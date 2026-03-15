Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisiel : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Noisiel

Tête de listeListe
Françoise Godin
Françoise Godin Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX À NOISIEL
  • Françoise Godin
  • Emmanuel Boutet
  • Perrine Bart
  • Yao Toussaint Kouakou
  • N Diole Seck
  • Samba Diarra
  • Corrine Bridoux
  • Jean-Jacques Pavelek
  • Gwenaelle Szelka
  • Thierrry Bordier
  • Soumaya Ettahar Maamar
  • Raphaël Molinatti
  • Kelliane Mbala
  • Miloud Laameche
  • Agnès Guillemin
  • Mouctar Diallo
  • Francilia Ngoubili
  • Paolo Ronchi
  • Fiona Soma
  • Josué Ngingi
  • Evelyne Gazzoli
  • Alain Zouali
  • Vidya Shakespeare
  • Jérémie Da Cunha
  • Bérénice Zebouloun
  • Alain Michon
  • Véronique Deneuville
  • Saïba Kanoute
  • Jeannine Dufour
  • Kiril Pavelek
  • Samia Khaber
  • Robert Thomas-Brondeau
  • Vinitha Shakespeare
Mathieu Viskovic
Mathieu Viskovic Liste d'union à gauche
Noisiel !
  • Mathieu Viskovic
  • Chirani Jegatheeswaran
  • Nicolas Dujardin Drault
  • Chérifa Nedjari
  • Sithal Tieng
  • Sabrina Miro Del Valle
  • Mieri Mayoulou Niamba
  • Corinne Troquier
  • Patrick Ratouchniak
  • Claudine Rotombe
  • Florian Bricogne
  • Magaly Saboundjian
  • Pamphile Tchibozo
  • Douniazadde Viskovic
  • Anujan Mohanarajah
  • Patricia Julian
  • Dali Stanev
  • Céline Azor
  • Boubacar Konte
  • Pascale Natale
  • Brice Amadou
  • Emeline Carvallo
  • Yvon Tati
  • Laetitia Perugien
  • Michel Rosenmann
  • Rythya Keo
  • Yvon Dote
  • Solange Bouloud
  • Luca Bozzi
  • Khady Diabira
  • Alain Saadoun
  • Lydie Daguillanes
  • Omar Khaled
  • Valérie Rajaonah
  • Du Hon Trieu
Damien Cassé
Damien Cassé Liste d'extrême-gauche
NOISIEL CITOYEN : FAIRE MIEUX POUR NOISIEL
  • Damien Cassé
  • Betty Celcal
  • Ady Boujnane
  • Massogbé Camara Sakho
  • Ryan Laravine
  • Angélique Miranda
  • Saïd Aboudou
  • Katia Larcebeau
  • Boubou Diawara
  • Nina Mahoukou
  • Kévin Donat
  • Bintou Zanardo
  • Adrien Laravine
  • Nadia Braik
  • David Bissati
  • Souad Dridi
  • Gaëtan Mercier
  • Kristèle Poinsignon
  • Patrick Legros
  • Nouria Ali-Mmadi
  • Marc Mairesse
  • Naïma Chithi
  • Arsene-Nöa Samba
  • Catherine Mezred
  • Madihali Abdourahime
  • Vitina Ruster
  • Ilyas Ouazane
  • Khalida Menouar
  • Aziz Cherfaoui
  • Farouzia Ibrahime
  • Nacer Abdourahime
  • Aminata Niakate
  • Marcel Dembet
  • Soukaina Ouled Bouarif
Marcus Drame
Marcus Drame Liste Horizons
Noisiel avenir
  • Marcus Drame
  • Nana Camara
  • Tadeusz Krzewski
  • Fatoumata Sow
  • Hoang Nguyen
  • Magali Nollet
  • Hoang Vo
  • Murielle Savy
  • Amadou Samb
  • Pamela Zana
  • Michael Morisset
  • Severine Sanchis
  • Ibrahima Sankhanou
  • Barbara Zielinska
  • Xavier Desmazures
  • Isabelle Quennehen
  • Smain Belhadj
  • Nadia Khiter
  • Hachemi Hocini
  • Chun-Ny Mak
  • Mahamadou Coulibaly
  • Sitan Traore
  • Bire Traore
  • Jocelyne Horta
  • Mahamadou Fissourou
  • Prescillia Zana
  • N'Faly Drame
  • Thallia Tchoue
  • Izad Roukia
  • Asseta Fissourou
  • Lucas Quennehen
  • Sephora Kamo
  • Utieucalon Gomis

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu Viskovic
Mathieu Viskovic (28 élus) Noisiel! 		1 897 68,63%
  • Mathieu Viskovic
  • Chirani Jegatheeswaran
  • Nicolas Dujardin Drault
  • Chérifa Nedjari
  • Sithal Tieng
  • Magaly Saboundjian
  • Mieri Mayoulou Niamba
  • Corinne Troquier
  • Patrick Ratouchniak
  • Carline Victor De Roch
  • Olivier Dumont
  • Douniazadde Viskovic
  • Alain Fontaine
  • Pascale Natale
  • Florian Bricogne
  • Massogbe Camara
  • Du Hon Trieu
  • Valérie Rajaonah
  • Michel Rosenmann
  • Claudine Rotombe
  • Mohamed Aboudou
  • Lydie Daguillanes
  • Yvon Dote
  • Patricia Julian
  • Raymond Yvon Tati
  • Vanessa Namujimbo Safi
  • Gérard Begue
  • Marie-Rose Monier
Emmanuel Boutet
Emmanuel Boutet (3 élus) Noisiel citoyen ! 		497 17,98%
  • Emmanuel Boutet
  • Michèle Perrin
  • Gaël Chavance
Marcus Drame
Marcus Drame (2 élus) Noisiel avenir 		370 13,38%
  • Marcus Drame
  • Laetitia Perugien
Participation au scrutin Noisiel
Taux de participation 32,86%
Taux d'abstention 67,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 845

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Vachez
Daniel Vachez (27 élus) Noisiel solidaire 		2 297 63,69%
  • Daniel Vachez
  • Nadia Beaumel
  • Anasthasio Diogo
  • Pascale Natale
  • Dominique Meyer
  • Annyck Dodote
  • Gérard Sanchez
  • Eve Nakach
  • Mathieu Viskovic
  • Cherifa Nedjari
  • Patrick Ratouchniak
  • Massogbe Camara Ndombele
  • Lilian Beaulieu
  • Corinne Troquier
  • Sithal Tieng
  • Patricia Julian
  • Alain Fontaine
  • Lydie Daguillanes
  • Mieri Mayoulou Niamba
  • Marie-Rose Monier
  • Pierre Nya Njike
  • Claudine Rotombe
  • Stéphane Calamita
  • Gisèle Collette
  • Jean-Pierre Bardet
  • Carline Victor
  • Michel Rosenman
Marcus Drame
Marcus Drame (6 élus) Noisiel avenir 		1 309 36,30%
  • Marcus Drame
  • Patricia Ben Bouaziz
  • Pierre Tebaldini
  • Suzanne Le
  • Alain Kaplan
  • Fabienne Thiron
Participation au scrutin Noisiel
Taux de participation 45,38%
Taux d'abstention 54,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 8,24%
Nombre de votants 3 930

Villes voisines de Noisiel

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