En direct

19:17 - Élections à Nonancourt : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Nonancourt comme dans toute la France. Avec ses 2 300 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 149 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 488 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (66,62%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 23,06% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 103 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,76%, annonçant une situation économique instable. À Nonancourt, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, se joignent aux défis français.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Nonancourt aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté à la dernière campagne municipale à Nonancourt en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 32,09% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 52,98% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 31,03% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN arrachait 51,24% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,07% pour les européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 48,93% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,63% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Christine Loir.

16:58 - À Nonancourt, l'abstention s'annonce forte aux municipales En ce jour d'élections municipales à Nonancourt, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. La fuite des électeurs atteignait 76,83 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (largement au-dessus des 55,3 % nationaux) alors que l'épidémie de Covid avait découragé un grand nombre d'électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'élever à 27,29 % au premier tour (contre 26,31 % en France). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 58,78 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 43,56 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 55,74 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - À Nonancourt, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Christine Loir (Rassemblement National) en tête avec 48,93% au premier tour, devant Julien Canin (Majorité présidentielle) avec 26,80%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christine Loir culminant à 51,63% des votes dans la commune. Les Européennes près d'un mois plus tôt à Nonancourt avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,07%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 14,41% des votes. Une sorte de répétition des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Nonancourt : ce qu'il faut comprendre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Nonancourt portaient leur choix sur Christine Loir (RN) avec 31,03% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,24% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Nonancourt plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 32,09% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 26,63%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,98% pour Marine Le Pen, contre 47,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Nonancourt se positionne comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Les premières municipales à Nonancourt depuis la réforme fiscale À Nonancourt, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 13,13 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 48 600 euros environ la même année. Une recette bien loin des 241 400 euros perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Nonancourt s'est établi à 51,51 % en 2024 (contre 31,27 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Nonancourt a atteint 706 € en 2024 contre 550 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Nonancourt Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Nonancourt. Sans aucune opposition, 'Nonancourt 2020' menée par Eric Aubry a sans surprise obtenu 265 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Nonancourt, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Lors de ces nouvelles municipales cette fois, le défi sera de savoir si une véritable opposition arrive à se constituer. La publication des candidats (voir ci-dessous) apporte déjà un début de réponse limpide.