Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Sec : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Sec

Tête de listeListe
Souad Terki
Souad Terki Liste Horizons
UN NOUVEL ELAN POUR NOISY
  • Souad Terki
  • Lamine Coulibaly
  • Patricia Blanchard-Thomassian
  • Grégory Moriamé
  • Amadji N'Diaye
  • Djilali Bouchama
  • Sabrina Chaïeb
  • Lakhdar Kasmi Dit Kaced
  • Nahema Yahiaoui
  • Abdallah Aridhi
  • Sylvie Gamblin
  • Issame Korimbocus
  • Chloé Arése
  • Willyam Tang
  • Leïla Ahdri
  • Walid Ben Dhiab
  • Stéphanie Messina
  • Antony Gerard
  • Lina Mendaci
  • Samir Miloua
  • Zahra Barwane
  • Samba Sall
  • Houda Cheurfa
  • Brumond N'Diaye
  • Marie Christine Jobard
  • Ismail Mansour
  • Chahineze Kasmi
  • Marc-Arnold Buon
  • Nadia Touihri
  • Yacine El Mouchtaj
  • Lilia Caras
  • Sofiane Arab
  • Zahra El Boukhari
  • Vincent-Djilali Benmennad
  • Ashley Vernot
  • Fadibi Traore
  • Melissa Mouhous
  • Yamba Konombo
  • Sabrina Issaad
  • Reshad Keenoo
  • Katia Idris
  • David Din
  • Maël Fernandes
Olivier Deleu
Olivier Deleu Liste divers droite
Sauvons Noisy
  • Olivier Deleu
  • Farida Yemmi
  • Dref Mendaci
  • Catherine Rafaï
  • Saïd Yahia Cherif
  • Ismane Lesfar
  • Jonathan Moriamé
  • Axelle Tokyay-Asik
  • Fabrice Berfini
  • Alen Mayandu
  • Amon Jean-Marie Attikibe
  • Hélène Pradel
  • Karim Hamrani
  • Samira Buytendorp
  • Lionel Renoux
  • Agnès Meignant
  • Ibrahim Bektas
  • Ariane Dias
  • Pierre-Baptiste Cordier-Simonneau
  • Lisa Mendaci
  • François Duarte
  • Samia Redjem
  • Sylvain Cohen-Rabasse
  • Pascale Gander
  • Fabrice Desport
  • Giulia Mesnil
  • Yanis Moussaoui
  • Marie-Christine Denoncin Jacquemain
  • Makototo Nsiala
  • Radia Lefkir
  • Mehmet Burak Karacaer
  • Marie-Arlette Matisse
  • Jean-François Cadet
  • Jennifer Conrad
  • Hauak Marwan
  • Odile Yao
  • Johann Tonnerieux
  • Marie-Sarah Emilie Attikibe
  • Luc Pain
  • Duan Zhao
  • Jocelyn Bisson
  • Chloé Buytendorp
  • Frédéric Dang
  • Fatima Touati
  • Frédéric Fedoroff
Thomas Franceschini
Thomas Franceschini Liste divers centre
NOISY AU COEUR, LA LISTE CITOYENNE
  • Thomas Franceschini
  • Sarah Benhamou
  • Jean-Paul Lefebvre
  • Salimata Coulibaly
  • Georges Siavellis
  • Thoraya Amrani
  • Frédéric Rivoire
  • Muriel Padiou
  • Samy Bessaou
  • Naïma Aftab
  • Elie Lugard
  • Mauricette Zablocki
  • Grégory Lepoittevin
  • Emilie Topsent
  • Karim Daykha
  • Sonia Arandilla
  • Ilyes Hamideche
  • Juliette Galgoci--Ibri
  • Lassana Diarra
  • Hanifa Katibou
  • Francis Flouzat
  • Maria Guillen Jimenez
  • Jeremy Ben Haim
  • Gwendoline Le Mouel
  • Sid-Ali Smaïl
  • Geneviève Ouattara
  • Kamel Boulila
  • Florence Mattiuz
  • Bichoy Bolis
  • Lilou Legendre
  • Clément Batifoulier
  • Evelyne Ghestin
  • René Bikai
  • Sylvie Bris
  • Sinan Seker
  • Farida Belfodil
  • Lancine Cisse
  • Lilia Ziani
  • Mohamed Ben Ghanem
  • Valérie Mercier
  • Jacques Bastard
  • Assita Konate
  • Bernard Girault
  • Emma Moscardini
  • Laurent Rivoire
Medy Labidi
Medy Labidi Liste divers gauche
