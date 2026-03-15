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19:20 - Noisy-le-Roi : élections municipales et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Noisy-le-Roi se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 50,32% de cadres pour 7 597 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 696 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 171 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (84,66%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La population étrangère de 557 personnes (7,33%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 68 007 € par an, la ville ambitionne un avenir prospère. À Noisy-le-Roi, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Quel score pour le RN à Noisy-le-Roi aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Noisy-le-Roi il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 9,29% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 23,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 7,41% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Noisy-le-Roi comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 15,61% aux élections européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 21,04% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il achèvera sa course avec 29,34% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Noisy-le-Roi très mobilisés lors des scrutins Les archives de 2020 révèlent que 2 475 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Noisy-le-Roi, ce qui donnait un taux de participation de 40,45 % (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que le pays était impacté par le Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 5 051 personnes qui ont voté au premier tour, soit 82,87 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 64,28 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 77,49 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 60,30 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une contrée civiquement engagée face aux moyennes nationales. Pour ces élections municipales 2026, cette contingence à Noisy-le-Roi sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Noisy-le-Roi a-t-elle voté ? Les élections européennes du printemps 2024 à Noisy-le-Roi avaient vu s'imposer la liste de Valérie Hayer (25,35%), avec en deuxième position la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy qui s'était arrogée 19,97% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Noisy-le-Roi plébiscitaient ensuite Béatrice Piron (Majorité présidentielle) avec 40,21% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Béatrice Piron culminant à 70,66% des voix sur place. Une confirmation très claire des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Les électeurs de Noisy-le-Roi avaient franchement opté pour le centre en 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Noisy-le-Roi accordaient leurs suffrages à Béatrice Piron (Ensemble !) avec 43,57% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Piron virant de nouveau en tête avec 80,33% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Noisy-le-Roi qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 43,15% des inscrits, tandis que Valérie Pécresse rassemblait 13,65%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en livrant 76,76% pour Emmanuel Macron, contre 23,24% pour de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Noisy-le-Roi s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Fiscalité stable à Noisy-le-Roi : une incidence sur le scrutin municipal En matière d'impôts locaux à Noisy-le-Roi, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 1 228 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 1 350 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est pourtant passé à 25,53 % en 2024 (contre près de 13,95 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 152 900 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 3,09792 millions d'euros récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 12,39 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Noisy-le-Roi Les résultats des municipales de 2020 à Noisy-le-Roi ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Marc Tourelle (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 1 719 bulletins (70,79%). Juste derrière, Régis Duval (Divers droite) a obtenu 709 votes (29,20%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Noisy-le-Roi, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront démultiplier les scores ce dimanche pour remettre en cause cette domination, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.