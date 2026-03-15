Résultat municipale 2026 à Noisiel (77186) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Noisiel. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Noisiel, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisiel [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Mathieu VISKOVIC
Mathieu VISKOVIC Noisiel ! 		2 253 67,31%
Françoise GODIN
Françoise GODIN FAIRE MIEUX À NOISIEL 		512 15,30%
Marcus DRAME
Marcus DRAME Noisiel avenir 		360 10,76%
Damien CASSÉ
Damien CASSÉ NOISIEL CITOYEN : FAIRE MIEUX POUR NOISIEL 		222 6,63%
Participation au scrutin Noisiel Partiels *
Taux de participation 43,30%
Taux d'abstention 56,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 3 442

* Résultats partiels sur 88% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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