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19:20 - Élections municipales à Notre-Dame-de-Bondeville : un éclairage démographique Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Notre-Dame-de-Bondeville, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 7 004 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 293 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 319 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 16,03% des résidents sont des enfants, et 26,57% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Les 290 résidents étrangers, représentant 4,14% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 37,89% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1186,38 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour finir, à Notre-Dame-de-Bondeville, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Notre-Dame-de-Bondeville ? Le RN restait loin du podium lors de l'élection municipale à Notre-Dame-de-Bondeville il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 23,49% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 38,07% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 20,85% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le RN obtenait 37,08% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 31,28% aux élections européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 30,76% pour le RN. Il terminera avec 38,49% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 39,08 % de participation à Notre-Dame-de-Bondeville La mobilisation s'élevait à 39,08 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Notre-Dame-de-Bondeville, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, de nombreux électeurs avaient préféré rester à l'écart. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 75,67 %. La mobilisation atteignait pour sa part 52,96 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 68,32 %, contre seulement 49,45 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une localité en retrait des urnes au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Notre-Dame-de-Bondeville, cette particularité jouera quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Notre-Dame-de-Bondeville : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes 2024 à Notre-Dame-de-Bondeville avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (31,28%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 17,57% des votes. Les législatives à Notre-Dame-de-Bondeville provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Gérard Leseul (Union de la gauche) en tête du peloton avec 38,48% au premier tour, devant Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) avec 30,76%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Gérard Leseul culminant à 61,51% des voix dans la localité.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Notre-Dame-de-Bondeville est un territoire dont l'étiquette reste à définir Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Notre-Dame-de-Bondeville choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,46% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen avec 23,49%. Lors de la finale de l'élection à Notre-Dame-de-Bondeville, les électeurs accordaient 61,93% pour Emmanuel Macron, contre 38,07% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Notre-Dame-de-Bondeville accordaient leurs suffrages à Gérard Leseul (Nupes) avec 37,42% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Gérard Leseul virant de nouveau en tête avec 62,92% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Notre-Dame-de-Bondeville : les impôts s'invitent dans la campagne Pour ce qui est des contributions locales à Notre-Dame-de-Bondeville, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 1 100 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 911 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais environ 52,84 % en 2024 (contre près de 27,48 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, située à environ 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, constitue un repère éclairant. Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 52 440 € de recettes en 2024, bien en deçà des 1 422 920 € enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 17,35 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Notre-Dame-de-Bondeville ? Il peut être éclairant d'observer les résultats des dernières élections municipales à Notre-Dame-de-Bondeville. Au terme du premier tour, Myriam Mulot (Divers gauche) a distancé ses adversaires en totalisant 940 voix (50,42%). À ses trousses, Christophe Aubert (Divers gauche) a rassemblé 924 bulletins valides (49,57%). Cette victoire écrasante de la candidate Divers gauche a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Notre-Dame-de-Bondeville, cette dynamique pose les bases. Le bloc minoritaire devra accomplir un effort colossal ce dimanche pour contester cette domination, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.