Résultat municipale 2026 à Nohanent (63830) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nohanent a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nohanent, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nohanent [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole ANGENEAU
Carole ANGENEAU (15 élus) NOHANENT TOUJOURS AVEC VOUS 		676 59,56%
  • Carole ANGENEAU
  • Michel DUPUY
  • Martine MICHEL
  • Laurent GANET
  • Isabelle DUVAL
  • Dominique BANNIER
  • Marylène MALARDIER
  • Isac MARQUES
  • Colette BETHUNE
  • Serge BONNARD
  • Patricia MOLINES
  • Jean Christophe MAZUEL
  • Patricia DABIN
  • Jean Marc FOURVEL
  • Estelle TETEFORT
Marc BARDINAL
Marc BARDINAL (4 élus) AVEC VOUS POUR NOHANENT 		459 40,44%
  • Marc BARDINAL
  • Albane LAVAU
  • Julien COISSARD
  • Isabelle ITIER
Participation au scrutin Nohanent
Taux de participation 65,62%
Taux d'abstention 34,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 1 174

Source : ministère de l’Intérieur

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