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19:19 - Le poids démographique et économique de Nordausques aux municipales Les données démographiques et socio-économiques de Nordausques mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des municipales. Avec une densité de population de 218 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,13%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles possédant au moins une voiture (89,52%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 625 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,01%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,27%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Nordausques mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,38% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Nordausques ? Le parti à la flamme était absent à la dernière municipale à Nordausques en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 45,06% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 66,56% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 26,40% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 61,58% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 51,75% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 63,12% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - La commune de Nordausques plutôt mobilisée lors des élections Pour ces élections municipales, la mobilisation des votants à Nordausques sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. En 2020, la participation s'était stabilisée à 48,99 % à la fin du premier tour, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que la pandémie du coronavirus avait découragé beaucoup d'électeurs. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 82,69 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 58,33 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,49 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 58,99 % des inscrits. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - À Nordausques, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite L'orientation des électeurs de Nordausques a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (51,75%). Les élections législatives à Nordausques qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Christine Engrand (Rassemblement National) en tête avec 63,12% au premier tour, devant Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 16,45%. Les votants tranchaient d'ailleurs le sujet sans trembler dans la circonscription, avec le score écrasant de 50,70%

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Nordausques il y a 4 ans ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Nordausques plébiscitaient Faustine Maliar (LR) avec 34,93% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Christine Engrand (Rassemblement National) en première position avec 61,58% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Nordausques votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (45,06%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 20,06%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,56% pour Marine Le Pen, contre 33,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Nordausques un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Nordausques : la fiscalité relevée en amont du scrutin municipal S'agissant de la pression fiscale de Nordausques, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 626 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 379 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 39,34 % en 2024 (contre 13,12 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 470 € de recettes en 2024, loin des quelque 99 700 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 9,92 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Nordausques Les équilibres politiques locaux en 2026 sont toujours marqués par le résultat du dernier scrutin municipal à Nordausques. Seule en lice, 'Bien vivre ensemble à nordausques' menée par Gilles Debove a sans surprise obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Nordausques, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Un mandat après cette élection sans véritable concurrence, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats.