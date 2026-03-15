Résultat municipale 2026 à Nohic (82370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nohic a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nohic, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nohic [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien CASTAGNÉ
Julien CASTAGNÉ (12 élus) Bougeons Nohic 		360 50,63%
  • Julien CASTAGNÉ
  • Maryline BES
  • Léonard DELBOSC
  • Florence PEREZ-ESTÈVE
  • Romain BLANC
  • Mélanie SAILLY
  • Serge RAMON
  • Marion BITAILLOU
  • Marc COURTOIS
  • Élodie VIALAS
  • Yannick MENETRIER
  • Laurine PERROT
Bernard DOAT
Bernard DOAT (3 élus) Nohic, Continuons Ensemble 		351 49,37%
  • Bernard DOAT
  • Annie NIERENGARTEN
  • Gilles LACROUX
Participation au scrutin Nohic
Taux de participation 69,94%
Taux d'abstention 30,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 733

Source : ministère de l’Intérieur

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