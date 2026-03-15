Résultat municipale 2026 à Nomain (59310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nomain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nomain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nomain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie DERNAUCOURT
Stéphanie DERNAUCOURT (18 élus) ENSEMBLE CONSTRUISONS LE NOMAIN DE DEMAIN 		695 52,57%
  • Stéphanie DERNAUCOURT
  • Jean-Louis LAURETTE
  • Dominique MEURISSE
  • Cyril LAMAND
  • Patricia DUFOUR
  • Benoit CASIEZ
  • Amandine DUVINAGE
  • Jean-Luc GRAS
  • Suzie DELGRANGE
  • Patrick VERSELLE
  • Nathalie LAHOUSTE
  • Gérard SOÏKA
  • Marie FONTENIT
  • Christophe MORTREUX
  • Isabelle BOUCHART
  • Gaëtan DELEBASSEE
  • Laura DECOURCELLE
  • Adam LAKHOITRI
Christophe VANGHELLE
Christophe VANGHELLE (4 élus) UNE NOUVELLE ENERGIE POUR NOMAIN 		627 47,43%
  • Christophe VANGHELLE
  • Mélodie DELOUX
  • Angélique GALLAIS
  • Julien SOIR
Participation au scrutin Nomain
Taux de participation 63,13%
Taux d'abstention 36,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Nombre de votants 1 380

Source : ministère de l’Intérieur

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