Ville ambitieuse et juste
  • Medy Labidi
  • Charlotte Le Provost
  • François Ronget
  • Manuela Suarez Granader
  • Marco Antonio Hormazabal
  • Selma Massour
  • Devanand Gunputh
  • Mary Vercauteren
  • Michel Staub
  • Martine Guilemin Day
  • Cédric Busenhard
  • Mireille-Cathy Moselly Briand
  • Loïc de Labarthe
  • Rafaelle Rinaudo
  • Abd El Kader Slifi
  • Ketty Saint-Maximin
  • Marouane Abachi
  • Lauréna Kramarz
  • Claude Pavard
  • Nicole Bourgineau
  • Belkacem Saoudi
  • Laetitia Lewi
  • Marc Gouëdard
  • Dominique Bigorne
  • Dramane Keita
  • Séverine Morin
  • David Nguyen
  • Laurence Munsch
  • Serge Toupiolle
  • Ratéba Aït Gacem
  • Frédéric Cicerone
  • Sandrine Vandendriessche
  • Alain Leblanc
  • Rosette Edjam
  • Jean-François Thomelin
  • Catherine Guichon
  • Tom Boutelet
  • Chloé de Quillacq
  • Marius Moreau
  • Nadia Akhliji-Belmahi
  • Stouden Saidane
  • Perle Solves
  • Jean-Louis Montazel
Olivier Sarrabeyrouse
Olivier Sarrabeyrouse Liste d'union à gauche
"Toujours Noisy"
  • Olivier Sarrabeyrouse
  • Hélène Clemente
  • Alain Gallais
  • Samia Fettal
  • Florent Lacaille--Albigés
  • Fatoumata Camara
  • Bruno Martinez
  • Claire Verdalle
  • Adrien Gantois
  • Amélie Canonne
  • Jean-Luc Le Coroller
  • Wiam Berhouma
  • Baptiste Gerbier
  • Marie-Josephe Hauray
  • Timothée Gauthiérot
  • Sandrine Louet
  • El-Hadj Mahmoud Ba
  • Pascale Labbe
  • Mourad Elkardoudi
  • Naïma Mokri
  • Zakaria Benhamra El Akhfach
  • Hasiba Khelifi
  • Alexandre Mathi
  • Malika El Mouch
  • Loïc Vénon
  • Samia Sehouane
  • Jaouad Merimi
  • Anissa Tazdaït
  • Albert Prissette
  • Marie-Jeanne Ebenge
  • Thierry Cantero
  • Marianne Lesou
  • Sylvain Gouhier
  • Sabira Chibout
  • Félix Hardouin
  • Anne Deo
  • Gilles Thomas
  • Dorothée Dirkelessian
  • Patrick Lascoux
  • Aruksha Kamalendran
  • Claude Grenier
  • Clémence Roturier
  • Alexandre Bas
  • Esra Yalcin
  • Gérard Lucas
Morad Khetala
Morad Khetala Liste Divers
NOISY UNIE
  • Morad Khetala
  • Nathalie Angius
  • Ludovic Tihar
  • Nadia Kadi
  • Richard Vanbutsel
  • Nadège Orsoni
  • Nourdine Hamache
  • Dieynaba Sy
  • Steeve Esteve
  • Marie-Jeanne Degois
  • Lahoucin El Batah
  • Carolyn Blanchard
  • Alexandre Ludinant
  • Bouchrati Ahmed Abdou
  • Joao Siril Makiadi
  • Monique Pouradier
  • David Schmitt
  • Salima Yousfi
  • Hamed Khider
  • Fatiha Derkaoui
  • Mickaël Jean Hammache
  • Hakima Lounis
  • Madani Boukebeche
  • Anita Soulé
  • Bocar Camara
  • Shaïma Bougahgouh
  • Nabil Moussaoui
  • Stéphanie Sadou-El Mejri
  • Belkacem Maali
  • Chiara Siccardi
  • Abdousalami Ahmed Abdou
  • Jihane Bellahcene
  • Marc Dechant
  • Rania Sharouda
  • Rayane Moutawakil
  • Francette Kancel
  • Paul Golluccio
  • Samira Chekhma
  • Smaïl Mekedem
  • Céline Legenre
  • Mimoune Rabhi
  • Peggy Lara Lucas
  • Ozgur Ekin
  • Rime Sharouda
Jean-Paul Burot
Jean-Paul Burot Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Jean-Paul Burot
  • Monique Dabat
  • Michel Richard
  • Carole Delpuech
  • Valency Laplagne
  • Marthe Mackosso
  • Philippe Ragonneau
