Résultat municipale 2026 à Noiseau (94880) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Noiseau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noiseau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Noiseau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe MILOT
Christophe MILOT (23 élus) AVEC VOUS, POUR NOISEAU 		1 229 68,05%
  • Christophe MILOT
  • Cathy BOUDEAU
  • Kevin SEDENT
  • Elise Anne ARNAULT
  • Samuel HAGIAKIAN
  • Aurélia GACHET
  • Arnaud SEGANTI
  • Marie-Christine DORMOY
  • Christophe PAULY
  • Pauline Michele Annie DEBOUZY
  • Mathieu SAUNIER
  • Laetitia DE ABREU PEIXE
  • Aymeric DESSAGNE
  • Sophie Marie Renée DUBREIL
  • Jérôme CHAPELLE
  • Pauline Tiphanie MORISS
  • François TAÏEB
  • Sarah SEBAN
  • Pascal Nicolas GUILLET
  • Filiz CETINTURK (ORPEL)
  • Olivier LEFEVRE
  • Marie-Hélène Georgette Noëlle ESCUDIERE
  • Sébastien GUILLAUME
Denis COUVRECHEL
Denis COUVRECHEL (4 élus) L'AVENIR DE NOISEAU 		577 31,95%
  • Denis COUVRECHEL
  • Aurore PERIN
  • Christian JOUAN
  • Isabelle THIERRY
Participation au scrutin Noiseau
Taux de participation 56,16%
Taux d'abstention 43,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Nombre de votants 1 924

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-de-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-de-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Noiseau