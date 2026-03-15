Résultat municipale 2026 à Nordausques (62890) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nordausques a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nordausques, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nordausques [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles DEBOVE
Gilles DEBOVE (12 élus) NORDAUSQUES ENSEMBLE AVEC COEUR ET DETERMINATION 		395 57,41%
  • Gilles DEBOVE
  • Ingrid BRIENNE
  • André EVRARD
  • Sabine DUCROCQ
  • Bernard LEROY
  • Aurélie DELVARE
  • Maxence DELVAL
  • Cindy RENAUX
  • Cyrille LAUDE
  • Jessica GHISKIER
  • Vincent COPPIN
  • Nadia PERON
Gérard DUCROCQ
Gérard DUCROCQ (3 élus) Unis pour Nordausques 		293 42,59%
  • Gérard DUCROCQ
  • Anne DELBENDE
  • Kévin GUILBERT
Participation au scrutin Nordausques
Taux de participation 81,29%
Taux d'abstention 18,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Nombre de votants 708

Source : ministère de l’Intérieur

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