Résultat municipale 2026 à Noisy-le-Sec (93130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Noisy-le-Sec a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Noisy-le-Sec, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Noisy-le-Sec [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier SARRABEYROUSE
Olivier SARRABEYROUSE "Toujours Noisy" 		3 416 33,75%
Thomas FRANCESCHINI
Thomas FRANCESCHINI NOISY AU COEUR, LA LISTE CITOYENNE 		1 987 19,63%
Morad KHETALA
Morad KHETALA NOISY UNIE 		1 507 14,89%
Olivier DELEU
Olivier DELEU Sauvons Noisy 		1 212 11,98%
Medy LABIDI
Medy LABIDI Ville ambitieuse et juste 		941 9,30%
Souad TERKI
Souad TERKI UN NOUVEL ELAN POUR NOISY 		765 7,56%
Jean-Paul BUROT
Jean-Paul BUROT Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		188 1,86%
Corinne CORBANI
Corinne CORBANI Liste ouvrière défense population services publics 		104 1,03%
Participation au scrutin Noisy-le-Sec
Taux de participation 48,68%
Taux d'abstention 51,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 10 381

Source : ministère de l’Intérieur

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