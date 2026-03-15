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19:21 - Analyse socio-économique de Noisy-le-Sec : perspectives électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Noisy-le-Sec regorge de diversité et d'activités. Avec ses 45 915 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 828 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 26 170 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (43,55%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Noisy-le-Sec forme une communauté diversifiée, avec ses 11 674 résidents étrangers, soit 25,43% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 300 €/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 16,29%, révélant une situation économique mitigée. À Noisy-le-Sec, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Noisy-le-Sec ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Noisy-le-Sec en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 10,86% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 24,91% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 10,01% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Noisy-le-Sec comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 14,62% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 15,87% pour le parti à la flamme. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélie Trouvé.

16:58 - La commune de Noisy-le-Sec plutôt abstentionniste lors des élections Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale à Noisy-le-Sec avait été marqué par une abstention de 60,57 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 39,43 %) alors que progressait le Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 30,28 % dans la ville (participation de 69,72 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 56,52 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 38,83 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 61,68 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres esquissent à l'arrivée une contrée frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux tendances françaises. Pour ces municipales 2026, cette donnée à Noisy-le-Sec sera en conséquence essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Noisy-le-Sec : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes 2024 à Noisy-le-Sec, les choix s'étaient majoritairement portés sur Manon Aubry (41,32%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Noisy-le-Sec portaient leur choix sur Aurélie Trouvé (Union de la gauche) avec 64,57% au premier tour. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. .

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Noisy-le-Sec lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Noisy-le-Sec plébiscitaient Aurélie Trouvé (Nupes) avec 52,37% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 71,18%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Noisy-le-Sec plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 52,52% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 18,37%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 75,09% pour Emmanuel Macron, contre 24,91% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Noisy-le-Sec révèle ainsi une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Les impôts à Noisy-le-Sec : une tendance stable au cours des dernières années Reflet d'une fiscalité stabilisée depuis 2020 à Noisy-le-Sec, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 28,46 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 1 263 380 €. Une recette bien loin des 15 194 640 € perçus en 2020. Précisons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Noisy-le-Sec a évolué pour se fixer à 47,93 % en 2024 (contre 28,64 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Noisy-le-Sec a représenté 1 265 euros en 2024 (contre 1 267 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Noisy-le-Sec Quels enseignements tirer des résultats des dernières municipales à Noisy-le-Sec ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Olivier Sarrabeyrouse (Divers gauche) a imposé son rythme avec 32,85% des soutiens. Derrière, Laurent Rivoire (Union des Démocrates et Indépendants) a engrangé 2 066 votes (27,99%). Le trio de tête a été complété par Anne Déo (Europe Ecologie-Les Verts), avec 934 bulletins (12,65%). Avec un écart aussi maigre, la configuration du 2ème tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Olivier Sarrabeyrouse l'a finalement emporté avec 53,67% des suffrages, face à Laurent Rivoire rassemblant 3 285 électeurs inscrits (39,15%) et Jean-Paul Lefebvre réunissant 7,17% des voix. À rebours du premier tour, l’avance s’est considérablement accrue de façon marquée ce qui a mené à une victoire large et incontestée. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Olivier Sarrabeyrouse a probablement pu profiter du report de voix des électeurs Europe Ecologie-Les Verts, ajoutant 2 078 voix supplémentaires entre les deux tours.