Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisiel : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisiel [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Noisiel sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Noisiel.
L'actu des élections municipales 2026 à Noisiel
13:09 - Municipales 2020 : la victoire de Mathieu Viskovic à Noisiel
À Noisiel, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Mathieu Viskovic (Union de la gauche) a devancé tous ses adversaires en recueillant 68,63% des suffrages. À ses trousses, Emmanuel Boutet (Divers gauche) a capté 497 suffrages en sa faveur (17,98%). Marcus Drame (Divers centre) a suivi, avec 370 suffrages (13,38%). Ce succès d'emblée du candidat Union de la gauche a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Noisiel, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour l'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche le principal challenge, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les 9 bureaux de vote à Noisiel ?
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les électeurs de Noisiel sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Ci-dessous, il est possible de découvrir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil à Noisiel. Il convient de noter que les 9 bureaux de vote de la ville de Noisiel ferment à 18 heures. Cette page affichera les résultats à Noisiel à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Noisiel
|Tête de listeListe
|
Françoise Godin
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX À NOISIEL
|
|
Mathieu Viskovic
Liste d'union à gauche
Noisiel !
|
|
Damien Cassé
Liste d'extrême-gauche
NOISIEL CITOYEN : FAIRE MIEUX POUR NOISIEL
|
|
Marcus Drame
Liste Horizons
Noisiel avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu Viskovic (28 élus) Noisiel!
|1 897
|68,63%
|
|Emmanuel Boutet (3 élus) Noisiel citoyen !
|497
|17,98%
|
|Marcus Drame (2 élus) Noisiel avenir
|370
|13,38%
|
|Participation au scrutin
|Noisiel
|Taux de participation
|32,86%
|Taux d'abstention
|67,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 845
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Vachez (27 élus) Noisiel solidaire
|2 297
|63,69%
|
|Marcus Drame (6 élus) Noisiel avenir
|1 309
|36,30%
|
|Participation au scrutin
|Noisiel
|Taux de participation
|45,38%
|Taux d'abstention
|54,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|8,24%
|Nombre de votants
|3 930
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