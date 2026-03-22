Résultat de l'élection municipale 2026 à Noidans-lès-Vesoul : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Noidans-lès-Vesoul

Le deuxième tour des élections municipales à Noidans-lès-Vesoul a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Fernand Gravinese
Fernand Gravinese Divers
Unir, Agir, Construire
  • Fernand Gravinese
  • Christelle Gerardo
  • Jean-Christophe Conan
  • Christelle Georges
  • Patrick Laurent
  • Laureline Chambre
  • Rémi Marchiset
  • Annie Jourdet
  • Frédéric Zdyb
  • Julie Galmiche
  • Kévin Bourgeois
  • Ophélie Bianchi
  • Marcel Bourgeois
  • Karen Jacob
  • Bernard Clery
  • Martine Duval
  • Eric Pette
  • Cécile Candanedo
  • Guillaume Fallot
Jacques Guignard
Jacques Guignard Divers
UNIS POUR NOTRE VILLAGE
  • Jacques Guignard
  • Véronique Staine
  • Franck Jacquot
  • Anais Taclet
  • Jean-Michel Cohaut
  • Christine Taclet
  • Antoine Pires
  • Julie Cibil
  • Jean-Pierre Desgranchamp
  • Sandrine Knopf
  • Dominique Bonmarchand
  • Anais Fournier
  • Didier Fivel
  • Corinne Theulin
  • Mickael Formet
  • Lydie Defrain
  • Didier Garnier
  • Fanny Chambrey
  • Christian Cartiaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Noidans-lès-Vesoul

Tête de listeListe Voix % des voix
Fernand GRAVINESE
Fernand GRAVINESE (Ballotage) Unir, Agir, Construire 		390 42,16%
Jacques GUIGNARD
Jacques GUIGNARD (Ballotage) UNIS POUR NOTRE VILLAGE 		274 29,62%
Olivier MONNIER
Olivier MONNIER (Ballotage) LE VRAI CHANGEMENT A NOIDANS LES VESOUL 		167 18,05%
Christelle MATHIEU
Christelle MATHIEU (Ballotage) COURAGE ET DETERMINATION 		94 10,16%
Participation au scrutin Noidans-lès-Vesoul
Taux de participation 61,83%
Taux d'abstention 38,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 954

Source : ministère de l’Intérieur

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