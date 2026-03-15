Résultat municipale 2026 à Nonancourt (27320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nonancourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nonancourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nonancourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Loup JUSTEAU
Jean-Loup JUSTEAU (16 élus) NONANCOURT 2026, TOUJOURS AVEC VOUS ! 		403 69,48%
  • Jean-Loup JUSTEAU
  • Chantal BREUX
  • Patrice LARGE
  • Marie-Laure LEHR
  • Jean-François BOTTOLLIER-DEPOIS
  • Valéria LARGE
  • Jérôme POMET-BAGUR
  • Soraya NAJIH
  • Stéphane LESIMPLE
  • Aoitif BOURDELAS
  • Thierry ANGOULVANT
  • Isabelle CHAIRRUAU
  • Patrick BOUILLARD
  • Marie Julie MAINI
  • Christophe NEDELLEC
  • Axellle POLY
Vincent VALLEE
Vincent VALLEE (3 élus) NONANCOURT POUR TOUS 		177 30,52%
  • Vincent VALLEE
  • Nathalie PUECH
  • Amaury BERTHOULT
Participation au scrutin Nonancourt
Taux de participation 43,83%
Taux d'abstention 56,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 611

Source : ministère de l’Intérieur

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