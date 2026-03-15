En direct

19:19 - Comprendre l'électorat de Norroy-le-Veneur : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Norroy-le-Veneur, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,45%. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,84%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 497 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,50%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,64%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,74%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Norroy-le-Veneur, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Un Rassemblement national bien ancré à Norroy-le-Veneur Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale à Norroy-le-Veneur il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 21,17% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,34% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 18,57% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 41,02% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 31,20% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 35,67% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 38,96% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Norroy-le-Veneur : le point sur l'abstention Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 30,97 % à Norroy-le-Veneur lors des municipales de 2020, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors qu'en raison du Covid, une part importante des électeurs avaient opté pour rester chez eux. De longue date, les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se déplacent le plus massivement, s'agissant d'élire leur maire et leur président. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 72,78 %. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 45,71 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 65,14 %. Juste avant, le scrutin européen avait réuni 52,94 % des électeurs locaux. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville s'affiche à l'arrivée comme une contrée moins participative que la moyenne. En ce jour d'élections municipales 2026 à Norroy-le-Veneur, cette réalité sera en définitive très observée.

15:59 - Les votes de 2024 : quels résultats à Norroy-le-Veneur ? Le paysage politique de Norroy-le-Veneur a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter. Lors des dernières européennes, le podium à Norroy-le-Veneur s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,20%), en première position devant Raphaël Glucksmann (17,39%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,58%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Norroy-le-Veneur portaient leur choix sur Belkhir Belhaddad (Ensemble !) avec 35,67% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Belkhir Belhaddad culminant à 61,04% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Norroy-le-Veneur : des verdicts très significatifs dans les urnes il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Norroy-le-Veneur s'affirme comme une municipalité de tradition centriste. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Norroy-le-Veneur votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,32%), devant Marine Le Pen qui récoltait 21,17%. Lors de la finale de l'élection à Norroy-le-Veneur, les électeurs accordaient 57,66% pour Emmanuel Macron, contre 42,34% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Norroy-le-Veneur accordaient leurs suffrages à Belkhir Belhaddad (Ensemble !) avec 24,29% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Belkhir Belhaddad virant de nouveau en tête avec 58,98% des voix.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan sur les impôts pour la maire de Norroy-le-Veneur ? Pour ce qui est des contributions locales à Norroy-le-Veneur, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint environ 1 034 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 619 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est stabilisé à près de 23,68 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Rappelons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %, soit une hausse de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 5 500 euros en 2024. Un apport qui est loin des quelque 123 600 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 7,52 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Norroy-le-Veneur Les résultats des municipales il y a 6 ans à Norroy-le-Veneur se sont avérés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Seule en lice, 'Un elan qui se poursuit' menée par Nathalie Rousseau a naturellement rassemblé 208 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Norroy-le-Veneur, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Lors de ces nouvelles élections cette fois, l'enjeu sera de déterminer si une véritable opposition se manifeste face à cette hégémonie. La liste des candidatures (voir ci-dessous) fournit sans aucun doute d'ores et déjà un début de réponse.