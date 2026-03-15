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19:18 - L'avenir de la France se décide aussi à Nouan-le-Fuzelier Comment la population de Nouan-le-Fuzelier peut-elle peser sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 27 habitants/km² et un taux de chômage de 13,79%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (31,55%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1144 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,02%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,14%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Nouan-le-Fuzelier mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,50% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

17:57 - Le vote RN fermement enraciné à Nouan-le-Fuzelier Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Nouan-le-Fuzelier en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 27,68% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 46,81% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 17,33% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 46,63% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 38,72% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 48,31% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 49,86% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Nouan-le-Fuzelier Aux municipales de 2020, la participation à Nouan-le-Fuzelier s'était établie à 53,86 % au premier tour, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux alors que sévissait la pandémie du Covid. Il est en effet communément admis qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les électeurs se mobilisent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 1 283 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 75,03 % de participation. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 51,86 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 67,93 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient concentré 53,17 % des électeurs. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Nouan-le-Fuzelier comme une commune civiquement engagée. Pour ces municipales, cette contingence à Nouan-le-Fuzelier sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Il y a deux ans, Nouan-le-Fuzelier a choisi la droite Le panorama politique de Nouan-le-Fuzelier a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (38,72%). Roger Chudeau (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Nouan-le-Fuzelier après la dissolution avec 48,31%. Nils Aucante (Divers droite) se trouvait à la deuxième place avec 23,97%. C'est néanmoins Nils Aucante (Divers droite) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 50,14% des suffrages exprimés.

14:57 - Nouan-le-Fuzelier : retour sur les scores de la dernière présidentielle Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Nouan-le-Fuzelier plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 30,29% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 27,68%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en donnant 53,19% pour Emmanuel Macron, contre 46,81% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Nouan-le-Fuzelier plébiscitaient Pascal Bioulac (LR) avec 35,67% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Emmanuelle Chaplault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,37% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Nouan-le-Fuzelier comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les premières élections municipales à Nouan-le-Fuzelier depuis la réforme fiscale Concernant la pression fiscale à Nouan-le-Fuzelier, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 992 euros en 2024 (année des dernières données) contre 642 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 47,07 % en 2024 (contre près de 22,67 % en 2020). Un pourcentage à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, qui s'établit à près de 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil car souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 97 800 euros de recettes en 2024, contre 355 800 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,80 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Nouan-le-Fuzelier Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Nouan-le-Fuzelier ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin à l'époque, Patrick Lunet a fait la course en tête en recueillant 580 voix (65,98%). Sur la seconde marche, Alain Villanneau a obtenu 299 votes (34,01%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Nouan-le-Fuzelier, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.