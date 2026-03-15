Résultat municipale 2026 à Notre-Dame-des-Landes (44130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Notre-Dame-des-Landes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Notre-Dame-des-Landes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Notre-Dame-des-Landes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François COYARD
Jean-François COYARD (15 élus) Citoyens Landais Engagés 		572 50,84%
  • Jean-François COYARD
  • Paskell CUEFF
  • Mathieu DROUET
  • Frédérique MINGAM
  • Dominique BOUYNEAU
  • Marie-Odile BOITTIN
  • Jean-Baptiste FOURMONT
  • Kristell GRALL
  • Alexis FRESNEAU
  • Tiphaine LE GALL
  • Pierre-Marie VERGER
  • Marine GUILLOUX
  • François DELAVAT
  • Béatrice ROUSSEL NÉE BIDAU
  • Xavier MERLAND DE CHAILLÉ
Patrick MAILLARD
Patrick MAILLARD (4 élus) Dynamique Landaise 		553 49,16%
  • Patrick MAILLARD
  • Cécile MÉNORET
  • Ronan LE LAYEC
  • Ghyslaine MORTIER-DORIAN
Participation au scrutin Notre-Dame-des-Landes
Taux de participation 62,32%
Taux d'abstention 37,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 1 153

Source : ministère de l’Intérieur

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