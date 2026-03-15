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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Noiseau : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Noiseau comme partout ailleurs. Avec ses 31,73% de cadres pour 4 619 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 313 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 308 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 17,58% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 31,16% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 429 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 13,55%, contribue à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,85%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 3 082 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En résumé, à Noiseau, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Noiseau Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Noiseau en 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 20,60% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 38,32% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 16,42% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Noiseau comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 30,60% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 33,62% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,95% le dimanche suivant.

16:58 - À Noiseau, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 50,16 % à Noiseau lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid-19 avait rendu prudents beaucoup de votants. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs réuni 78,28 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 51,12 % (47,51 % en France), avant de bondir à 70,41 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 56,55 % des électeurs. Décortiquer ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Noiseau comme une zone assez participative. Pour ces municipales, cette donnée à Noiseau sera en définitive capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Noiseau : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des élections européennes, le podium à Noiseau s'était forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (30,60%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,43%) et Raphaël Glucksmann (13,85%). Alain Philippet (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Noiseau une vingtaine de jours plus tard avec 33,62%. Maud Petit (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 29,31%. C'est pourtant Maud Petit (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 36,64% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Noiseau a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Noiseau reste un territoire tourné vers le centre Lors des législatives de 2022, les votants de Noiseau accordaient leurs suffrages à Maud Petit (Ensemble !) avec 25,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Maud Petit virant de nouveau en tête avec 56,89% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Noiseau votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,43%), devant Marine Le Pen qui recueillait 20,60%. Lors de la finale de l'élection à Noiseau, les électeurs accordaient 61,68% pour Emmanuel Macron, contre 38,32% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Noiseau s'inscrit comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - La commune de Noiseau a de manière générale baissé les impôts locaux À Noiseau, où les impôts locaux ont reculé depuis la dernière élection municipale, la taxe d'habitation a affiché un taux à 22,44 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 62 200 euros la même année. Une somme loin des quelque 2,30461 millions d'euros (2 304 610 € très exactement) engrangés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Noiseau s'est établi à environ 35,86 % en 2024 (contre 20,40 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Noiseau a représenté 1 140 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 474 € relevés en 2020.

11:59 - La liste Divers droite en tête à Noiseau lors de la dernière élection municipale L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Noiseau est très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Yvan Femel (Divers droite) a décroché la pole position en rassemblant 62,52% des suffrages. En deuxième position, Denis Couvrechel (Divers droite) a obtenu 366 suffrages en sa faveur (21,52%). Le trio de tête a été complété par Oumar Taliby Kaba (Divers gauche), glanant 271 électeurs (15,94%). Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Noiseau, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant place les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.