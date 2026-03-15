En direct

19:20 - Analyse démographique et économique des municipales à Nohic Dans la ville de Nohic, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,26%. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,13%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 742 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,45%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,94%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Nohic mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,51% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Quel score pour le RN à Nohic aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Nohic il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 34,93% des votes lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,02% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 40,24% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 59,91% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 49,29% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 55,09% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 65,55% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Marine Hamelet.

16:58 - Dernières municipales : 44,85 % de participation à Nohic Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Nohic, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. En 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 44,85 % au premier tour, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 435 votants qui s'étaient mobilisés, de nombreux électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 836 habitants qui ont voté au premier tour, soit 81,64 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 57,45 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,97 %, contre seulement 48,64 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une contrée soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Qui a remporté les scrutins en 2024 à Nohic ? Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Marine Hamelet (Rassemblement National) en tête du peloton avec 55,09% au premier tour, devant Claudie Chretien (Union de la gauche) avec 15,62%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marine Hamelet culminant à 65,55% des votes dans la localité. Les élections européennes quelques semaines plus tôt à Nohic avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (49,29%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 10,54% des votes. Une sorte de répétition des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Nohic : des résultats éminemment instructifs lors des scrutins en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Nohic s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Nohic choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 34,93% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 21,45%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,02% pour Marine Le Pen, contre 41,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Nohic portaient leur choix sur Marine Hamelet (RN) avec 40,24% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,91% des suffrages.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire de Nohic avant les élections municipales de 2026 ? À Nohic, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 22,40 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 11 790 € la même année, loin des quelque 313 100 euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Nohic atteint désormais un peu moins de 53,51 % en 2024 (contre 24,58 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Nohic a représenté environ 809 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 791 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Nohic Une Ambition" majoritaire à Nohic Lors des élections municipales de 2020 à Nohic, les résultats ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. Unique liste en présence, 'Nohic une ambition' a logiquement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Nohic, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Six années après cette élection sans véritable compétition, l'émergence ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez parlant a déjà été apporté.