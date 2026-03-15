Résultat de l'élection municipale 2026 à Noiseau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Noiseau

Tête de listeListe
Christophe Milot
Christophe Milot Liste divers droite
AVEC VOUS, POUR NOISEAU
  • Christophe Milot
  • Cathy Boudeau
  • Kevin Sedent
  • Elise Anne Arnault
  • Samuel Hagiakian
  • Aurélia Gachet
  • Arnaud Seganti
  • Marie-Christine Dormoy
  • Christophe Pauly
  • Pauline Michele Annie Debouzy
  • Mathieu Saunier
  • Laetitia de Abreu Peixe
  • Aymeric Dessagne
  • Sophie Marie Renée Dubreil
  • Jérôme Chapelle
  • Pauline Tiphanie Moriss
  • François Taïeb
  • Sarah Seban
  • Pascal Nicolas Guillet
  • Filiz Cetinturk (orpel)
  • Olivier Lefevre
  • Marie-Hélène Georgette Noëlle Escudiere
  • Sébastien Guillaume
  • Diane Horore Ndjiotchoh
  • Jean-Marie Larive
  • Marie-Hélène Lemau de Talance
  • Robin Cathelineau
  • Cécile Femel
  • Gilbert Pierre Marcel Coquillet
Denis Couvrechel
Denis Couvrechel Liste divers droite
L'AVENIR DE NOISEAU
  • Denis Couvrechel
  • Aurore Perin
  • Christian Jouan
  • Isabelle Thierry
  • Pascal Baudet
  • Evelyne Lanchas
  • Matheo Couvrechel
  • Christine Jamart
  • Christophe Gonçalves
  • Catherine Serrano Mesle
  • Guillaume Perosa
  • Suzanne Paulete
  • Frédéric Massicot
  • Nadine Abreu
  • Aymeric Drouard
  • Dominique Celieres
  • Anthony Cudonnec
  • Melissa Domingues
  • Fernando Abreu
  • Isabelle Pelletier
  • Enzo Pietrobelli
  • Angéline Derer
  • Mathéo Perin
  • Marie de Oliveira
  • Kevin Silva
  • Soizic Da Fonseca
  • Jean-François Vadrot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvan Femel
Yvan Femel (22 élus) Unis pour noiseau 		1 063 62,52%
  • Yvan Femel
  • Marie-Christine Dormoy
  • Emmanuel Gachet
  • Caroline Dos Santos
  • Mickael Genet
  • Karine Roussel
  • Gilbert Coquillet
  • Marie-Hélène Escudiere
  • Arnaud Seganti
  • Cécile Leroux
  • Jérôme Leclerc
  • Dannie Vesin
  • Kevin Sedent
  • Nathalie Jacquin
  • Dylan Pedron
  • Sandrine Pereira Pipa Marques
  • Robin Cathelineau
  • Charlotte Majer
  • Sébastien Guillaume
  • Ghislaine Le Clech
  • Jean Lecorgne
  • Monique Kijowski
Denis Couvrechel
Denis Couvrechel (3 élus) L'avenir de noiseau 		366 21,52%
  • Denis Couvrechel
  • Pauline Refalo
  • Christian Jouan
Oumar Taliby Kaba
Oumar Taliby Kaba (2 élus) Noiseau citoyen 		271 15,94%
  • Oumar Taliby Kaba
  • Camillia Mahrez
Participation au scrutin Noiseau
Taux de participation 50,16%
Taux d'abstention 49,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 734

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvan Femel
Yvan Femel (22 élus) Respectons noiseau, preparons l'avenir 		1 353 59,70%
  • Yvan Femel
  • Marie-Christine Dormoy
  • Michel Romeuf
  • Aurore Perin
  • Emmanuel Gachet
  • Caroline Dos Santos
  • Denis Couvrechel
  • Isabelle Thierry
  • Ismaël Genet
  • Isabelle Jean-Baptiste
  • Grégory Leest
  • Evelyne Lanchas
  • Jérôme Leclerc
  • Hélène Chakel
  • Bernard De Lapeyriere
  • Véronique Tavet
  • Jean-Marie Larive
  • Marie-Hélène Escudiere
  • Yves Ribeyron
  • Nathalie Zimmer
  • Gilbert Coquillet
  • Katia Genet-Vecchies
Nicole Zoé
Nicole Zoé (5 élus) Liste d'union démocratique et republicaine 		913 40,29%
  • Nicole Zoé
  • Oumar Taliby Kaba
  • Annie Delannoy
  • Robert Collin
  • Françoise Sagne
Participation au scrutin Noiseau
Taux de participation 69,31%
Taux d'abstention 30,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Nombre de votants 2 326

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