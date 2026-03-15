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19:18 - Tendances démographiques et électorales à Notre-Dame-des-Landes : ce qu'il faut retenir La composition démographique et la situation socio-économique de Notre-Dame-des-Landes façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,33%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 113 €/an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1182 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,85%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,93%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Notre-Dame-des-Landes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,29% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN à Notre-Dame-des-Landes : quelle place aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Notre-Dame-des-Landes en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,09% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,56% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 16,93% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Notre-Dame-des-Landes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 29,96% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,78% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 33,88% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 71,94 % d'abstention à Notre-Dame-des-Landes Dans le cadre des municipales à Notre-Dame-des-Landes, la désertion des urnes jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 71,94 %, bien au-delà des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 28,06 %) alors que le coronavirus avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 24,39 % des personnes inscrites. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 52,13 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 32,80 %, contre 55,50 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, le secteur se révèle à l'arrivée comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Notre-Dame-des-Landes ? Le scrutin des Européennes de 2024 à Notre-Dame-des-Landes avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (29,96%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,20% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Notre-Dame-des-Landes avaient ensuite favorisé Jean-Claude Raux (Union de la gauche) avec 41,06% au premier tour, devant Julio Pichon (Rassemblement National) avec 32,78%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Claude Raux culminant à 47,03% des suffrages exprimés localement. Le paysage politique de Notre-Dame-des-Landes a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Notre-Dame-des-Landes reste un territoire tourné vers la gauche Globalement, le paysage électoral fait de Notre-Dame-des-Landes un territoire fortement orienté à gauche. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Notre-Dame-des-Landes plaçait en effet Jean-Luc Mélenchon en tête avec 26,02% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,79%. Lors de la finale de l'élection à Notre-Dame-des-Landes, les électeurs accordaient 61,44% pour Emmanuel Macron, contre 38,56% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Notre-Dame-des-Landes portaient leur choix sur Jean-Claude Raux (Nupes) avec 43,07% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,82%.

12:58 - Municipales à Notre-Dame-des-Landes : des impôts en baisse au cœur de la campagne Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Notre-Dame-des-Landes, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 527 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 635 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais 54,19 % en 2024 (contre près de 36,95 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 20 210 € en 2024, en net recul par rapport aux 341 550 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 25,94 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Notre-Dame-des-Landes S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Notre-Dame-des-Landes peut être édifiant. Unique liste en présence, la liste menée par Jean-Paul Naud a sans surprise engrangé 365 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Notre-Dame-des-Landes, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux après cette élection sans réelle compétition. Avec l'annonce des candidatures, un début de réponse assez parlant a déjà été fourni.