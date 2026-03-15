Résultat municipale 2026 à Notre-Dame-de-Bondeville (76960) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Notre-Dame-de-Bondeville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Notre-Dame-de-Bondeville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Notre-Dame-de-Bondeville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain QUIBEL
Alain QUIBEL (22 élus) OSEZ LE RENOUVEAU 		1 270 50,58%
  • Alain QUIBEL
  • Chantal JARNIOU
  • Thomas AZOULAY
  • Sandrine BELHACHE-DIET
  • Philippe GUERIN
  • Catherine DESMARAIS
  • Claude GOUPIL
  • Patricia HAUCHARD
  • Lyes DAIBECHE
  • Stéphanie DELBOS
  • Arnaud TERRIER
  • Fanny DUPRE
  • Stéphane DUPONQ
  • Claire ROY
  • Mickaël VIGREUX
  • Mélodie SERVO
  • Yves VAN HOORDE
  • Sandrine LEGUIDARD
  • Jean-Luc JOSSE
  • Liliane MAUGER
  • Alexis LEROUX
  • Yu DONG
Myriam MULOT
Myriam MULOT (4 élus) TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE DAME DE BONDEVILLE 		667 26,56%
  • Myriam MULOT
  • Guillaume SERIS
  • Anne BENARD
  • Christian FOSSOUL
Virginie BOTTAIS
Virginie BOTTAIS (3 élus) Alliance Bondevillaise 		574 22,86%
  • Virginie BOTTAIS
  • David LABORDE
  • Stéphanie HOTKA
Participation au scrutin Notre-Dame-de-Bondeville
Taux de participation 59,05%
Taux d'abstention 40,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 2 616

Source : ministère de l’Intérieur

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