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19:21 - Noisiel et municipales : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Noisiel est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 15 927 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 889 entreprises, Noisiel est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (65,82%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 2 724 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 27,19%, contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,01%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 438 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Noisiel, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Vers une montée du RN à Noisiel aux municipales ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Noisiel il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 10,90% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 24,19% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 10,05% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Noisiel comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 15,84% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 15,94% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 21,26% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Noisiel peu mobilisés lors des scrutins À l'occasion de ces municipales, le niveau d'abstention pèsera assurément sur les résultats de Noisiel. Pour rappel, l'abstention se montait à 67,14 % lors des dernières élections municipales (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays) alors que la pandémie du coronavirus touchait la population. Il est pourtant de coutume d'observer qu'une municipale reste, avec l'élection présidentielle, le rendez-vous où les citoyens votent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention se fixer à 28,07 % au premier tour (26,31 % en France). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 58,25 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 38,82 %, contre 59,62 % en 2022. Zoomer sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Noisiel comme une localité souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales.

15:59 - À Noisiel, les élections d'il y a deux ans en faveur de la gauche À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Noisiel avaient placé en tête la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 30,98% des inscrits. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Noisiel plébiscitaient ensuite Maxime Laisney (Union de la gauche) avec 54,14% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Maxime Laisney culminant à 78,74% des suffrages exprimés dans la commune. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Noisiel restait à l'époque un territoire fortement orienté à gauche.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Noisiel reste un territoire tourné vers la gauche Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Noisiel accordaient leurs suffrages à Maxime Laisney (Nupes) avec 44,66% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,86% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Noisiel plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 44,34% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 25,93%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 75,81% pour Emmanuel Macron, contre 24,19% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Tendance clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Noisiel En matière d'impôts locaux à Noisiel, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté 1 157 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 947 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 58,91 % en 2024 (contre près de 33,23 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint près de 40 % en France (en augmentation de 1,2 point depuis 2020). Une hausse en trompe-l'œil car bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 110 000 euros en 2024. Une somme loin des 2,59692 millions d'euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 17,12 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Mathieu Viskovic à Noisiel À Noisiel, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Mathieu Viskovic (Union de la gauche) a devancé tous ses adversaires en recueillant 68,63% des suffrages. À ses trousses, Emmanuel Boutet (Divers gauche) a capté 497 suffrages en sa faveur (17,98%). Marcus Drame (Divers centre) a suivi, avec 370 suffrages (13,38%). Ce succès d'emblée du candidat Union de la gauche a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Noisiel, ce décor pèsera irrémédiablement. Pour l'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche le principal challenge, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.