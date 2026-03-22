Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Sec : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Sec [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Noisy-le-Sec sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Noisy-le-Sec.
L'actu des élections municipales 2026 à Noisy-le-Sec
11:52 - Quels étaient les résultats de l'élection à Noisy-le-Sec dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Noisy-le-Sec ont vu Olivier Sarrabeyrouse (Union de la gauche) arriver en tête dimanche dernier avec 33,75 % des votes. Thomas Franceschini (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 19,63 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Olivier Sarrabeyrouse a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020. Par ailleurs, avec 14,89 %, Morad Khetala est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Olivier Deleu, portant la nuance Divers droite, a terminé avec 11,98 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Noisy-le-Sec, le vote a vu 48,68 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Noisy-le-Sec
Le deuxième tour des élections municipales à Noisy-le-Sec a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Deleu
Liste divers droite
Sauvons Noisy
|
|
Thomas Franceschini
Liste divers centre
NOISY AU COEUR, LA LISTE CITOYENNE
|
|
Olivier Sarrabeyrouse
Liste d'union à gauche
"Toujours Noisy"
|
|
Morad Khetala
Liste Divers
NOISY UNIE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Sec
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier SARRABEYROUSE (Ballotage) "Toujours Noisy"
|3 416
|33,75%
|Thomas FRANCESCHINI (Ballotage) NOISY AU COEUR, LA LISTE CITOYENNE
|1 987
|19,63%
|Morad KHETALA (Ballotage) NOISY UNIE
|1 507
|14,89%
|Olivier DELEU (Ballotage) Sauvons Noisy
|1 212
|11,98%
|Medy LABIDI Ville ambitieuse et juste
|941
|9,30%
|Souad TERKI UN NOUVEL ELAN POUR NOISY
|765
|7,56%
|Jean-Paul BUROT Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|188
|1,86%
|Corinne CORBANI Liste ouvrière défense population services publics
|104
|1,03%
|Participation au scrutin
|Noisy-le-Sec
|Taux de participation
|48,68%
|Taux d'abstention
|51,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Nombre de votants
|10 381
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Noisy-le-Sec
- Noisy-le-Sec (93130)
- Ecole primaire à Noisy-le-Sec
- Maternités à Noisy-le-Sec
- Crèches et garderies à Noisy-le-Sec
- Classement des collèges à Noisy-le-Sec
- Salaires à Noisy-le-Sec
- Impôts à Noisy-le-Sec
- Dette et budget de Noisy-le-Sec
- Climat et historique météo de Noisy-le-Sec
- Accidents à Noisy-le-Sec
- Délinquance à Noisy-le-Sec
- Inondations à Noisy-le-Sec
- Nombre de médecins à Noisy-le-Sec
- Pollution à Noisy-le-Sec
- Entreprises à Noisy-le-Sec
- Prix immobilier à Noisy-le-Sec