Résultat municipale 2026 à Nouan-le-Fuzelier (41600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Nouan-le-Fuzelier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Nouan-le-Fuzelier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Nouan-le-Fuzelier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick LUNET
Patrick LUNET (15 élus) NOUAN 2026 - COEUR DE VILLAGE 		604 57,31%
  • Patrick LUNET
  • Yolaine DE BEAUCHESNE
  • Jean-Yves WEYDERT
  • Nathalie CAQUET
  • Olivier MARSZALKOWSKI
  • Claudette VIRTON
  • Yves DE TALHOUET
  • Sophie HAMELIN
  • Manuel RODRIGUES
  • Isabelle VIEIRA
  • Jean-Louis DELABRIÈRE
  • Elodie VAN WYMEERSCH
  • Pierre BARJOU
  • Christiane COURTIN
  • Thibault BOUÉ
Sylvestre GBEKPON
Sylvestre GBEKPON (4 élus) NOUAN TERRE D'AVENIR 		450 42,69%
  • Sylvestre GBEKPON
  • Emilie CHICHERY
  • Philippe LEFÈVRE
  • Evelyne GAY
Participation au scrutin Nouan-le-Fuzelier
Taux de participation 63,79%
Taux d'abstention 36,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 1 092

Source : ministère de l’Intérieur

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