Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Grand : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Grand [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Noisy-le-Grand sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Noisy-le-Grand.
L'actu des élections municipales 2026 à Noisy-le-Grand
11:52 - Quels sont les rapports de force à Noisy-le-Grand pour ce 2e tour des élections municipales ?
Dimanche dernier à Noisy-le-Grand, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a vu 51,63 % des inscrits se déplacer dans la ville. C'est Vincent Monnier (Divers centre) qui a pris la tête en s'adjugeant 24,56 % des suffrages exprimés. Ensuite, Brigitte Marsigny (Les Républicains) est arrivée en deuxième position avec 24,18 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Emmanuel Constant, étiqueté Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Khady Thiam, avec la nuance La France insoumise, a obtenu 17,39 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Noisy-le-Grand
Le deuxième tour des élections municipales à Noisy-le-Grand a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emmanuel Constant
Liste d'union à gauche
A NOISY RESPIRONS
|
|
Vincent Monnier
Liste divers centre
Projet Citoyen
|
|
Joseph Zrihen
Liste Divers
Engagés pour Noisy
|
|
Brigitte Marsigny
Liste des Républicains
Noisy Avenir
|
|
Khady Thiam
Liste de La France insoumise
Une histoire partagée
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Grand
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent MONNIER (Ballotage) Projet Citoyen
|5 144
|24,56%
|Brigitte MARSIGNY (Ballotage) Noisy Avenir
|5 066
|24,18%
|Emmanuel CONSTANT (Ballotage) A NOISY RESPIRONS
|4 255
|20,31%
|Khady THIAM (Ballotage) Une histoire partagée
|3 642
|17,39%
|Joseph ZRIHEN (Ballotage) Engagés pour Noisy
|2 840
|13,56%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Grand
|Taux de participation
|51,63%
|Taux d'abstention
|48,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|21 379
Source : ministère de l’Intérieur
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