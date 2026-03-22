Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Sec : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Noisy-le-Sec

Le deuxième tour des élections municipales à Noisy-le-Sec a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Deleu
Olivier Deleu Liste divers droite
Sauvons Noisy
  • Olivier Deleu
  • Farida Yemmi
  • Dref Mendaci
  • Catherine Rafaï
  • Saïd Yahia Cherif
  • Ismane Lesfar
  • Jonathan Moriamé
  • Axelle Tokyay-Asik
  • Fabrice Berfini
  • Alen Mayandu
  • Amon Jean-Marie Attikibe
  • Hélène Pradel
  • Karim Hamrani
  • Samira Buytendorp
  • Lionel Renoux
  • Agnès Meignant
  • Ibrahim Bektas
  • Ariane Dias
  • Pierre-Baptiste Cordier-Simonneau
  • Lisa Mendaci
  • François Duarte
  • Samia Redjem
  • Sylvain Cohen-Rabasse
  • Pascale Gander
  • Fabrice Desport
  • Giulia Mesnil
  • Yanis Moussaoui
  • Marie-Christine Denoncin Jacquemain
  • Makototo Nsiala
  • Radia Lefkir
  • Mehmet Burak Karacaer
  • Marie-Arlette Matisse
  • Jean-François Cadet
  • Jennifer Conrad
  • Hauak Marwan
  • Odile Yao
  • Johann Tonnerieux
  • Marie-Sarah Emilie Attikibe
  • Luc Pain
  • Duan Zhao
  • Jocelyn Bisson
  • Chloé Buytendorp
  • Frédéric Dang
  • Fatima Touati
  • Frédéric Fedoroff
Thomas Franceschini
Thomas Franceschini Liste divers centre
NOISY AU COEUR, LA LISTE CITOYENNE
  • Thomas Franceschini
  • Sarah Benhamou
  • Medy Labidi
  • Souad Terki
  • François Ronget
  • Salimata Coulibaly
  • Grégory Lepoittevin
  • Muriel Padiou
  • Marco Antonio Hormazabal
  • Thoraya Amrani
  • Georges Siavellis
  • Emilie Topsent
  • Samy Bessaou
  • Sonia Arandilla
  • Frédéric Rivoire
  • Charlotte Le Provost
  • Michel Staub
  • Selma Massour
  • Elie Lugard
  • Amadji N'Diaye
  • Lassana Diarra
  • Juliette Galgoci--Ibri
  • Grégory Moriamé
  • Manuela Suarez Granader
  • Walid Ben Dhiab
  • Leïla Ahdri
  • Djilali Bouchama
  • Mary Vercauteren
  • Kamel Boulila
  • Florence Mattiuz
  • Devanand Gunputh
  • Hanifa Katibou
  • Bichoy Bolis
  • Rafaelle Rinaudo
  • Ilyes Hamideche
  • Valérie Mercier
  • Jeremy Ben Haim
  • Evelyne Ghestin
  • Lancine Cisse
  • Geneviève Ouattara
  • Sinan Seker
  • Lilou Legendre
  • Sid-Ali Smaïl
  • Naïma Aftab
Olivier Sarrabeyrouse
Olivier Sarrabeyrouse Liste d'union à gauche
"Toujours Noisy"
  • Olivier Sarrabeyrouse
  • Hélène Clemente
  • Alain Gallais
  • Samia Fettal
  • Florent Lacaille--Albigés
  • Fatoumata Camara
  • Bruno Martinez
  • Claire Verdalle
  • Adrien Gantois
  • Amélie Canonne
  • Jean-Luc Le Coroller
  • Wiam Berhouma
  • Baptiste Gerbier
  • Marie-Josephe Hauray
  • Timothée Gauthiérot
  • Sandrine Louet
  • El-Hadj Mahmoud Ba
  • Pascale Labbe
  • Mourad Elkardoudi
  • Naïma Mokri
  • Zakaria Benhamra El Akhfach
  • Hasiba Khelifi
  • Alexandre Mathi
  • Malika El Mouch
  • Loïc Vénon
  • Samia Sehouane
  • Jaouad Merimi
  • Anissa Tazdaït
  • Albert Prissette
  • Marie-Jeanne Ebenge
  • Thierry Cantero
  • Marianne Lesou
  • Sylvain Gouhier
  • Sabira Chibout
  • Félix Hardouin
  • Anne Deo
  • Gilles Thomas
  • Dorothée Dirkelessian
  • Patrick Lascoux
  • Aruksha Kamalendran
  • Claude Grenier
  • Clémence Roturier
  • Alexandre Bas
  • Esra Yalcin
  • Gérard Lucas
Morad Khetala
Morad Khetala Liste Divers
NOISY UNIE
  • Morad Khetala
  • Nathalie Angius
  • Ludovic Tihar
  • Nadia Kadi
  • Richard Vanbutsel
  • Nadège Orsoni
  • Nourdine Hamache
  • Dieynaba Sy
  • Steeve Esteve
  • Marie-Jeanne Degois
  • Lahoucin El Batah
  • Carolyn Blanchard
  • Alexandre Ludinant
  • Bouchrati Ahmed Abdou
  • Joao Siril Makiadi
  • Monique Pouradier
  • David Schmitt
  • Salima Yousfi
  • Hamed Khider
  • Fatiha Derkaoui
  • Mickaël Jean Hammache
  • Hakima Lounis
  • Madani Boukebeche
  • Anita Soulé
  • Bocar Camara
  • Shaïma Bougahgouh
  • Nabil Moussaoui
  • Stéphanie Sadou-El Mejri
  • Belkacem Maali
  • Chiara Siccardi
  • Abdousalami Ahmed Abdou
  • Jihane Bellahcene
  • Marc Dechant
  • Rania Sharouda
  • Rayane Moutawakil
  • Francette Kancel
  • Paul Golluccio
  • Samira Chekhma
  • Smaïl Mekedem
  • Céline Legenre
  • Mimoune Rabhi
  • Peggy Lara Lucas
  • Ozgur Ekin
  • Rime Sharouda

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Sec

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier SARRABEYROUSE
Olivier SARRABEYROUSE (Ballotage) "Toujours Noisy" 		3 416 33,75%
Thomas FRANCESCHINI
Thomas FRANCESCHINI (Ballotage) NOISY AU COEUR, LA LISTE CITOYENNE 		1 987 19,63%
Morad KHETALA
Morad KHETALA (Ballotage) NOISY UNIE 		1 507 14,89%
Olivier DELEU
Olivier DELEU (Ballotage) Sauvons Noisy 		1 212 11,98%
Medy LABIDI
Medy LABIDI Ville ambitieuse et juste 		941 9,30%
Souad TERKI
Souad TERKI UN NOUVEL ELAN POUR NOISY 		765 7,56%
Jean-Paul BUROT
Jean-Paul BUROT Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		188 1,86%
Corinne CORBANI
Corinne CORBANI Liste ouvrière défense population services publics 		104 1,03%
Participation au scrutin Noisy-le-Sec
Taux de participation 48,68%
Taux d'abstention 51,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 10 381

Source : ministère de l’Intérieur

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