Résultat municipale 2026 à Norroy-le-Veneur (57140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Norroy-le-Veneur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Norroy-le-Veneur, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Norroy-le-Veneur [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie ROUSSEAU
Nathalie ROUSSEAU (12 élus) Ensemble, continuons ! 		293 59,55%
  • Nathalie ROUSSEAU
  • Sylvain MARTIN
  • Enza BAROTTE
  • Raymond BECKER
  • Karine WEBER
  • Antoine ROSANO
  • Catherine LÉCUYER
  • Pierre MAGRA
  • Lise BONIFAZZI
  • Geoffrey FOURNY
  • Anne-France COLNAT
  • Patrice PIOVAN
Annabelle GAUDINOT
Annabelle GAUDINOT (3 élus) NORROY LE VENEUR, AUTREMENT 		199 40,45%
  • Annabelle GAUDINOT
  • Philippe FAVRE-MONNET
  • Justine KREMER
Participation au scrutin Norroy-le-Veneur
Taux de participation 63,24%
Taux d'abstention 36,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 499

Source : ministère de l’Intérieur

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