  • Aurélia Amable
  • Jean-Marie Simon
  • Brigitte Déliot
  • Sega Toure
  • Maryline Pyrame
  • Samy Hamidou
  • Marie Fouquet
  • Patrick Destouches
  • Maeva Crouard
  • Aly Coulibaly
  • Neslie Ndjembo
  • Djillali Ouissou
  • Yamina Pretet
  • Philippe Noël
  • Gislaine Laplagne
  • Ibrahima Seck
  • Gala Le Cam
  • Younece Maatar
  • Lucie Nga Bikoe
  • Hugo Lamaze
  • Lise Khelfaoui
  • Anthony Bernus
  • Pamela Ingrid Ngalou
  • Djabir Cherifi
  • Fatima Taktaby
  • Jacques Chérel
  • Nicole Richard
  • Henri Ndjembo
  • Monique Germay
  • Michel Le Cam
  • Linda Mouaci
  • Edouard de Oliveira
  • Ez-Zohra Ouahmi
  • Jérémy Richard
  • Oumou Daouda Diallo
  • Serge Gerard
Corinne Corbani
Corinne Corbani Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière défense population services publics
  • Corinne Corbani
  • Fabio Champion
  • Dominique Hurel
  • Laurent Roux
  • Marie-José Serre
  • Patrick Champion
  • Cécile Odoyer
  • David Henry
  • Sabine Souillard
  • Renaud Ruel
  • Sibel Ekici
  • Mor Loum
  • Cassandra Bisson
  • Cheha Abdullah
  • Elise Godin
  • Nathan Champion
  • Lidiana Jean Louis
  • Mahamadou Diarra
  • Penda Doucoure
  • Nicolas Carlier
  • Marie-Christine Neto Pereira
  • Victor Matondo
  • Marie Blanc
  • Bassirou Diallo
  • Ayssatou Camara
  • Thomas Reith
  • Patricia Mbaya
  • Abdelkerim Labidi
  • Ghislaine Paget
  • Francisco Moncada
  • Niamey Toure
  • Jean-Marie Nafraichoux
  • Sylvie Ekwalla
  • Kamel Boudjella
  • Marie-France Bavarot
  • Félix Souradjou
  • Azra Yildirim
  • Vincent Bonnerue
  • Ikram Benghanem
  • Abdallah Abbadi
  • Louise Ferdinand
  • Mohamed Adnaouene
  • Madeleine Henry
  • Alain Philippon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Sarrabeyrouse
Olivier Sarrabeyrouse (34 élus) "votez noisy" votre liste de progrès social, écologique et solidaire 		4 503 53,67%
  • Olivier Sarrabeyrouse
  • Anne Déo
  • Timothée Gauthiérot
  • Corinne Bord
  • Florent Lacaille-Albiges
  • Pascale Labbe
  • Bruno Martinez
  • Wiam Berhouma
  • Philippe Bouaziz
  • Naïma Mokri
  • Médy Labidi
  • Samia Sehouane
  • Samy Bessaou
  • Julie Grünebaum
  • Patrick Lascoux
  • Samia Fettal
  • Gilles Thomas
  • Sandrine Louet
  • Dominique Busson
  • Fatoumata Camara
  • Elhadj Mahmoud Ba
  • Hakima Lounis
  • Baptiste Gerbier
  • Monique Gascoin
  • Zakaria Benhamra
  • Françoise Célati
  • Jean-Luc Le Coroller
  • Valérie Gobertiere
  • François Ronget
  • Anne Raynal
  • Albert Prissette
  • Charlotte Le Provost
  • Lahoucin El Batah
  • Séréna Yahmi
Laurent Rivoire
Laurent Rivoire (8 élus) 100% noisy 		3 285 39,15%
  • Laurent Rivoire
  • Souad Terki
  • Karim Hamrani
  • Laurence Cordeau
  • Dref Mendaci
  • Jennifer Jobard
  • Thomas Franceschini
  • Stéphania Sannier
Jean-Paul Lefebvre
Jean-Paul Lefebvre (1 élu) Agir pour noisy 		602 7,17%
  • Jean-Paul Lefebvre
Participation au scrutin Noisy-le-Sec
Taux de participation 44,08%
Taux d'abstention 55,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 596

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Sarrabeyrouse
