Résultat municipale 2026 à Nouaillé-Maupertuis (86340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nouaillé-Maupertuis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nouaillé-Maupertuis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nouaillé-Maupertuis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel BUGNET
Michel BUGNET (20 élus) Nouaillé tous ensemble - Nouaillé autrement 		1 319 76,42%
  • Michel BUGNET
  • Maryline DUMINY
  • Jean-Marc POIRIER
  • Chantal RENOUARD
  • Philippe LAGRANGE
  • Marie GAUTHIER
  • Rodolphe HOUDAYER
  • Céline PÉROCHES
  • Benoît GIRARD
  • Marie-Claire BRUNET
  • Eric MENANTEAU
  • Aurélie LONGIN
  • Rodolphe BROUARD
  • Ludivine VOSGIEN
  • Romain CLEMENT
  • Anne-Sophie GENET
  • Samuel GABORIT
  • Brigitte AUZANNET
  • Patrick ARNAULT
  • Amandine BUONO
Florence MASSET
Florence MASSET (3 élus) Nouaillé En Commun 		407 23,58%
  • Florence MASSET
  • Corentin CHOPIN
  • Carole AMILIEN
Participation au scrutin Nouaillé-Maupertuis
Taux de participation 68,19%
Taux d'abstention 31,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 1 758

Source : ministère de l’Intérieur

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