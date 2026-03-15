Résultat municipale 2026 à Noisy-le-Roi (78590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Noisy-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noisy-le-Roi, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Roi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe MOLINSKI
Christophe MOLINSKI (23 élus) AVEC VOUS NOISY-LE-ROI 		1 934 53,80%
  • Christophe MOLINSKI
  • Delphine FOURCADE
  • Salvador Jean LUDENA
  • Marie-Hélène HUCHET
  • Philippe BLANDIN
  • Dominique SERVAIS
  • Hervé DEWYNTER
  • Marie-France AGNOFE
  • Eymard DE LA RUPELLE
  • Audrey DE FORNEL
  • Roch DOSSOU
  • Pauline LACLEF
  • Guy TURQUET DE BEAUREGARD
  • Elodie BOUDET
  • Aymeric ROUGET DE GOURCEZ
  • Sylvie BLANQUART
  • Louis PICHON
  • Liliane MORELLEC
  • Julien GESLIN
  • Montserrat FARRES IGLESIAS
  • Pascal RAVEL
  • Marie-Laure KELLE
  • Emmanuel PINTEAUX
Michel BOISRAMÉ
Michel BOISRAMÉ (6 élus) ENSEMBLE POUR NOISY-LE-ROI 		1 661 46,20%
  • Michel BOISRAMÉ
  • Julie DUROUCHOUX
  • Laurent DECROIX
  • Magali FORTUNÉ-SCHMITT
  • Guillaume BARET
  • Morgane LAMBLIN
Participation au scrutin Noisy-le-Roi
Taux de participation 59,36%
Taux d'abstention 40,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 3 693

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Noisy-le-Roi