention 40,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 483

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Nogentel - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis BUREL
Régis BUREL (Ballotage) Nogentel : innover, protéger, rassembler 		246 49,40%
Damien MARTIN
Damien MARTIN (Ballotage) Agir ensemble pour un nouvel horizon 		140 28,11%
Loïc LÉVÊQUE
Loïc LÉVÊQUE (Ballotage) Le Renouveau Nogentellois 		112 22,49%
Participation au scrutin Nogentel
Taux de participation 62,59%
Taux d'abstention 37,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 512

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