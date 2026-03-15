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19:20 - Les défis socio-économiques de Nouaillé-Maupertuis et leurs implications électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Nouaillé-Maupertuis, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec une population de 2 955 habitants répartis dans 1 284 logements, cette commune présente une densité de 134 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 151 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 544 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,36%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 42,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 712 euros/mois, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Nouaillé-Maupertuis, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Nouaillé-Maupertuis Le parti nationaliste n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Nouaillé-Maupertuis il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 14,76% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,00% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 11,22% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Nouaillé-Maupertuis comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 19,91% pour les européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 21,09% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 22,55% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 63,04 % d'abstention Pour rappel, la participation s'élevait à 36,96 % à Nouaillé-Maupertuis lors des municipales de 2020 (un chiffre assez faible) alors que le pays était troublé par la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 81,33 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 56,08 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 74,97 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 57,10 %. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le portrait d'une localité fortement mobilisée aux urnes par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Nouaillé-Maupertuis, ce facteur jouera quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Nouaillé-Maupertuis La situation politique de Nouaillé-Maupertuis a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Nouaillé-Maupertuis avaient en effet placé en tête la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann avec 24,22% des bulletins. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Nouaillé-Maupertuis portaient leur choix sur Sacha Houlié (Majorité présidentielle) avec 37,33% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Sacha Houlié culminant à 47,63% des votes dans la commune.

14:57 - À Nouaillé-Maupertuis, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le centre En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Nouaillé-Maupertuis tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 34,95% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 25,40%. Lors de la finale de l'élection à Nouaillé-Maupertuis, les électeurs accordaient 74,00% pour Emmanuel Macron, contre 26,00% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Nouaillé-Maupertuis accordaient leurs suffrages à Sacha Houlié (Ensemble !) avec 40,06% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,51%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Nouaillé-Maupertuis une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Nouaillé-Maupertuis ? Du côté de la fiscalité de Nouaillé-Maupertuis, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté environ 735 euros en 2024 (dernières données en date) contre 926 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu moins de 37,45 % en 2024 (contre environ 18,73 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 54 150 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 925 530 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 24,16 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - La liste "Ensemble, Continuons D'agir Pour Nouaille" grande gagnante de la dernière municipale à Nouaillé-Maupertuis À Nouaillé-Maupertuis, les résultats des municipales de 2020 se sont avérés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, 'Ensemble, continuons d'agir pour nouaille' a logiquement recueilli 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Nouaillé-Maupertuis, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'attention cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. C'est probablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à trouver.