Olivier Sarrabeyrouse "votez noisy" votre liste de progrès social, écologique et solidaire 		2 425 32,85%
Laurent Rivoire
Laurent Rivoire 100% noisy 		2 066 27,99%
Anne Déo
Anne Déo Ecologie solidarités noisy en commun 		934 12,65%
Jean-Paul Lefebvre
Jean-Paul Lefebvre Agir pour noisy 		852 11,54%
Corinne Bord
Corinne Bord Noisy envie 		481 6,51%
Alexandre Ben Haïm
Alexandre Ben Haïm Une energie nouvelle pour noisy 		332 4,49%
Aïcha Bourak
Aïcha Bourak Upr 		130 1,76%
Jean-Paul Burot
Jean-Paul Burot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		97 1,31%
Dominique Hurel
Dominique Hurel Liste d'unité ouvrière pour la défense des services publics et du logement social 		63 0,85%
Participation au scrutin Noisy-le-Sec
Taux de participation 39,43%
Taux d'abstention 60,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 661

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Rivoire
Laurent Rivoire (34 élus) En avant noisy avec laurent rivoire 		5 835 58,46%
  • Laurent Rivoire
  • Marie-Rose Harenger
  • Dref Mendaci
  • Laurence Cordeau
  • Karim Hamrani
  • Stéphanie Sannier
  • Bernard Girault
  • Jennifer Jobard
  • Thomas Franceschini
  • Yveline Jen
  • Olivier Deleu
  • Elisabeth Lefeuvre
  • Jean Thary
  • Axelle Asik
  • Alexandre Ben Haim
  • Maryvonne Moya
  • Pierre Lerenard
  • Sarra Ben Ali
  • Guillaume Salomon
  • Nicole Rivoire
  • Said Yahia-Cherif
  • Patricia Blanchard
  • Marcel Soligny
  • Samira Buytendorp
  • Ibrahim Diarra
  • Karine Suissa
  • Miloud Gherras
  • Emilie Topsent
  • Sylvain Nicolas-Nelson
  • Souad Terki
  • Julien Ragaz
  • Dulcinée Avril
  • Fadhil Korimbocus
  • Katia Gravelot
Olivier Sarrabeyrouse
Olivier Sarrabeyrouse (9 élus) Demain ensemble 		4 146 41,53%
  • Olivier Sarrabeyrouse
  • Anne Deo
  • Jean-Paul Lefebvre
  • Pascale Labbe
  • Gilles Garnier
  • Corinne Bord
  • Patrick Lascoux
  • Christiane Del Pozo
  • Francis Flouzat
Participation au scrutin Noisy-le-Sec
Taux de participation 50,70%
Taux d'abstention 49,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,15%
Nombre de votants 10 413

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Rivoire
Laurent Rivoire En avant noisy avec laurent rivoire 		4 857 48,37%
Olivier Sarrabeyrouse
Olivier Sarrabeyrouse "demain ensemble!" liste présentée par le front de gauche (parti communiste français, parti de gauche,gauche unitaire, ensemble), europe-ecologie/les verts, affirmation, mouvement citoyen. 		2 055 20,46%
Jean-Paul Lefebvre
Jean-Paul Lefebvre Agir pour tous les noiséens 		1 359 13,53%
Sarah Benhamou
Sarah Benhamou L'alliance noiséenne 		883 8,79%
Alda Pereira Lemaitre
Alda Pereira Lemaitre Rassemblement citoyen pour mieux vivre ensemble à noisy 		669 6,66%
Jean-Paul Burot
Jean-Paul Burot Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		218 2,17%
Participation au scrutin Noisy-le-Sec
Taux de participation 50,67%
Taux d'abstention 49,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,53%
Nombre de votants 10 408

Villes voisines de Noisy-le-Sec

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