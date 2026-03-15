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19:19 - Élections municipales à Nohanent : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et le contexte socio-économique de Nohanent déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 17,32% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,95% ont plus de 75 ans. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,70%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1363 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,36%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,88%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,88%), témoignent d'une population instruite à Nohanent, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les électeurs de Nohanent de plus en plus conquis par le RN Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière bataille municipale à Nohanent en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 18,18% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 33,76% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 16,03% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Nohanent comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 28,11% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 30,75% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,88% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 59,62 % de participation Six ans avant l'élection de ce dimanche à Nohanent, le tour de chauffe des municipales avait vu 59,62 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays (l'abstention avait donc culminé à 40,38 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait de l'épidémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 82,40 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). La mobilisation aux législatives, mesurée de son côté à 53,85 % en 2022, a largement évolué pour culminer à 75,76 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 60,16 %. Avec du recul, la commune se révèle donc sensiblement comme une zone soucieuse de voter. Dans le cadre des élections municipales 2026 à Nohanent, ce paramètre aura en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Nohanent Lors des dernières européennes, le podium à Nohanent s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (28,11%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,19%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,75%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Nohanent avaient ensuite propulsé aux avants-postes Nicolas Bonnet (Union de la gauche) avec 30,97% au premier tour, devant Nadine Pers (Rassemblement National) avec 30,75%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nicolas Bonnet culminant à 35,28% des votes dans la commune. Le contexte politique de Nohanent a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone pivot.

14:57 - Les électeurs de Nohanent avaient clairement opté pour le centre-droit en 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Nohanent comme une place forte du courant central. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Nohanent était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 33,50% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 18,18%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en offrant 66,24% pour Emmanuel Macron, contre 33,76% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Nohanent portaient leur choix sur Laurence Vichnievsky (Ensemble !) avec 31,95% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,92%.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale à Nohanent Pour ce qui est des contributions locales à Nohanent, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 914 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 870 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 43,50 % en 2024 (contre près de 23,02 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 29 500 euros en 2024. Un produit qui est loin des 544 380 € enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 16,59 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Nohanent Analyser les scores des dernières municipales à Nohanent peut être instructif. Dès le dimanche du premier tour, Laurent Ganet a terminé en tête en récoltant 717 voix (70,01%). À sa poursuite, Hervé Fraile a obtenu 307 votes (29,98%). Cette victoire au premier tour de Laurent Ganet a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Nohanent, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche pour renverser cette domination, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.