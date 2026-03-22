Résultat de l'élection municipale 2026 à Noidans-lès-Vesoul : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noidans-lès-Vesoul [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Noidans-lès-Vesoul sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Noidans-lès-Vesoul.
L'actu des élections municipales 2026 à Noidans-lès-Vesoul
11:45 - Fernand Gravinese largement en tête des municipales il y a une semaine
Les élections municipales 2026 à Noidans-lès-Vesoul ont vu Fernand Gravinese terminer en tête il y a une semaine avec 42,16 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jacques Guignard a obtenu la seconde place avec 29,62 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Du côté des autres candidats, avec 18,05 %, Olivier Monnier a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Christelle Mathieu a obtenu 10,16 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Du côté de la mobilisation à Noidans-lès-Vesoul, le vote a vu 61,83 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Noidans-lès-Vesoul
Le deuxième tour des élections municipales à Noidans-lès-Vesoul a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Fernand Gravinese
Divers
Unir, Agir, Construire
|
|
Jacques Guignard
Divers
UNIS POUR NOTRE VILLAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Noidans-lès-Vesoul
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fernand GRAVINESE (Ballotage) Unir, Agir, Construire
|390
|42,16%
|Jacques GUIGNARD (Ballotage) UNIS POUR NOTRE VILLAGE
|274
|29,62%
|Olivier MONNIER (Ballotage) LE VRAI CHANGEMENT A NOIDANS LES VESOUL
|167
|18,05%
|Christelle MATHIEU (Ballotage) COURAGE ET DETERMINATION
|94
|10,16%
|Participation au scrutin
|Noidans-lès-Vesoul
|Taux de participation
|61,83%
|Taux d'abstention
|38,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|954
Source : ministère de l’Intérieur
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