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19:19 - Dynamique électorale à Nomain : une analyse socio-démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Nomain, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 31,24% de cadres pour 2 618 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 192 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 439 foyers fiscaux. Dans la commune, 17,99% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 29,18% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,89% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 42,37% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 139,09 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Nomain incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - L'avancée du Rassemblement national RN à Nomain avant les municipales Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Nomain en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 21,26% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,82% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 17,23% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Nomain comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 32,11% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 37,61% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 41,75% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Nomain très mobilisés lors des scrutins En ce jour de municipales 2026 à Nomain, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était stabilisée à 71,31 % à la fin du premier tour (un niveau exceptionnel face aux 55,3 % de la moyenne nationale). 593 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du coronavirus. On observe pourtant traditionnellement qu'une municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les citoyens participent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 21,52 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 44,21 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,98 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 47,32 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Il y a deux ans, Nomain avait opté pour la droite Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Nomain, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (32,11%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Nomain avaient ensuite favorisé Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) avec 37,68% au premier tour, devant Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) avec 37,61%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Charlotte Parmentier-Lecocq culminant à 58,25% des votes sur place. La situation politique de Nomain a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Nomain : des verdicts éminemment instructifs dans les urnes en 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Nomain portaient leur choix sur Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) avec 35,01% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,40%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Nomain tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,53% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,26%. Lors de la finale de l'élection à Nomain, les électeurs accordaient 63,18% pour Emmanuel Macron, contre 36,82% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Nomain révèle une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Pour les municipales, comment a évolué l'imposition à Nomain ? Pour ce qui est des contributions locales à Nomain, la facture moyenne payée par ménage imposable a représenté 538 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 519 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 36,12 % en 2024 (contre près de 15,79 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 7 400 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 367 400 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 15,82 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Nomain ? Les forces politiques en présence restent déterminées par l'issue des dernières élections municipales en date à Nomain. Seule en lice, 'Poursuivons ensemble pour nomain' menée par Pascal Delplanque a sans surprise obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Nomain, cet équilibre pose les bases. À la suite de ce scrutin sans véritable confrontation, l'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux. La liste des candidats donne certainement d'ores et déjà une première réponse.