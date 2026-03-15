Résultat de l'élection municipale 2026 à Noiseau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Noiseau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Noiseau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Noiseau.
L'actu des élections municipales 2026 à Noiseau
17:20 - À Noiseau, la participation s'annonce forte aux municipales
Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 50,16 % à Noiseau lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid-19 avait rendu prudents beaucoup de votants. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs réuni 78,28 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 51,12 % (47,51 % en France), avant de bondir à 70,41 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 56,55 % des électeurs. Décortiquer ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Noiseau comme une zone assez participative. Pour ces municipales, cette donnée à Noiseau sera en définitive capitale dans l'épilogue du scrutin.
15:59 - Noiseau : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors des élections européennes, le podium à Noiseau s'était forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (30,60%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,43%) et Raphaël Glucksmann (13,85%). Alain Philippet (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Noiseau une vingtaine de jours plus tard avec 33,62%. Maud Petit (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 29,31%. C'est pourtant Maud Petit (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 36,64% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Noiseau a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.
14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Noiseau reste un territoire tourné vers le centre
Lors des législatives de 2022, les votants de Noiseau accordaient leurs suffrages à Maud Petit (Ensemble !) avec 25,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Maud Petit virant de nouveau en tête avec 56,89% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Noiseau votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,43%), devant Marine Le Pen qui recueillait 20,60%. Lors de la finale de l'élection à Noiseau, les électeurs accordaient 61,68% pour Emmanuel Macron, contre 38,32% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Noiseau s'inscrit comme une municipalité de tradition centriste.
12:58 - La commune de Noiseau a de manière générale baissé les impôts locaux
À Noiseau, où les impôts locaux ont reculé depuis la dernière élection municipale, la taxe d'habitation a affiché un taux à 22,44 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 62 200 euros la même année. Une somme loin des quelque 2,30461 millions d'euros (2 304 610 € très exactement) engrangés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Noiseau s'est établi à environ 35,86 % en 2024 (contre 20,40 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Noiseau a représenté 1 140 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 474 € relevés en 2020.
11:59 - La liste Divers droite en tête à Noiseau lors de la dernière élection municipale
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Noiseau est très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Yvan Femel (Divers droite) a décroché la pole position en rassemblant 62,52% des suffrages. En deuxième position, Denis Couvrechel (Divers droite) a obtenu 366 suffrages en sa faveur (21,52%). Le trio de tête a été complété par Oumar Taliby Kaba (Divers gauche), glanant 271 électeurs (15,94%). Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Noiseau, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Noiseau
Les 4 bureaux de vote de la ville de Noiseau ferment leurs portes à 20 h. Ce dimanche 15 mars, les 3 396 votants de Noiseau sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. Parcourez ci-dessous la liste des candidats à Noiseau. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Noiseau
|Tête de listeListe
|
Christophe Milot
Liste divers droite
AVEC VOUS, POUR NOISEAU
|
|
Denis Couvrechel
Liste divers droite
L'AVENIR DE NOISEAU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvan Femel (22 élus) Unis pour noiseau
|1 063
|62,52%
|
|Denis Couvrechel (3 élus) L'avenir de noiseau
|366
|21,52%
|
|Oumar Taliby Kaba (2 élus) Noiseau citoyen
|271
|15,94%
|
|Participation au scrutin
|Noiseau
|Taux de participation
|50,16%
|Taux d'abstention
|49,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 734
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvan Femel (22 élus) Respectons noiseau, preparons l'avenir
|1 353
|59,70%
|
|Nicole Zoé (5 élus) Liste d'union démocratique et republicaine
|913
|40,29%
|
|Participation au scrutin
|Noiseau
|Taux de participation
|69,31%
|Taux d'abstention
|30,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,58%
|Nombre de votants
|2 326
Villes voisines de Noiseau
- Noiseau (94880)
- Ecole primaire à Noiseau
- Maternités à Noiseau
- Crèches et garderies à Noiseau
- Salaires à Noiseau
- Impôts à Noiseau
- Dette et budget de Noiseau
- Climat et historique météo de Noiseau
- Accidents à Noiseau
- Délinquance à Noiseau
- Inondations à Noiseau
- Nombre de médecins à Noiseau
- Pollution à Noiseau
- Entreprises à Noiseau
- Prix immobilier à Noiseau