Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Sec : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Sec [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Noisy-le-Sec sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Noisy-le-Sec.
L'actu des élections municipales 2026 à Noisy-le-Sec
13:10 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Noisy-le-Sec
Quels enseignements tirer des résultats des dernières municipales à Noisy-le-Sec ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Olivier Sarrabeyrouse (Divers gauche) a imposé son rythme avec 32,85% des soutiens. Derrière, Laurent Rivoire (Union des Démocrates et Indépendants) a engrangé 2 066 votes (27,99%). Le trio de tête a été complété par Anne Déo (Europe Ecologie-Les Verts), avec 934 bulletins (12,65%). Avec un écart aussi maigre, la configuration du 2ème tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Olivier Sarrabeyrouse l'a finalement emporté avec 53,67% des suffrages, face à Laurent Rivoire rassemblant 3 285 électeurs inscrits (39,15%) et Jean-Paul Lefebvre réunissant 7,17% des voix. À rebours du premier tour, l’avance s’est considérablement accrue de façon marquée ce qui a mené à une victoire large et incontestée. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Olivier Sarrabeyrouse a probablement pu profiter du report de voix des électeurs Europe Ecologie-Les Verts, ajoutant 2 078 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Noisy-le-Sec : les horaires des bureaux de vote
Les 21 bureaux de vote de la commune de Noisy-le-Sec sont accessibles jusqu'à 20 h pour permettre aux votants de décider. Les municipales offrent la possibilité aux électeurs de Noisy-le-Sec de donner leur opinion sur la façon dont est organisée leur localité. À Noisy-le-Sec et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, c'est Olivier Sarrabeyrouse (Divers gauche) qui a conquis la mairie au second tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des candidats en 2026 se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Sec
|Tête de listeListe
|
Souad Terki
Liste Horizons
UN NOUVEL ELAN POUR NOISY
|
|
Olivier Deleu
Liste divers droite
Sauvons Noisy
|
|
Thomas Franceschini
Liste divers centre
NOISY AU COEUR, LA LISTE CITOYENNE
|
|
Medy Labidi
Liste divers gauche
Ville ambitieuse et juste
|
|
Olivier Sarrabeyrouse
Liste d'union à gauche
"Toujours Noisy"
|
|
Morad Khetala
Liste Divers
NOISY UNIE
|
|
Jean-Paul Burot
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Corinne Corbani
Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière défense population services publics
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Sarrabeyrouse (34 élus) "votez noisy" votre liste de progrès social, écologique et solidaire
|4 503
|53,67%
|
|Laurent Rivoire (8 élus) 100% noisy
|3 285
|39,15%
|
|Jean-Paul Lefebvre (1 élu) Agir pour noisy
|602
|7,17%
|
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Sec
|Taux de participation
|44,08%
|Taux d'abstention
|55,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 596
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Sarrabeyrouse "votez noisy" votre liste de progrès social, écologique et solidaire
|2 425
|32,85%
|Laurent Rivoire 100% noisy
|2 066
|27,99%
|Anne Déo Ecologie solidarités noisy en commun
|934
|12,65%
|Jean-Paul Lefebvre Agir pour noisy
|852
|11,54%
|Corinne Bord Noisy envie
|481
|6,51%
|Alexandre Ben Haïm Une energie nouvelle pour noisy
|332
|4,49%
|Aïcha Bourak Upr
|130
|1,76%
|Jean-Paul Burot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|97
|1,31%
|Dominique Hurel Liste d'unité ouvrière pour la défense des services publics et du logement social
|63
|0,85%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Sec
|Taux de participation
|39,43%
|Taux d'abstention
|60,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 661
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Rivoire (34 élus) En avant noisy avec laurent rivoire
|5 835
|58,46%
|
|Olivier Sarrabeyrouse (9 élus) Demain ensemble
|4 146
|41,53%
|
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Sec
|Taux de participation
|50,70%
|Taux d'abstention
|49,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,15%
|Nombre de votants
|10 413
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Rivoire En avant noisy avec laurent rivoire
|4 857
|48,37%
|Olivier Sarrabeyrouse "demain ensemble!" liste présentée par le front de gauche (parti communiste français, parti de gauche,gauche unitaire, ensemble), europe-ecologie/les verts, affirmation, mouvement citoyen.
|2 055
|20,46%
|Jean-Paul Lefebvre Agir pour tous les noiséens
|1 359
|13,53%
|Sarah Benhamou L'alliance noiséenne
|883
|8,79%
|Alda Pereira Lemaitre Rassemblement citoyen pour mieux vivre ensemble à noisy
|669
|6,66%
|Jean-Paul Burot Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|218
|2,17%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Sec
|Taux de participation
|50,67%
|Taux d'abstention
|49,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,53%
|Nombre de votants
|10 408
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