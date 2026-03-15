Résultat municipale 2026 à Noisy-le-Roi (78590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Noisy-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noisy-le-Roi, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Roi [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe MOLINSKI (23 élus) AVEC VOUS NOISY-LE-ROI
|1 934
|53,80%
|
|Michel BOISRAMÉ (6 élus) ENSEMBLE POUR NOISY-LE-ROI
|1 661
|46,20%
|
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Roi
|Taux de participation
|59,36%
|Taux d'abstention
|40,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|3 693
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Noisy-le-Roi [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Noisy-le-Roi en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Noisy-le-Roi
19:20 - Noisy-le-Roi : élections municipales et dynamiques démographiques
Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Noisy-le-Roi se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 50,32% de cadres pour 7 597 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 696 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 171 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (84,66%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 557 personnes (7,33%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 68 007 € par an, la ville ambitionne un avenir prospère. À Noisy-le-Roi, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.
17:57 - Quel score pour le RN à Noisy-le-Roi aux municipales 2026 ?
Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Noisy-le-Roi il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 9,29% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 23,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 7,41% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Noisy-le-Roi comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 15,61% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 21,04% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il achèvera sa course avec 29,34% le dimanche suivant.
16:58 - Les électeurs de Noisy-le-Roi très mobilisés lors des scrutins
Les archives de 2020 révèlent que 2 475 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Noisy-le-Roi, ce qui donnait un taux de participation de 40,45 % (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que le pays était impacté par le Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 5 051 personnes qui ont voté au premier tour, soit 82,87 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 64,28 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 77,49 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 60,30 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une contrée civiquement engagée face aux moyennes nationales. Pour ces élections municipales 2026, cette contingence à Noisy-le-Roi sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'issue du scrutin.
15:59 - En marge de la dissolution, comment Noisy-le-Roi a-t-elle voté ?
Les élections européennes du printemps 2024 à Noisy-le-Roi avaient vu s'imposer la liste de Valérie Hayer (25,35%), avec en deuxième position la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy qui s'était arrogée 19,97% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Noisy-le-Roi plébiscitaient ensuite Béatrice Piron (Majorité présidentielle) avec 40,21% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Béatrice Piron culminant à 70,66% des voix sur place. Une confirmation très claire des résultats des élections deux années plus tôt en somme.
14:57 - Les électeurs de Noisy-le-Roi avaient franchement opté pour le centre en 2022
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Noisy-le-Roi accordaient leurs suffrages à Béatrice Piron (Ensemble !) avec 43,57% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Piron virant de nouveau en tête avec 80,33% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Noisy-le-Roi qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 43,15% des inscrits, tandis que Valérie Pécresse rassemblait 13,65%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en livrant 76,76% pour Emmanuel Macron, contre 23,24% pour de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Noisy-le-Roi s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.
12:58 - Fiscalité stable à Noisy-le-Roi : une incidence sur le scrutin municipal
En matière d'impôts locaux à Noisy-le-Roi, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 1 228 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 1 350 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à 25,53 % en 2024 (contre près de 13,95 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 152 900 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 3,09792 millions d'euros récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 12,39 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources.
11:59 - Le bilan de la dernière élection à Noisy-le-Roi
Les résultats des municipales de 2020 à Noisy-le-Roi ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Marc Tourelle (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 1 719 bulletins (70,79%). Juste derrière, Régis Duval (Divers droite) a obtenu 709 votes (29,20%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Noisy-le-Roi, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront démultiplier les scores ce dimanche pour remettre en cause cette domination, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Noisy-le-Roi : horaires des bureaux de vote
Les 7 bureaux de vote de l'agglomération de Noisy-le-Roi sont ouverts de 8 h à 20 h pour accueillir les votants. À l’occasion des élections municipales de 2026, les habitants de Noisy-le-Roi devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Noisy-le-Roi est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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